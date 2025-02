La 'tiendita' de la catedral de Santiago de Bilbao también cierra: «Nos da muchísima pena, gracias por tanto»

Virginia Melchor Jueves, 20 de febrero 2025, 12:51 Comenta Compartir

La 'tiendita' de la catedral de Santiago se suma a la sangría de cierres en Bilbao. Este coqueto comercio adosado al pórtico se despide este sábado tras cuatro años celebrando el valor de la artesanía y la singularidad de los objetos únicos hechos a mano. «Nos da muchísima pena. Ha sido una experiencia increíble que llevaremos siempre con nosotras», lamenta Lucía Olaizola. Esta emprendedora de 31 años y su hermana, la ceramista Teresa Olaizola, de 38, recalaron en esta 'tiendita' de solo siete metros cuadrados en diciembre de 2021, para la campaña navideña, pero contrajeron el covid y solo pudieron abrir diez días. Pese a este imprevisto, la experiencia fue muy gratificante, así que un mes después decidieron establecerse definitivamente en este espacio, donde antes estuvo la icónica joyería Eloy, que tras su cierre dejó paso a una tienda delicatessen y un comercio de CBD.

Ampliar Mireya López

Durante cuatro años, Lucía ha vendido en este lugar con encanto las piezas únicas de cerámica que su hermana, Teresa, elabora con mimo en su taller de Belostikale, donde seguirá dando clases. «Es muy difícil sobrevivir con un pequeño comercio. La propietaria del local nos puso facilidades en los comienzos y con mucho esfuerzo hemos podido mantenernos todo esto tiempo», reconoce Lucía, que estudió Relaciones Laborales y ahora quiere buscar algo de lo suyo. «Yo entré en el negocio para estar solo un tiempo y ayudar a mi hermana, pero ya sentía la necesidad de trabajar en algo relacionado con mis estudios. Se nos acababa el contrato, había que renovar... y con mucha pena decidimos cerrar esta etapa». También Teresa, que estudió Bellas Artes y empezó a trabajar con el barro cuando solo tenía siete años, necesitaba un parón para «coger un poco de aire». «He estado produciendo en masa, sin pensar, para poder abastecer la tienda. Ahora necesito aparcar un poco la producción, investigar nuevos materiales y volver más adelante con nuevas ideas».

Ampliar

Pese a su reducido tamaño, a esta 'tiendita' le pegaba su nombre compuesto: 'Buztin artean' ('Entre barro' en euskera). Hasta allí acudían quienes valoran las piezas duraderas, personales y con una historia detrás en busca de toda clase de 'objetos cotidianos', como ellas los llaman: centros de mesa, cuencos, jarrones, juegos de té, tazas, vasos, platos... También ofrecían 'objetos extraordinarios', es decir, aquellas piezas únicas que permitían a Teresa expresar sus ideas y emociones. Todas sus colecciones, que bautizaban con nombres de mujeres en euskera, las lanzaban en tiradas limitadas, porque la cerámica es un proceso artesanal que requiere tiempo, paciencia y mucho mimo. «Es complicado seguir ahí, porque cada vez hay más competencia, más tiendas y talleres de cerámica en Bilbao, están de moda. Además, mucha gente nos hacía encargos personalizados, pero querían tener su pieza en tres días, algo imposible, porque hay que sacarlas, pintarlas, esmaltarlas...».

Ampliar

La buena noticia es que quienes se hayan quedado con ganas de comprar alguna de sus piezas aún están a tiempo, porque participan en el mercado de gangas del Casco Viejo, que se celebra desde este jueves hasta el sábado. «La gente va a poder encontrar la última producción que nos queda. Y, además, ofrecemos algunos artículos rebajados porque tienen alguna pequeña tara o el color no ha salido tan perfecto como le gusta a mi hermana», dice Lucía. Este fin de semana le toca despedirse de su pequeña tienda, que a veces le parecía más bien «una pecera». «Me sentía como un pececillo observado cada vez que los turistas se paraban en masa frente al escaparate. Les rompía los esquemas ver una tiendita adosada a una iglesia. Y, claro, siempre sacaban fotos, he aprendido hasta a posar», ríe.

Talleres de cerámica

El negocio de estas dos hermanas sorprendía a los turistas, pero no olvidan el respaldo de su fiel clientela. «Los extranjeros vienen unos meses al año, pero queremos agradecer enormemente todo el apoyo a la gente del barrio y a los bilbaínos que han venido, han comprado y han ayudado a que nuestro proyecto salga adelante». Ahora podrán visitar a Teresa, que seguirá impartiendo talleres de cerámica semanales en su taller, en el número 14 de la calle Belostikale. «Se me han quedado huecos libres los miércoles por la mañana y los jueves por la tarde. Y seguimos con los monográficos de iniciación dos fines de semana al mes. El próximo será el 28 de febrero y el 1 de marzo. Y el viernes 14 de marzo tendremos uno más exprés el viernes por la tarde», adelanta. Allí llegan sus alumnos -la mayoría mujeres- para crear y diseñar sus propias piezas mientras los cuatro gatos, todos rescatados de la calle, y el perro de Teresa, Latxa, juegan juntos pero no revueltos. En este espacio lleno de barro y botes de pintura no hay prisas ni estrés. «Trabajar con las manos resulta terapéutico y requiere un alto nivel de concentración. Bajan las pulsaciones, ayuda a salir de la rutina, a parar y coger aire», explica.

Ampliar Mireya López

Con el cierre de la 'tiendita' de la catedral de Santiago, sus caminos se separan, pero solo laboralmente. «Nos da muchísima pena dejar la tienda y no seguir trabajando juntas. Siempre nos hemos llevado muy bien, pero gracias a este proyecto nos hemos conocido más y nuestra relación se ha hecho más fuerte», cuentan apenadas y, al mismo tiempo, más unidas que nunca.