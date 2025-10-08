Desde Valencia con 6.000 prendas: un joven abre en Bilbao una tienda 'vintage' efímera con ropa a 9 euros La firma valenciana Billy's Vintage recala por tercera vez en la villa este fin de semana con prendas otoñales de marcas como Lacoste, Nike, Adidas, The North Face o Levi's

La ropa 'vintage' vive su mejor momento. Las nuevas generaciones quieren vestir con estilo, pero también con conciencia: buscan ropa sostenible sin gastar mucho y no necesitan cortar la etiqueta de una prenda nueva para verse bien. Hoy se revende, se recicla y se reutiliza. Se viste con historia. Este verano, Bilbao se ha sumado a la fiebre de la moda de segunda mano con la apertura de Vintage Bilbao, una tienda impulsada por el centro cultural Espacio Open, en el número 23 de la calle Tendería.

El boom por lo 'vintage' sigue creciendo en la villa gracias a las 'pop up', esas tiendas efímeras que durante unos días ofrecen auténticos chollos. Primero fue la firma valenciana Jaleo Village, que ya ha pasado tres veces por la ciudad. Y ahora repite Billy's, también valenciana, que desde este viernes hasta el domingo venderá ropa de marca por solo 9 euros. La cita será en el espacio Original Bilbao Pop Up, en el número 26 de la calle Máximo Aguirre y en horario ininterrumpido, de once de la mañana a nueve de la noche.

«Traeremos unas 6.000 prendas de firmas como Levi's, Nike, Adidas, The North Face, Ralph Lauren, Lacoste o Tommy Hilfiger», adelanta Billy, su fundador. Es la primera vez que visitan Bilbao en otoño -ya estuvieron en mayo y junio- y prometen suculentas propuestas para la temporada: cazadoras de cuero, chaquetas vaqueras, abrigos, gabardinas… «No podíamos faltar en Bilbao, porque es donde más clientela tenemos junto a Madrid y Barcelona», explica Billy, que regenta una tienda física de ropa vintage en Valencia.

Este emprendedor de 23 años empezó a los 16 importando contenedores de ropa desde Estados Unidos para vender a tiendas. Pero pronto decidió que lo mejor era estar más cerca del cliente y abrió su propio comercio. «En 2023 estuve en Lisboa de Erasmus mientras estudiaba Administración y Dirección de Empresas. Cuando volví, pensé que sería buena idea visitar a todos los amigos que había hecho por España y aprovechar cada viaje para montar una 'pop' up en cada ciudad», cuenta. En los últimos dos años ya ha abierto 33 tiendas efímeras por toda España. Este fin de semana estará en Bilbao y, al mismo tiempo, llevará su propuesta a Granada. «Ahora estoy visitando a todos mis amigos por segunda vez», ríe.

El que ha bautizado como Billy's Tour ha pasado este otoño por ciudades como Barcelona, Valencia, Madrid, Valladolid o Vigo, y ahora continúa su ruta por el norte. Este viernes llega a Bilbao con un cargamento de unos 3.000 kilos de ropa: chaquetas, camisetas, sudaderas, bolsos, pantalones… prendas que van rotando casi a cada momento. «Cada día, al abrir, ponemos ropa nueva y luego vamos reponiendo en pequeños tramos cada media hora. A las cinco de la tarde hacemos la reposición más grande», cuenta Billy.

Aunque el acceso es gratuito, se puede adquirir en su perfil de Instagram una entrada VIP por 5 euros que proporciona una serie de ventajas para los más impacientes por encontrar los mejores chollos, ya que pueden entrar al evento media hora antes que el resto, desde las 10.30 horas. Además, no tendrán que esperar colas en ningún momento del día y podrán participar en una partida en la máquina de gancho para conseguir unos zuecos Crocs de Rayo McQueen. También se llevarán un regalo, que suele ser una gorra, una bufanda o un pañuelo, al igual que las 20 primeras personas que acudan cada día al evento.

En esta 'pop up' también se puede disfrutar de la denominada zona Billy's, donde se pueden encontrar prendas de marcas más exclusivas como Ralph Lauren, Gucci o Ferrari con un 50% de descuento respecto a su precio original. «Vamos a traer chaquetas de la Nascar y tendremos modelos como cazadoras de Ferrari, Porsche o Red Bull. También habrá chaquetas de Carhartt y camisetas retro de fútbol. Los precios de todas estas prendas estarán entre los 40 y 70 euros», explica Billy, que llegará a Bilbao este jueves acompañado por cuatro amigos y un camión lleno. «Aunque nos compra sobre todo la generación Z, en Bilbao también tenemos mucha clientela más mayor, que busca una buena cazadora de cuero o una gabardina. Estamos recibiendo muy buen feedback y creemos que esta edición va a ser un éxito».