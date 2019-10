La versión 'low cost' de los looks otoñales más estilosos de las famosas vizcaínas 

Para toda amante de la moda, la llegada del otoño resulta un gran momento para lucir combinaciones inesperadas. Cuando bajan las temperaturas, empezamos a ingeniárnosla para mezclar vestidos o faldas con botines o cardigans, por ejemplo. Ese 'batiburrillo' de piezas da lugar a unas vestimentas únicas y sorprendentes. Las tendencias más aclamadas de esta nueva temporada ya ocupan una posición estratégica en las tiendas de moda del territorio: americanas, vestidos 'midi', faldas, sobrecamisas, gorras marineras…y sí, han seducido ya a las vizcaínas que ponen todo su empeño para estar a la última. Entre ellas, los rostros más conocidos del panorama televisivo o las WAG´s del Athletic, que cuentan con una legión de seguidores en Instagram. Ellas también han caído rendidas ante las nuevas propuestas otoñales. Y, claro, no es de extrañar que si se trata de prendas en boga y, además, las lucen personas influyentes – y les quedan como un guante – , comience toda una persecución para dar con la réplica lo antes posible, o al menos, para conseguir una pieza similar en forma o tonalidad. Porque sí, son referente de estilo, inspiran casi a diario a miles de incondicionales y, por suerte, ya han sacado a la luz algunos de los looks más estilosos de este otoño. ¡Apunta!

Andrea Sesma: total look con botines 'cowboy'

La instagramer Andrea Sesma ficha las últimas tendencias de cada temporada para más tarde mostrarlas a sus seguidores en Instagram, que ya son más de 54.000. Y es cierto, las luce como nadie, algo que tiene mucho que ver con su exquisito gusto y belleza natural. Ya dejó sin palabras con el vestido que mostró en la boda de De Marcos el pasado mes de junio y lo volvió a hacer este verano, cuando triunfó en la costa vasca con un bikini asequible. La mujer del delantero del Athletic Iker Muniain y madre de sus dos hijos, Iker Jr., de 4 años, y Claudia, de apenas diez meses, derrocha elegancia allá donde va. En algunas de las últimas imágenes compartidas en esta red social, se mostraba muy sonriente en un 'selfie' capturado en el ascensor con un 'look total white' más que deseable. El protagonista de su estilismo es un vestido 'mini' en blanco con volantes voluminosos en falda y hombros. Completó el look con unos accesorios ideales: un bolso distintivo de la firma Zadig & Voltaire en beige, con un precio de 320 euros, y unas de las botas 'cowboy' más especiales de la temporada, de ante en el mismo color.

Aunque no desvela dónde adquirió el modelo, o la firma exacta, en Bizkaia Dmoda hemos dado con unos artículos 'low cost' para clonar este 'oufit' impecable. Este vestido blanco con mangas abullonadas y cinturón joya de la firma Zara, con un precio asequible, 29,99 euros, puede reemplazar perfectamente el que luce Andrea en la imagen. Además, este bolso bandolera de la misma firma es similar y tiene el módico precio de 25,95 euros. Por último, los botines 'cowboy' en beige de Zalando (59,90 euros) completan un look al detalle.

Pero cuando creíamos que la bilbaína, de 25 años, no podía sorprender más con sus estilismos, desde luego que lo hizo con un look diferente, negro en su totalidad. Y sí, se puede decir que también le queda de miedo, ya que resalta su larga melena dorada y sus ojos azules. Andrea lleva una camiseta 'oversize' en tonalidad oscura, una falda del mismo color de vuelo estampada con 'animal print' de leopardo y unos botines en diferente tonalidad. Esto confirma que los botines estilo 'cowboy' son su opción favorita para rematar sus looks de entretiempo.

Esta camiseta fluida de la firma Mango, con un precio de 15,99 euros, es perfecta para lucir un look 'total black' muy similar. Por su parte, la minifalda de vuelo con diseño plisado hace el resto, es de Asos y cuesta 17,99 euros. El toque final lo ponen estos botines negros de piel de Mango (59,99 euros).

Ingrid Betancor: prendas 'oversize'

Fotografía cedida por Paula Arranz.

La periodista canaria Ingrid Betancor, vizcaína de adopción, derrocha elegancia en cada instantánea, ya sea en deportivas o tacones. Y es que ya se ha convertido en la futura mamá con más estilo de la plantilla del Athletic. La mujer del futbolista Ibai Gómez y madre de su hija en común, su adorada Aiala, de poco más de un año y medio, tiene todas las claves para lucir lookazos este otoño. Revolucionó las redes sociales hace poco más de una semana con una foto donde se apreciaba que ya había sacado de su armario los jerséis gruesos de invierno, que en ocasiones consiguen disimular su embarazo. El que luce en la imagen es de la firma H&M, con un precio de 29,99 euros. Completaba la vestimenta con una falda 'midi' con estampado 'animal print' de la firma & Another Stories, que ya no está disponible. Pero este otro modelo de Mango, con un precio de 39,99 euros, podría ser la pieza de sustitución perfecta. Y en los pies, se calza las inconfundibles zapatillas altas en blanco de la firma Converse (70 euros). Además, ponía el broche a este estilismo de diez con un bolso XXL en granate, donde desde luego puede meter todo lo necesario para cualquier imprevisto. Este otro modelo de Zara (35,95 euros), de tamaño reducido, tiene la capacidad suficiente para no tener que dejarnos nada en casa. Un complemento que aporta mucho estilo.

Fotografía de la izquierda cedida por Paula Arranz.

Mismo escenario pero distinta ropa. Ingrid opta esta vez por un vestido largo 'oversize' en blanco de Zara (35,95 euros). Y para combatir el aire fresco del otoño, añade una americana a cuadros de Mango, todo un acierto. A pesar de que el modelo que muestra en la instantánea no se encuentra ya disponible, no hay problema, porque la firma cuenta con opciones que se asemejan, como esta blazer del clásico tejido 'tweed' en blanco y negro (69,99 euros), todo un toque de estilo. Además, cambia sus zapatillas por unos elegantes botines granates, tonalidad por la que parece que tiene verdadera predilección. Estos concretamente son de la firma Pimkie y pueden ser una muy buena opción (35, 99 euros). Y en cuanto al bolso, repite el mismo. Y es que cuando una encuentra el complemento adecuado... ¿para qué cambiar?

Adela Úcar: look marinero

Que Adela Ucar tiene estilo propio para lucir las tendencias más actuales es evidente después de que compartiera con sus más de 19.000 seguidores en Instagram una fotografía con un look envidiable. La comunicadora, hoy en día reportera en el programa de las tardes de Cuatro, 'Cuatro al día', pasaba un domingo en la villa en buena compañía, la de su marido - cantante del grupo getxotarra 'Smile'- y amigos, un plan inmejorable de fin de semana. Así que para ir perfecta decidió sacar del armario un vestido básico negro, le añadió un cinturón para marcar su silueta y se calzó unos botines negros. Completó el look con una camisa blanca 'oversize', que le aporta un toque más informal. Por último, con su gorra marinera consigue un estilismo especial, diferente y muy ella.

Existen una infinidad de opciones para copiar al detalle la vestimenta de la bilbaína. Este vestido de punto de la firma Mango (39,99 euros), por ejemplo, es tan solo una de ellas. Lo puedes recoger en la cintura con un cinturón estilo 'western', como este de Pimkie (9,99 euros). Y, por encima, puedes añadir una sobrecamisa blanca, como esta de Mango (39,99 euros). Una gorra marinera negra de H&M (14,99 euros) y unos botines planos de Mango (69,99 euros) sirven para clonar su perfecta propuesta otoñal para salir a tomar el vermut o incluso darlo todo en un concierto. ¿Lista para lucir las últimas tendencias de otoño como las famosas vizcaínas?