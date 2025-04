Luz Mila, la colombiana que ha abierto un templo del café en el centro de Bilbao para honrar sus raíces.

Virginia Melchor Martes, 22 de abril 2025, 22:02 Comenta Compartir

Luz Mila Romano creció entre cafetales y saboreando cada sorbo de esta bebida. «De pequeña me servían en casa café con leche y en la ... calle veía a la gente vender 'tinto', que no es vino, como aquí en España, sino café negro. La cultura cafetera forma parte de mis raíces», cuenta esta colombiana de 33 años. Después de estudiar Ingeniería Industrial en su país, se trasladó a Bilbao en 2015 para cursar el máster en Globalización y Desarrollo de la UPV/EHU. «Me enamoré de la ciudad y de un colombiano muy cafetero que lleva 20 años viviendo aquí. Tuve que regresar a mi país, pero volvía de visita siempre que podía». Hasta que en 2023 decidió mudarse a la capital vizcaína definitivamente para construir una nueva vida y, además, montar su propio negocio. «Emprender no es fácil, y aún lo es menos si se hace lejos de tu tierra, así que agradezco muchísimo cómo me han acogido esta ciudad y su gente», confiesa.

Esta emprendedora abrió el pasado 15 de abril Siembra Coffee, una tienda degustación en el número 16 de la calle Henao, donde sirve café de especialidad. «En realidad, es más que una tienda, porque creamos cultura local y un punto de encuentro alrededor del café. Aunque solo llevamos una semana, es bonito ver que los clientes charlan entre ellos e incluso se dan los números de teléfono». Eso sí, Luz Mila ya había creado una comunidad fiel de cafeteros antes de recalar en el centro de Bilbao. Su proyecto empezó a fraguarse en diciembre de 2023, cuando organizó un primer taller en Bilbao La Vieja. «Fue dentro del festival Gau Irekia y estaba muy nerviosa por si no venía nadie. Les hablé de la historia que hay detrás, les di a probar el café de filtro, les enseñé a prepararlo... ¡vinieron 30 personas y conseguí vender 20 bolsitas de café!», recuerda. Ampliar Mireya López Luz Mila encontró en los talleres una forma de compartir la pasión cafetera que a ella le ha ido transmitiendo su pareja, otro entusiasta del café. «Visitaba comercios para que probasen mi café y llegué a impartir talleres en el espacio cultural comunitario Sarean, en el bar La Sinsorga y en la tienda La Manducateca, que fue nuestro primer punto de venta». Además, empezó a acudir a diferentes mercados para darse a conocer, y en todos ellos invitaba a la gente a una degustación gratuita: «Casi siempre les gustaba y me compraban. '¿Cuándo vas a abrir una tienda en Bilbao?', me preguntaban los clientes». Un deseo que acaba de hacerse realidad después de meses de dudas, miedos y noches en vela. «Primero, lancé la cuenta de Instagram y la tienda 'online'. Y en diciembre viajamos a Colombia para visitar diferentes fincas. A la vuelta, lo vi claro: quería abrir mi propia tienda con café de especialidad», cuenta. Ampliar Mireya López En su pequeño local, ofrece tres variedades de café 100% arábica. Eso sí, de un solo origen, de su país, Colombia. De hecho, se cultiva en las montañas de la región del Huila, donde nació su pareja. «Nos hemos especializado en microlotes, es decir, en una sola variedad de café que proviene de una única finca. Tenemos Buenavista, variedad Colombia con notas de chocolate amargo y frutos amarillos; Encanto, variedad Pink Bourbon con notas florales, de caramelo y chocolate; y Tatacoa, variedad Ombligon con notas de jalapeño dulce, pimiento y frutos amarillos», precisa. Vende los tres tipos en paquetes, tanto en grano como molido, para disfrutar en casa de una buena taza de café. Y también se puede llevar listo para tomar (espresso, cortado, flat white, filtrado...). «Los cafés de especialidad se definen por su trazabilidad. Sé exactamente de dónde vienen, quién siembra, cómo se recolecta... Siempre tienen una historia detrás». Ampliar Mireya López En Siembra Coffee también se pueden encontrar camisetas y 'tote bags' con mensaje: 'Crecer, conectar y fluir'. «El ritual de prepararnos un café y tomárnoslo es un momento de autocuidado. Y, además, el café une a las personas. Cuántas historias se han contado con una taza en la mano. A todos nos gusta su olor, nos transporta al hogar, a la infancia», reflexiona. Su café de especialidad combina a la perfección con los famosos brookies y cookies del obrador Abasotas de Barrika. Y con las tazas de cerámica que también vende en su tienda, creadas por la firma bilbaína M3 Arteko. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Siembra Coffee (@siembracoffee) Pintura y café Luz Mila no olvida que su aventura cafetera en Bilbao despegó con los talleres, así que el próximo domingo impartirá uno en el bar Bitsa del muelle de Ripa que mezcla café y pintura. «Comenzaremos preparando un café de especialidad, aprendiendo el arte del método filtrado para disfrutar su sabor y aroma al máximo. Y después llevaremos el café un paso más allá: usándolo como tinta para dar vida a una obra única. Con ayuda de la artista Zior, de Histerika Irudigintza, experimentaremos con las técnicas básicas de la acuarela para aplicarlas al café», adelanta. Ampliar Mireya López Su ilusión ahora es tostar ella misma el café. «Hasta ahora nos lo estaban haciendo en Alicante, pero ya nos hemos comprado una tostadora», celebra esta emprendedora. En este nuevo camino con Siembra Coffee, Luz Mila espera hacer «nuevos amigos cafeteros», poner en valor a las mujeres caficultoras de su país y seguir honrando sus raíces. «He enseñado por videollamadas a mi familia todo el proceso, porque todo lo hemos hecho nosotros. Mi hermana, que vive en Francia, quiere venir pronto a conocer la tienda. Mi papá no para de subir fotos del local en sus redes sociales y mi mamá está súper feliz, preguntándome todos los días cómo nos va».

Temas

Colombia

Bilbao