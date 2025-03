Tres apasionadas de la moda abren una tienda de ropa 'chic' y parisina en Bilbao

«La moda no es algo que solo exista en los vestidos. La moda está en el cielo, en las calles. La moda tiene que ... ver con las ideas, la forma en que vivimos, con lo que está sucediendo», decía Coco Chanel. Una forma similar de vivir la moda y su apuesta por el pequeño comercio es lo que ha llevado a Lucía González Panizo, Paloma Martínez López de Guereñu y Patricia García Piñeiro a unir fuerzas para lanzarse a la aventura de abrir su propia tienda en Bilbao. El pasado 3 de marzo subieron por primera vez la persiana de Due, en el número 2 de la calle Rodríguez Arias, una pequeña boutique de estilo parisino para mujeres que prefieren la calidad a la cantidad, el estilo propio frente a las tendencias y el asesoramiento de tres emprendedoras que creen en lo que venden frente al trato impersonal. «Aquí tocamos las prendas, nos las probamos, nos miramos en el espejo y las combinamos de distintas formas. Nos gusta aconsejar a las clientas y conocer lo que les gusta y les favorece para sacar su mejor versión», aseguran.

«Tenéis que abrir en Bilbao», le repetía una y otra vez la clientela a Paloma, que creó 'Due and Go' en Las Arenas hace ya dos décadas. Esta emprendedora cambió de rumbo después de una fuerte sacudida familiar y laboral. Tras estudiar Ciencias Empresariales en Sarriko y completar su formación con un máster en Comercio Internacional, Paloma trabajó durante 14 años en una multinacional. Pero lo que a priori parecía la salida perfecta, con el tiempo no lo fue tanto. «Algo estaba fallando… Me estaba perdiendo ver crecer a mis hijos. Recuerdo estar todo el día de mal humor debido a la presión», se sincera esta vecina de Las Arenas de toda la vida.

Un problema de salud de su madre resultó esclarecedor para tomar las riendas de su trayectoria profesional. «'La vida se nos escapa en cualquier momento', me dije. Y corté con mi trabajo de raíz porque psicológicamente lo estaba pasando muy mal», recuerda esta mujer de elegancia innata, que dejó la empresa en la que trabajaba en abril de 2004 e inauguró meses más tarde 'Due and Go', en el número 19 de la calle de Las Mercedes de Las Arenas.

Desde este mes, 'Due and Go' tiene una hermana pequeña en Bilbao, muy parecida, aunque con una identidad propia. «Algunas marcas son las mismas en ambas tiendas, pero estamos trayendo otras que solo están aquí. Queremos ofrecer prendas diferentes que no se ven en otros comercios bilbaínos. Contamos con marcas españolas, francesas, danesas...», cuenta Lucía. Ella era clienta habitual de Paloma, al igual que su madre, antes de convertirse en su socia. «En noviembre, en una visita a su tienda, nos comentó que muchas de sus clientas en Las Arenas viven en Bilbao, así que pensé que quizá era una gran oportunidad para montar algo juntas», recuerda esta emprendedora de 34 años.

Ampliar Mireya López

Lucía es graduada en Periodismo por la UPV/EHU y licenciada en Diseño de Moda y Estilismo por el Instituto Europeo de Diseño de Madrid. Trabajó durante un año en Londres en el atelier de un diseñador y después regresó a Bilbao, donde ha realizado colaboraciones como periodista y ha desarrollado su carrera en el sector de las ventas de moda. «El paso lógico después de 15 años trabajando en este mundo era montar mi propio negocio. He capitalizado el paro con ayuda de Bilbao Ekintza para poder hacer realidad este proyecto», cuenta Lucía, que también es profesora de yoga y una amante de la montaña.

El equipo lo completa otra apasionada de la moda, Patricia. Lleva dos décadas de cara al público, tanto en tiendas locales como en firmas como Twinset, y hoy atiende con simpatía en la tienda Pickniq de Las Arenas, regentada por Paloma. Eso sí, en el nuevo comercio de Bilbao, estará siempre Lucía, muy ilusionada con esta nueva andadura. «Hemos traído una marca muy chula que no tiene nadie en Bilbao, Emile et Ida. Está gustando muchísimo, porque tiene prendas románticas y preciosas», cuenta emocionada mientras toca la ropa y avanza todas las novedades.

Ampliar Mireya López

Pañuelos, collares...

Estas tres emprededoras han seleccionado con «mucho mimo» prendas especiales de las firmas Pennyblack, Second Female, Bellerose, Hod Paris, JoSephine, The Tiny Big Sister, Par & Escala... Triunfan, además, las slippers de las marcas Flabelus y Muné. «Vamos a recibir una colección muy especial que ha hecho el diseñador de interiores Lorenzo Castillo para Muné», adelanta. Conocedoras de la importancia de un buen complemento para elevar cualquier look, también han recibido «unos pañuelos italianos con coloridos estampados» y unos collares de una artesana italiana que no paran de agotarse.

Ampliar Mireya López

«Vestimos a mujeres que buscan ir a la moda con clase y diferenciándose del resto, mujeres que aprecian la calidad y confían en el pequeño comercio. Lo mismo nos compran madres e hijas, atraídas por la línea joven de Bellerose, que sus propias abuelas, más entradas en años y experiencia», dice Lucía. Sus clientas saben lo que quieren, tienen un estilo propio a la hora de vestir y buscan piezas atemporales que puedan conservar en el armario durante mucho tiempo. «Cada vez más personas rechazan el 'fast fashion', el consumo de usar y tirar. Prefieren ahorrar, priorizar e invertir su dinero en el mejor producto posible. Nosotras ofrecemos calidad y originalidad con artículos que cuestan entre 60 y 200 euros», asegura.

Aunque la tienda bilbaína de Lucía, Paloma y Patricia se llama Due, como su hermana mayor de Las Arenas, han bautizado su sociedad como 'piscina llena', porque sienten que han dado un triple salto mortal. «Emprender no es fácil, siempre da vértigo. Sentimos que nos hemos lanzado a la piscina, pero está llena de agua, de trabajo y de mucho esfuerzo, así que esperamos que funcione y nos vaya genial», desean ilusionadas.