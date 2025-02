La tienda efímera de Bilbao con chaquetas de piel desde 55 euros (y pronto con Levi's al 70%).

Virginia Melchor Miércoles, 12 de febrero 2025, 18:07 Comenta Compartir

Las 'pop ups' o tiendas efímeras no paran de proliferar en Bilbao, que acoge casi todos los fines de semana una cita temporal de este tipo en algún punto de la villa. Famosas son ya las 'pop ups' que organizan Chic Market y The Colours Market para dar visibilidad a pequeñas marcas y creadores locales. Un modelo de negocio que también trajo a Bilbao a la firma valenciana Jaleo Vintage, que el primer fin de semana de febrero recaló en la capital vizcaína por tercera vez en menos de un año para vender ropa 'vintage' a un precio único de 10 euros. El evento duró tres días y registró grandes colas. Estas tiendas de quita y pon generan mucho interés entre los clientes vizcaínos, que saben que tienen que darse prisa si quieren encontrar chollos y descubrir nuevas marcas. Estos días sorprende la propuesta de The pop up store, que abrió el pasado 1 de febrero en el número 27 de Rodriguez Arias, donde estas navidades se instaló la firma vitoriana de alta cosmética Sibari Republic.

Detrás de este espacio temporal, están la pareja de treintañeros formada por Iñigo Palacio y Naiara Usabiaga, ambos al frente de Arizona Vintage, la exitosa firma de ropa de segunda mano que Naiara creó en 2013 junto a Unai Nieves. Llegó a considerarse el imperio bilbaíno de la moda 'vintage', con tres tiendas físicas en Euskadi -dos en Bilbao y una en San Sebastián- y otra en Madrid. Pero las fueron cerrando todas para centrarse en la venta 'online' y en las 'pop ups' que les llevan los fines de semana por diferentes ciudades españolas. «En un viaje a Nueva York vimos que estas tiendas efímeras estaban muy extendidas y, además, se ubicaban en calles céntricas. Nos hacía ilusión montar algo así en Bilbao, nuestra ciudad, donde empezó todo», cuenta Iñigo, que este verano llevó con Naiara su moda 'vintage' a una tienda estacional en la calle Loiola de San Sebastián, la arteria comercial más cara de Euskadi, y también estas navidades al centro comercial Artea.

En su nueva 'pop up' de Rodríguez Arias, esquina con la calle Ercilla, se pueden encontrar abrigos de pelo natural con hasta un 80% de descuento, es decir, muchos modelos de astracán que antes costaban 850 euros ahora salen por solo 150. «También tenemos desde este precio abrigos de visón, de nutria, de conejo, de zorro, de lobo... Los de firmas como Yves Saint Laurent, Bvlgari y Roberto Cavalli volaron enseguida, pero aún nos quedan algunas marcas como Dolce & Gabbana», explica Iñigo. Todos estos abrigos provienen de un distribuidor francés, de peleterías que han echado el cierre y de una colección propia, ya que Iñigo y Naiara viajan constantemente en busca de 'joyas'. «Tenemos que decir que son de segunda mano, pero es verdad que algunos están sin estrenar, con la etiqueta, porque proceden de tiendas que cerraron».

Levi's, gafas de sol de CityVision...

También cuentan con una línea más juvenil de pellizas, que antes costaban 450 euros y ahora se pueden comprar desde 55. Además, triunfan sus chaquetas de ante en distintos colores y las estolas y los gorros de pelo desde 25 euros. La acogida ha sido tan buena que han tenido que conseguir más abrigos y ponerlos a la venta desde este miércoles. «Pensábamos que teníamos género suficiente, pero nos ha desbordado la respuesta de la gente. Vienen señoras que han llevado abrigos de pelo toda su vida, pero también mucha gente joven que busca una pieza especial sin gastar dinerales».

Lo novedoso de su 'pop up' es que van a ir cambiando de artículos de moda y accesorios para ofrecer propuestas totalmente diferentes. Venderán estos abrigos de piel hasta el próximo 17 de febrero y después llegará el turno de Levi's vintage, con chaquetas y pantalones que costarán entre 35 y 55 euros y estarán disponibles hasta el 1 de marzo. Durante todo este mes, dedicarán su tienda efímera a la firma CityVision, con gafas de sol, accesorios y artículos para la moto. Y en abril se centrarán en su propia marca, Arizona Vintage, y se podrán encontrar auténticos tesoros de segunda mano. «Nuestra idea era quedarnos hasta abril, pero quizá sigamos en mayo con una colección de vestidos de invitada perfectos para la temporada de bodas, bautizos y comuniones».