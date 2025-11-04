Unai, el joven de Elorrio que soñó con crear una marca y hoy la vende en su propia tienda

Tan solo tiene 29 años, pero Unai Arregi ya ha conseguido cumplir su sueño: crear su propia marca, uniendo todo lo que siempre le ha ... apasionado, la moda y el emprendimiento. Tras terminar la ESO, empezó a plantearse crear su firma de ropa, aunque durante un tiempo trabajó en gestión de ventas y espacios comerciales, formándose además en marketing digital y redes sociales. «También he aprendido mucho por mi cuenta; en ciertas cosas soy muy autodidacta», explica. Pero Unai estaba convencido de que su espíritu inquieto y emprendedor terminaría uniéndose a su otra gran pasión. «Desde siempre me ha atraído el mundo de la moda. Me gusta vestir bien, cuidar los detalles, sentirme cómodo pero con estilo», reconoce. Tras rumiarlo durante un tiempo, «todo encajó» y llegó el momento perfecto. Así, hace cuatro años y medio, lanzó Arima Basque Brand, un proyecto que desde el principio combina moda sostenible, diseño con identidad vasca y compromiso con el entorno.

Ampliar Unai Arregi posa junto a su hermana, Itxasne, su gran apoyo con Arima Basque Brand.

El nombre de la marca encierra, además, un doble significado y un valor muy personal para Unai. «Arima significa alma en euskera, y eso resume muy bien lo que queremos transmitir: el alma de nuestra tierra, de nuestros montes, de nuestra naturaleza. Queremos reflejar lo que somos aquí», explica Unai. Pero también es un guiño a sus apellidos (Arregi y Mañarikua) y la «I» por la inicial del nombre de su hermana Itxasne, quien ha sido y sigue siendo un apoyo incondicional en el desarrollo del proyecto. «Sin su ayuda no estaría aquí», confiesa. Ella ha estado presente desde el primer día, tanto en el lanzamiento de la página web como en la apertura de la tienda física de Arima, situada en el número 28 de Erreka Kalea, en Elorrio, hace ya dos años.

Ampliar

Antes de aquello, Unai había participado en su primera feria en Elorrio, un momento que recuerda con especial cariño. «Fue un antes y un después. La gente se acercaba, tocaba las prendas, escuchaba la historia y conectaba con el proyecto. Me animó muchísimo a seguir, a ampliar el catálogo y a profesionalizar la marca», recuerda. Así, tras empezar solo con camisetas, el universo de Arima se ha ido ampliando hasta lo que es hoy en día, con numerosas propuestas como sudaderas, chamarras, camisas, parkas, bañadores, pantalones cortos, gorros, viseras, gorras... Las mayoría de las prendas están confeccionadas con algodón 100 % orgánico y poliéster reciclado, siempre pensando en reducir al mínimo el impacto ambiental. «No se trata solo de hacer ropa bonita, sino de hacerla bien. Queremos que nuestras prendas duren, que se sientan especiales y que la gente sepa que al comprarlas está apoyando un proyecto local y sostenible».

San Juan de Gaztelugatxe

Otra de las señas de identidad de la marca son los estampados que lucen muchas de sus camisetas y sudaderas, con imágenes de lugares emblemáticos del País Vasco como la costa de Barrika, el monte Udalaitz o San Juan de Gaztelugatxe, uno de los diseños que más éxito ha tenido. Durante estos años, la respuesta del público ha sido inmejorable. «Recibimos muchos ánimos de la gente. Cuando tocan las prendas, suelen decirnos: 'Se nota que es bueno, que está hecho con cariño'». Eso es lo que más me motiva. También me emociona cuando personas que nos compran en ferias nos envían fotos desde lejos vestidos con nuestras prendas», confiesa Unai. Además de la colección habitual, Arima ofrece prendas adaptadas a cada estación y lanza de forma puntual ediciones limitadas, muy valoradas por sus clientes.

Ampliar

La mayoría de las prendas de Arima son unisex, aunque también ofrece algún modelo con diferente corte adaptado a hombre o mujer. Aunque muchos asocian Arima con una estética joven, Unai está convencido de que su propuesta es idónea para cualquier edad. «Nuestras prendas las puede llevar un joven de 18 o una persona de 65 años. La verdad es que me emociona ver a personas de todas las edades llevando nuestra ropa. Mi padre, por ejemplo, cuando se va de viaje, mete en la maleta solo ropa de Arima. ¡Y está guapísimo con ella! Al final, no se trata de edad ni de género, sino de actitud. Arima es para quien valora la calidad, la comodidad y el alma de lo que lleva puesto».