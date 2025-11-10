El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La tienda de Bilbao que anuncia rebajas por primera vez en su historia.

La tienda de Bilbao que rompe una tradición y anuncia rebajas por primera vez desde 1924

Denis hace descuentos del 30% desde la semana pasada para acometer la reforma de un negocio que cambiará de nombre

Luis Gómez

Luis Gómez

Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:50

Comenta

Siempre hay ocasión para una primera vez e incluso un cambio de corte radical. Denis Camisería, uno de los negocios de moda masculina más emblemáticos ... y longevos de Bilbao, ha roto con una de sus principales tradiciones. Fundado en 1924, con una primera tienda en Burgos -luego abrió otras tres en Madrid-, aunque el establecimiento de Bilbao echó a andar en 1967, explica Navares, la propietaria, nunca hasta ahora había hecho rebajas a sus clientes.

