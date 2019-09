¿Cuál es el vaquero que mejor te sienta? Hoy vamos a hablar de la prenda comodín por excelencia: el pantalón 'denim'. Te doy las claves de los modelos que se van a llevar esta temporada, ¡toma nota! VANESSA MULAS Viernes, 27 septiembre 2019, 10:47

¡Bienvenido otoño! ¿Qué tal el cambio de estación? Seguimos con un tiempo privilegiado, así que no esta siendo un cambio radical, afortunadamente. He pasado el fin de semana en Asturias y está claro que nos cuesta decir adiós al verano porque la playa estaba a rebosar. Sin embargo, ya empieza a hacer fresco y los cambios de temperatura son enormes. Una de las prendas estrella para esta temporada son los vaqueros. Da igual que haga sol, esté nublado o que llueva, el vaquero se ajusta perfectamente a estos días de entretiempo. La semana pasada os enseñaba un artículo con faldas de tul para invitadas y esta semana cambiamos completamente de registro para mostraros distintos tipos de vaqueros. Os doy varias ideas de cómo combinarlo.

Yo los tengo de varios tipos. Dependiendo de nuestro tipo de cuerpo nos favorece más un tipo de vaquero u otro. Los pitillo son mis favoritos aunque, por mi fisionomía, en teoría son los de corte recto los que se adaptarían mejor a mi silueta, ya que no marcan tanto la cadera. Siempre compro vaqueros de cintura alta porque creo que estilizan. Me encantan también los vaqueros con rotos y en colores claros, aunque los oscuros son muy ponibles y elegantes y, además, hacen más delgada.

Aquí os traigo mi última adquisición. Este modelo de cintura muy alta recoge toda la zona del abdomen y sienta como un guante. Es el modelo «Diva» de Salsa Jeans, de El Corte Inglés. Las fotos son en Oviedo, donde acaban de ser fiestas de San Mateo. Me encantan este tipo de pantalones estrechos con kimonos. Este modelo estampado lo compré en Instagram. Las sandalias de son de Stradivarius, las gafas son de Ray-Ban y el bolso fucsia es de Michael Kors.

Este fue mi look de noche para salir en San Mateo. Para esta ocasión, combiné mis vaqueros denim de Salsa Jeans con un body transparente de flores, manga ancha y bordados. Llevó unos zapatos rojos con un bolso negro de encaje de Parfois y un complemento para el pelo de Bijou Brigitte.

Aquí llevo un top beige de Zara con lentejuelas y espalda en'v'. Es ya un clásico en mi armario y me lo pongo muchísimo. Las fotos son en la Catedral de Oviedo.

En este look llevo vaqueros pitillo de Hollister y un body de Phuket con hombreras. Este tipo de prendas son perfectas para los jeans ajustados porque no marcan volumen en la cintura. Al ser con escote en pico este modelo queda genial y estiliza. Por debajo llevo un bustier color champagne, comprando en Calella Shop. Además, os muestro un colgante de piedra de malaquita de los artesanos de Vichy and Chic y una horquilla de perlas. Lo combino con una chaqueta vaquera de Berska y un bolso color mostaza de Pinko.

Por último, llevo jeans 'straight' de Levi´s con un top asimétrico rojo comprado por Instagram. Las gafas azules son de Flying Tiger.

Y a vosotras, ¿qué vaqueros os gusta mas? Pasad un buen fin de semana. Os espero en mi Instagram @ilovemelita con mis looks diarios y los eventos más interesantes.