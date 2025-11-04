El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Unai, el joven de Elorrio que soñó con crear una marca y hoy la vende en su propia tienda

Este emprendedor de 29 años ha unido moda, sostenibilidad y raíces vascas en Arima, una firma que lleva la naturaleza a cada una de sus prendas

Silvia Andrés

Silvia Andrés

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:12

Tan solo tiene 29 años, pero Unai Arregi ya ha conseguido cumplir su sueño: crear su propia marca, uniendo todo lo que siempre le ha ... apasionado, la moda y el emprendimiento. Tras terminar la ESO, empezó a plantearse crear su firma de ropa, aunque durante un tiempo trabajó en gestión de ventas y espacios comerciales, formándose además en marketing digital y redes sociales. «También he aprendido mucho por mi cuenta; en ciertas cosas soy muy autodidacta», explica. Pero Unai estaba convencido de que su espíritu inquieto y emprendedor terminaría uniéndose a su otra gran pasión. «Desde siempre me ha atraído el mundo de la moda. Me gusta vestir bien, cuidar los detalles, sentirme cómodo pero con estilo», reconoce. Tras rumiarlo durante un tiempo, «todo encajó» y llegó el momento perfecto. Así, hace cuatro años y medio, lanzó Arima Basque Brand, un proyecto que desde el principio combina moda sostenible, diseño con identidad vasca y compromiso con el entorno.

