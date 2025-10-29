«Cada vez se vende más ropa de menos calidad. Interesa lo barato»

Alicia Rueda vuelve a apostar por la moda prêt-à-porter exclusiva que «perdure en el armario».

El III Salón de la Moda Vasca, organizado por BilbaoCentro con el apoyo del Ejecutivo autonómico, ha tenido a Alicia Rueda como una de las grandes protagonistas. El evento ha reflexionado sobre hacia dónde se encamina el diseño en Euskadi, mientras las grandes marcas acorralan a los pequeños comercios.

-¿Es difícil vender ropa?

- Cada día más.

- ¿Por qué?

-La forma de vender se ha complicado y lo que se vende cada día tiene menos calidad.

- No va hacer muchos amigos.

- Nos estamos acostumbrando a llevar trapos, a amontonar trapos, a tirar trapos y a cargar de más trapos todos nuestros armarios. Y, claro, los diseñadores no podemos permitir que esto siga ocurriendo porque al final la industria está creando una necesidad que se la come a sí misma.

- No tiene pinta de cambiar.

- La industria funciona de forma voraz al estilo de 'saco una colección y dentro de quince días ya no vale'. La moda necesita alimentarse, pero la realidad es otra.

- ¿Cuál?

- La ropa debería durarnos años. Cada prenda que incluimos en nuestros armarios tendría que permanecer mucho tiempo. Y eso no está ocurriendo. ¿Qué se vende? Lo que es barato.

- ¿Solo interesa lo barato?

- De hecho, en el mundo nupcial, que es el que a mí me toca más de cerca, noto que muchísima gente relevante tira de vestidos menos elaborados. No prima la costura. La gente joven, especialmente, no sabe apreciar lo bueno y lo bien hecho.

- ¿Una lástima?

- Se está perdiendo un poco la cultura de la prenda maravillosa y exquisita. En el sector nupcial debería ser lo que más primara. Al fin y al cabo, es una prenda para una vez en tu vida.

- ¿Ha perdido atractivo la moda?

- No. A todo el mundo le encanta y sigue siendo algo que atrae a masas. No es que se pierda el sentir de la moda. Está cambiando la forma de sentirla.

- ¿Cada vez es más complicado pervivir entre tantas marcas?

- Claro, cada día hay más oferta, más productos.

- ¿Qué hacer ante esta situación?

- Me he vuelto más tímida a la hora de mostrar mi trabajo.

- ¿Para evitar el espionaje?

- No, no. Si alguien replica tu diseño, es por algo, es que estás vendiendo éxito. Quiero preservar un poco la exclusividad de mi clienta para que se sienta especial. Voy a ir un poco al contrario de lo que las redes sociales nos están empujando.

- ¿No es un riesgo?

- ¿Enseñarlo todo, darlo todo? Quiero seguir estando en el mundo digital, no quiero bajarme de él, pero no voy a mostrar todas mis piezas para que se cansen de verlas o para que ya no parezca nueva al poco de lanzarla.

«Hacer mejor las cosas»

- ¿También para no dar alas a la competencia?

- No sé si es dar alas o no. La competencia tiene que hacer su trabajo y es buenísima para que todos nos pongamos las pilas. A mí, cuanta más competencia, más creativa me vuelvo. Pienso que tengo que hacer mejor las cosas.

- ¿Qué futuro les espera a los nuevos diseñadores vizcaínos?

- Lo tienen muy difícil. Si yo lo tuve complicado cuando comencé, ahora lo veo aún más difícil.

-¿Por qué?

- Porque hacerse un hueco en el mundo digital no es tan sencillo como en el físico. Tú pones una tienda y, al final, en algún momento del día, alguien la va a ver, pero el terreno digital es un mar inmenso. Hacerse visible es muchísimo más complicado.

- Usted tuvo que reinventarse para triunfar.

- Yo me he reinventado ya cinco veces, en realidad nunca he dejado de reinventarme. No existe el 'hola, he llegado y aquí me quedo'. Eso no existe. Mira las grandes firmas, ¿qué están haciendo ahora los grandes grandes?

- ¿Qué hacen?

- Están moviendo a sus creativos todo el rato. Crean nuevos proyectos porque no funcionan las cosas que funcionaban antes. Ahora mismo, en un año o dos la película cambia totalmente.

- ¿Las pasó canutas?

- Fatal. Lo perdí todo. En la crisis del 2007 me tuve que reinventar de cero. Caí con todo el equipo y volví a comenzar.

- Se ha convertido en una de las grandes de la moda nupcial de España. ¿El triunfo pasa por la especialización?

- Yo diría que sí. Ahora no quiero solo hacer moda nupcial, me apetece empezar a tocar otro tipo de proyectos.

- ¿Cuándo se dio cuenta que debía especializarse?

- Cuando de repente el 'fast fashion' entró con todas sus ganas e inundó las calles de ropa económica. La gente ya no quería vestir ropa de calidad y las multimarcas emblemáticas se fueron yendo. Me dije ' madre mía, ya no va a haber público queriendo una prenda de calidad, lo que busca es una prenda rápida para ponérsela, quitársela y el año que viene a por otra'. Un error.

- ¿Que va a más?

- El consumidor cree que está ahorrando, pero gasta mucho más. Muchas prendas ni siquiera llegan a estrenarse, se tiran y ya está. No va a haber manera de parar la basura que estamos creando.

- ¿Cuál es la clave de su éxito?

- Bueno, me acompaña el éxito porque me levanto todas las mañanas a las seis de la mañana, trabajo con mi equipo y soy constante y perseverante.

- Además de la nupcial, ¿va a volver con la moda con la que despuntó al principio?

- Sí, mi objetivo es hacer prendas exclusivas de prêt -à-porter que perduren en el armario. No voy a fabricar en masa. Ni voy a abusar del planeta ni generar basura. Eso me da un miedo tremendo.

- ¿Lo encauzará a través del comercio físico u online?

- Hay que tener los dos perfiles. De hecho, tengo muchas clientes a las que no conozco y les hago ropa a distancia. Quiero animarlas a venir a mi taller de Bilbao para 'vivir' el producto.

-¿El apoyo institucional en este negocio es clave?

- ¿Hay ayudas? Sí. ¿Son las que deberían de haber? No. Habría que ayudar a los jóvenes talentos. Es una pena, porque hay mucho talento en Euskadi.

