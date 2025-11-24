El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

De la 'uni' a los fogones: dos estudiantes abren el primer local de hamburguesas cerradas de Bilbao

Nerea y Felipe, estudiantes de LEINN en la Universidad de Mondragón, reinventan la burger bilbaína con carne de vaca rubia gallega y secreto ibérico, quesos madurados, salsas caseras y un formato cerrado cómodo y práctico

Silvia Andrés

Silvia Andrés

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:55

Comenta

Nerea y Felipe son dos jovenes veinteañeros bilbaínos que podrían parecer dos estudiantes típicos de la universidad: rodeados de libros, exámenes y cafés que se ... alargan entre conversaciones y proyectos. Sin embargo, su inquietud por emprender les ha llevado mucho más allá de la rutina académica. Un día, entre ideas y bromas compartidas, decidieron dar un paso que cambiaría su vida universitaria. Barajaron varias ideas hasta que se encendió la chispa. «Aquí todo el mundo come hamburguesas todos los días… ¿por qué no montar un negocio nosotros mismos?», recuerdan entre carcajadas, rememorando el origen de lo que hoy es su primera gran aventura empresarial: Secreto Burger. Aquella búsqueda no era sólo por dinero para continuar sus estudios; era por independencia, por demostrar que podían diseñar su propio tiempo, sus propias reglas, y poner en práctica los conocimientos acumulados en sus tres años en el grado de Liderazgo Emprendedor e Innovación en la Universidad de Mondragón.

