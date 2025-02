El transformista bilbaíno más innovador entierra sus «miedos e inseguridades» en su primer disco, 'Soy Anakoz'

Luis Gómez Miércoles, 5 de febrero 2025, 19:00 | Actualizado 19:24h. Comenta Compartir

Anakoz Merikaetxebarria pasa por ser uno de los transformistas vascos más innovadores. Antes fue maquillador y peluquero del Teatro Arriaga. Siempre le ha gustado estar detrás de la cámara. Pero ahora se pone delante y se prepara para estrenar su primer disco, que presentará en BilboRock el próximo 23 de febrero, en un espectáculo en el que reconocerá la trayectoria de La Otxoa y Serafín.

«Va a ser mi primera canción», confiesa emocionado. Se la ha compuesto el productor Luis Uraga. Se titula 'Soy Anakoz', que le destripa y muestra cómo es por dentro. Otro productor le escribió hace dos años otro tema, que nunca vio la luz. «Jamás terminamos de cuajarlo ni encajarlo. Creo que hubiese sido un fallo, porque la verdad es que hoy en día la letra no me representa. La tengo guardada, pero como un recuerdo, como una primera toma de contacto con lo que era una discográfica».

En el nuevo tema el artista bilbaíno se ve «más que reflejado» por lo bien plasmado que, a su juicio, está lo que hoy en día siente y, sobre todo, por recoger, «de verdad», su esencia. «Una parte del estribillo dice 'soy quien quiero ser y me hago valer'», recuerda este artista al que hubo un momento en el que se le pasó por la cabeza el cambio de sexo y que en varias ocasiones ha reconocido haber sufrido trastornos de alimentación.

Aquella etapa, por suerte, ha quedado atrás, envuelta en el pasado, tras luchar, insiste, por ser quién es, «sin ponerme una máscara o un disfraz. A veces me los he puesto por inseguridades que tienes en la vida o bien porque uno mismo se las crea». Admite que muchas veces «somos nuestros peores enemigos».

El estreno de su faceta como cantante viene acompañado de un vídeo grabado hace tres semanas en la discoteca Moma, que replica un gran plató de televisión. «Fue una experiencia nueva y brutal porque yo siempre había estado en la parte trasera».

– ¿Qué es la parte trasera?

– Me dedicaba a maquillar y peinar... Todas esas complicaciones que yo observaba años atrás las pude vivir en mis carnes. A ver, con muchos miedos, porque tuve muchos miedos... No sé cuántas veces tuve que repetir una escena. Hubo un momento en que me pregunté ¿pero cuántas horas llevamos con el vídeo? Fueron 14 horas de rodaje.

Vamos a lo importante. ¿Quién es Anakoz? «Dejé atrás las inseguridades y miedos. No me encontraba en el mejor momento. No he parado de currar en teatros, bares, discotecas, festivales... Ahora me veo en mi mejor momento, con seguridad, con respeto y con lealtad ante mí y ante el personaje.

Anakoz ha grabado el disco en directo. «Es lo mío», esgrime. «No soy nada amigo de hacer playback. No sé hacerlos. No sé mover la boca como un ventrílocuo. En todos los shows que he hecho siempre he cantado en directo. Aun estando fastidiado, tengo técnicas de canto para poder salir adelante. Al final lo que hago lleva mi sello. '¿Quién es Anakoz?' La canción representa a la perfección el momento en el que estoy y quién soy.

Tan bien que ahora piensa en recuperar la primera canción que dejó en el tintero. «Creo que verá la luz en este 2025. Es un tema más teatralizado y bailongo, con mucha fuerza y muchos ritmos». Más adaptado para un festival o una discoteca.

La presentación será el día 23 de este mes. A las 18.15 horas, empezará la alfombra roja porque hay «un montón de artistas invitadas», entre las que figuran Garazi La Fantasy, Lola Peloche, Jampoleta, Brigitte Pzones... La gala durará alrededor «de dos horitas» y promete ser «algo diferente. Quería hacer un homenaje a dos personas que siempre han estado muy presentes en mi vida, como Serafín y La Otxoa. Creo que ellas nos han abierto el camino, nos lo siguen abriendo y es de las que más he aprendido a día de hoy. Se merecían algo especial», más en una gala que servirá de tarjeta de presentación para medir sus posibilidades como cantante.

