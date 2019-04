Ni vestido, ni pantalón: el look de invitada 'made in Bilbao' que triunfa en las redes

La 'instagramer' bilbaína Ainhize Ruiz ha dado una lección de estilo con su último look de invitada. Esta licenciada en Pedagogía de 44 años ha subido una imagen a Instagram enfundada en un sofisticado mono asimétrico en blanco y negro que marca la diferencia por ser un modelo a medio camino entre un vestido y un pantalón. Un diseño original y elegante de la tienda bilbaína 'Algo de Anita' que se ha agotado en pocas horas. «Ha sido algo brutal, publicó la foto el sábado por la noche y el domingo ya no quedaba ni uno», afirma Ana Pérez, creadora de la marca. De hecho, quienes quieran hacerse con uno tienen que ponerse a la cola, porque hay más de cincuenta personas en lista de espera. Su módico precio también ha contribuído a ello: cuesta tan solo 39,90 euros. «Y los gastos de envío siempre son gratis, era una condición indispensable al abrir la tienda, porque como consumidora nunca me ha gustado pagarlos», se apresura a aclarar esta emprendedora de 43 años, que fichó el solicitado mono en un viaje a Madrid. «Me gustó mucho y lo traje, no vendo nada que no sea cómodo, muy ponible y de mi estilo».

Ainhize defiende con clase este ajustado mono con sobrefalda en la parte derecha que realza su estilizada figura. Un favorecedor look que dejó atónitos a sus más de 83.000 seguidores en Instagram, que no han escatimado en piropos desde entonces. «De alfombra roja», «espectacular es poco», «¡qué pasada!» o «¡impresionante!» son solo algunos de los calificativos que le han dedicado en los cientos de mensajes que acumula la publicación. «Estoy muy contenta, es la recompensa a tanto trabajo», se enorgullece Ana, aficionada a la moda desde pequeña. «Supongo que lo habré heredado de mi madre, modista de profesión, y una mujer estilosa y tremendamente elegante», asegura.

Eso sí, parte de su éxito actual se lo debe a una de sus mejores amigas, que en un día de 'terraceo' en su querido Mundaka, donde veranea desde pequeña, le animó a crear su propio negocio. «Desde que cumplí los dieciocho años he trabajado en tiendas de ropa de Madrid, Almería y Bilbao, pero después mi vida laboral fue por otro camino en el que no era feliz, ni podía realizarme como quería», cuenta. Hoy con su firma online ha visto realizado su deseo de estar en continuo contacto con el mundo de la moda. Además, aquella amiga que le impulsó a lanzarse en esta aventura trabaja con ella. «Estamos nosotras dos y un chico que se encarga de llevar la página web, la publicidad...»

Ana Pérez, creadora de 'Algo de Anita'.

En la actualidad, viaja a Madrid y Barcelona en busca de las prendas que vende, pero en un futuro le gustaría traerlas también de otras ciudades europeas como París. «Todas las semanas intento sacar algún modelo nuevo y procuro que lo que vendo no lo tenga nadie. Puede ser parecido, pero igual seguro que no.» La calidad y un precio asequible son las premisas que defiende esta emprendedora bilbaína. «Lo más caro que hemos vendido ha sido una chaleco de pelo de 60 euros, quiero que mi marca pueda llegar a todo el mundo.» Y así, con precios ajustados y mucho trabajo ha conseguido que aquel mono que fichó en Madrid se haya convertido en la joya 'made in Bilbao' que triunfa en Instagram. Cosas que pasan cuando te anima a perseguir tu sueño una de tus mejores amigas.