De la 'uni' a los fogones: dos estudiantes abren el primer local de hamburguesas cerradas de Bilbao

Nerea y Felipe son dos jovenes veinteañeros bilbaínos que podrían parecer dos estudiantes típicos de la universidad: rodeados de libros, exámenes y cafés que se ... alargan entre conversaciones y proyectos. Sin embargo, su inquietud por emprender les ha llevado mucho más allá de la rutina académica. Un día, entre ideas y bromas compartidas, decidieron dar un paso que cambiaría su vida universitaria. Barajaron varias ideas hasta que se encendió la chispa. «Aquí todo el mundo come hamburguesas todos los días… ¿por qué no montar un negocio nosotros mismos?», recuerdan entre carcajadas, rememorando el origen de lo que hoy es su primera gran aventura empresarial: Secreto Burger. Aquella búsqueda no era sólo por dinero para continuar sus estudios; era por independencia, por demostrar que podían diseñar su propio tiempo, sus propias reglas, y poner en práctica los conocimientos acumulados en sus tres años en el grado de Liderazgo Emprendedor e Innovación en la Universidad de Mondragón.

La idea pronto se transformó en reto gastronómico. Ambos querían revolucionar la forma en que se disfruta una hamburguesa: su concepto era un producto cerrado, limpio y sabroso, ideal para quien busca calidad y comodidad, sin renunciar al placer de una buena comida aunque tenga poco tiempo. «Nos hemos inspirado en tendencias de Corea y Madrid, donde triunfan las hamburguesas cerradas y prácticas, con una estética atrapante y sabores que dejan huella», comentan. Pero el espíritu de Secreto Burger no es la copia, sino la innovación. Para ello, Nerea y Felipe se sumergieron en meses de pruebas, experimentos y ajustes, hasta lograr una receta que los define y los diferencia. Usan carne seleccionada, con una mezcla de 85% vaca rubia gallega y 15% secreto ibérico, elevada por un queso cremoso y diferentes opciones de salsas caseras. «Es carne de la Carnicería David y Emy, premiada en el último Concurso de hamburguesas de Autor de Bizkaia», detallan.

En la carta de Secreto Burger destacan hamburguesas elaboradas con ingredientes seleccionados como quesos madurados, pulled pork ahumado, cebolla caramelizada, salsas y mayonesa de trufa, dulce de bacon y queso de cabra, logrando combinaciones sabrosas y originales. «Tenemos también una propuesta muy especial, la hamburguesa secreta, cuya receta cambia constantemente y nunca se repite, pensada para sorprender y conquistar a los paladares más curiosos y atrevidos», señalan. Además, cuentan con opciones vegetarianas y una amplia variedad de acompañamientos para compartir, como fingers de pollo crujientes, alitas en salsa barbacoa y tequeños, que completan una experiencia gourmet distinta en Bilbao.

Apoyo de su entorno

El camino hacia la apertura ha sido una auténtica prueba de fuego. Con recursos limitados, han contado con el apoyo de familiares, amigos y compañeros de la universidad para superar los obstáculos iniciales. Ahora el sueño ya es una realidad. El local, ubicado en el número 1 de la calle Luzarra, en pleno barrio de Deusto, funciona como una 'dark kitchen': un espacio dedicado sólo a cocinar y distribuir, perfecto para recoger pedidos o recibirlos en casa, gracias a plataformas como Glovo. Pero la diferencia de Secreto Burger no reside únicamente en los ingredientes o el formato: cada hamburguesa se cocina con especial atención a la reacción de Maillard, el proceso químico que enriquece el sabor, aroma y color, dotando al plato de ese toque especial que emociona a los auténticos amantes de las burgers. «Muchos sitios no cuidan este detalle, pero para nosotros era fundamental que la experiencia fuera genuina, que el olor y el sabor remitiesen a la auténtica hamburguesa, aunque con nuestro sello personal», explican los fundadores.

La historia de Secreto Burger trasciende la cocina: es la vivencia de dos jóvenes volcados en aprender y aplicar el emprendimiento desde cero. Han llevado a la práctica asignaturas de marketing, gestión de proyectos y finanzas, organizando incluso eventos con los foodies más destacados de Bilbao. «En realidad, todo lo que hemos hecho ha sido la manera de transferir lo que vemos en clase a lo real. Ahora estamos aprendiendo a gestionar el personal, los tiempos, la limpieza y los pedidos, atender al público y, a la mañana siguiente, volver a clase», relatan con una sonrisa. El proyecto ha evolucionado con gran aceptación: Secreto Burger ya ha conquistado a clientes fieles, vecinos y bares cercanos, que celebran que gente joven se anime a abrir nuevos locales en la zona. «Hasta han venido algunos de nuestros profesores a probar las hamburguesas», revelan. El respaldo es tal que Nerea y Felipe sueñan con crecer. «Nos gustaría expandirnos a otras ciudades del País Vasco, pero manteniendo siempre nuestra esencia», concluyen.