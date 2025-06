Tres amigos reabren la 'tiendita' de la catedral de Bilbao con «souvenirs sin tópicos» hechos por ellos

Silvia Andrés Domingo, 29 de junio 2025, 19:08 Comenta Compartir

La 'tiendita' de la catedral de Santiago de Bilbao, probablemente una de las más pequeñas de toda la ciudad, tiene nuevos ocupantes. Pocos meses después ... de la despedida de las hermanas Lucía y Teresa Olaizola, que durante tres años llenaron el local de cerámica artesanal, han tomado el relevo tres amigos ilustradores de Bilbao. «Llevamos años vendiendo online y tenemos varios puntos de venta en la ciudad, pero nunca habíamos imaginado abrir una tienda física», cuenta Ricardo Cerdá Aldama. Junto a Germán Castañeda y Karmele Tamayo forma 'From The Basque Country', un proyecto nacido en 2019 que crea ilustraciones propias de lugares emblemáticos de Euskadi. Vecinos del Casco Viejo y asiduos a recorrer sus calles y pequeños comercios, un día vieron colgado un cartel de 'Se alquila' en la puerta del local. No lo dudaron ni un segundo.

Ampliar Maika Salguero «Es un comercio que siempre nos ha encantado: por estar adosado a la catedral de Santiago, por su tamaño -apenas siete metros cuadrados-... Nos parecía el lugar idóneo para nuestro producto. Teníamos claro que o era aquí o en ningún sitio, así que pronto nos pusimos manos a la obra», explica Germán. A pesar de las reducidas dimensiones, han estado un par de semanas adaptándolo a sus necesidades. Ellos mismos han pintado las paredes y las persianas e incluso han construido el mostrador con sus propias manos, mientras compaginaban el trabajo con Hirudika, su agencia de diseño y comunicación. «Y también somos los que atendemos. Para nosotros es ya como una extensión de nuestra oficina. Nos encanta hablar con los clientes y explicarles cómo diseñamos nuestros productos», recalca Karmele. Ampliar Maika Salguero Eso es precisamente lo que han hecho desde la apertura de 'From The Basque Country', el pasado 12 de junio, un espacio donde han volcado su universo creativo. Sus ilustraciones aparecen en todo tipo de soportes: postales de cartulina, cuadernitos, imanes, postales de madera (que también pueden enviarse por correo), láminas de 30x40 cm, pósteres de 50x70… Todas pueden adquirirse también enmarcadas. «Las ilustraciones recogen lugares muy característicos de Bilbao, como Olabeaga, San Mamés, La Ribera o Moyúa. Y también rincones icónicos de Bizkaia, como el Puente Colgante, la ola de Mundaka o San Juan de Gaztelugatxe», explican. En 2020 lanzaron una colección especial dedicada al Guggenheim, con tres ilustraciones que solo se venden en la tienda del museo y en su web. Y, por supuesto, también han diseñado una lámina y un póster conmemorativo: Txapeldunak, en homenaje a la Copa de 2024. Ampliar Maika Salguero Todas las obras parten del arte digital, pero están elaboradas a mano, trazo a trazo. «Trabajamos con una mirada profundamente artística, eligiendo cada punto de vista con intención para transmitir emociones y atmósferas», explican. Un método de trabajo que también utilizan para encargos personalizados en diferentes tamaños para clientes particulares o empresas: desde ilustraciones para la consulta de un dentista hasta detalles para bodas o premios organizados por Bilbao Ekintza. «Además, siempre usamos papel reciclado y procesos de impresión respetuosos con el medio ambiente. Trabajamos con proveedores locales, y eso es algo de lo que estamos muy orgullosos», subrayan. Ampliar Maika Salguero Edición especial del Athletic En la nueva tienda también ofrecen una edición especial de 126 láminas para conmemorar los 126 años del Athletic, todas numeradas y firmadas a mano. «Las hemos creado con risografía, una técnica de impresión de origen japonés que utiliza tintas con base de soja y se aplica mediante rodillos, en capas sucesivas, lo que genera un resultado con un toque muy artesanal. Han tenido mucho éxito y quedan muy pocas», advierten. Esta técnica permite usar tintas de colores flúor, lo que aporta una estética única a las ilustraciones. Con motivo de la apertura, también han ampliado su catálogo utilizando la misma técnica, incorporando lugares emblemáticos de Álava, Gipuzkoa, Rioja Alavesa, Zumaia, Donostia... «Las hemos denominado 'Iconos de Euskadi' y son representaciones reconocibles de distintos paisajes del territorio. Hay dos tamaños: 20x20 y 30x40 cm. De momento tenemos dos de cada provincia, pero pronto serán más», adelantan. Ampliar Maika Salguero Estas primeras semanas al frente de la tienda han sido muy satisfactorias para Ricardo, Germán y Karmele. «La gente del barrio nos ha recibido con mucho cariño. Valoran que seamos una tienda con productos 'made in Euskadi'. Parece que están un poco cansados de las típicas tiendas de souvenirs y agradecen propuestas como esta», cuentan. Los turistas también han respondido muy bien; suponen casi la mitad de la clientela. «Han pasado por aquí gente de Polonia, Estados Unidos, Colombia, México, Holanda, Francia… ¡y solo nos han dejado piropos!», dicen entre risas. Incluso un profesor de Bellas Artes, Alfonso Gortázar -el favorito de Karmele y Ricardo cuando estudiaban-, se acercó un día para felicitarlos por su trabajo. Pero los elogios no solo llegan por el contenido, sino también por el continente. «La gente hace fotos hasta del logo, y hasta cuando están las persianas cerradas. Es un lugar muy especial. Tanto que ya estamos pensando en crear una ilustración de la Catedral de Santiago, nuestra nueva casa», celebran.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión