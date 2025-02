Nerea, la reina de los calcetines que arrasa con una tienda efímera en Bilbao con pares divertidos a 2 euros

Silvia Andrés Sábado, 22 de febrero 2025, 18:44 Comenta Compartir

Las tiendas efímeras viven una época dorada en Bilbao. A principios de noviembre, abría sus puertas en el número 54 de la calle Artekale Socks Pop Up, una propuesta con decenas de calcetines para casi todas las tallas (incluso bebés) a tan solo 2 euros y que cerrará sus puertas el próximo viernes 28 de febrero. «Quisimos aprovechar la campaña de Navidad y el invierno para acercar aquí algunos de nuestros productos a precios muy asequibles», explica Nerea López, responsable también de la tienda especializada en ese complemento Jungle Socks, ubicada en el número 34 de la calle Alameda San Mamés y abierta hace cuatro años.

No es la primera vez que Nerea, bilbaína de 43 años, pone en marcha una tienda efímera con el producto que desde hace ya siete años es su especialidad. «He estado en otras ciudades, pero tenía muchas ganas de probar en el Casco Viejo, me llevaba rondando la cabeza hace ya más de dos años», explica. De hecho, su inquietud va más allá y tiene previsto abrir un local fijo en la calle Tendería hacia el verano. «Veía que había mucho movimiento en esta zona de Bilbao y que estaban abriendo comercios con propuestas muy interesantes, como por ejemplo Cabecita de ajo, y me picaba el gusanillo. Me costó encontrar el lugar idóneo pero cuando vi este, me encajó a la perfección», confiesa.

Ampliar Socks Pop Up, en el número 54 de la calle Artekale.

La futura tienda de Tendería tendrá el mismo producto que esta 'pop up' que ya tiene los días contados. Calcetines 100% algodón con estampados divertidos y originales no solo para vestir, sino también deportivos, térmicos... «Es un nicho de mercado que ha crecido mucho en los últimos años y casi puedo decir que yo misma he evolucionado con él. Han aparecido muchísimas marcas, con colores y dibujos que llaman la atención. ¡La gente pica mucho!», asegura. Nerea ya conoce este complemento indispensable a la perfección, ya que lleva bastante tiempo trabajando con algunas de las marcas que ofrece, «así que sé perfectamente el desarrollo que tiene el producto y que su calidad-precio es imbatible. ¡Y cada día voy descubriendo marcas nuevas!».

Desde los 18 años

Nerea llegó al mundo de los calcetines de forma casual, pero lleva más de 25 años vinculada al comercio. «Empecé a trabajar con mi padre, Javier López, cuando era muy joven, con tan solo 18 años. Él se ha pasado toda su vida al frente de las tiendas Itxaso, uno de los negocios más míticos de Bilbao. Teníamos un establecimiento en Astarloa y otro en Alameda de Urquijo y fíjate que recuerdo que en aquella época solo había calcetines Burlington para los hombres, los típicos de rombos. Ahora se pueden encontrar mil propuestas para ellos. Creo que antes no se ponían de fantasía simplemente porque no existía esa opción».

Después de unos años en el negocio familiar, Nerea empezó a volar sola y a montar diferentes negocios vinculados a la moda, desde tiendas efímeras hasta un comercio tradicional en Algorta, aunque siempre con el apoyo incondicional de su familia. «De mi padre he aprendido todo lo que sé, aunque yo también le he dado algunas ideas que le han gustado», dice riendo. De él también ha heredado el espíritu emprendedor. «Somos exactamente iguales, todo lo que le digo que voy a hacer le parece fenomenal. He tenido la oportunidad de hacer muchas cosas gracias a que en casa siempre me han dado alas y me han apoyado al cien por cien con cualquier idea que tuviera», confiesa.

Por supuesto, ahora también le han apoyado con la tienda efímera de calcetines y la apoyarán con el nuevo comercio que abrirá, previsiblemente, en verano. «La vida es demasiado corta para llevar calcetines aburridos», es su lema. Así que allí se podrán encontrar similares productos a los que ofrece en la tienda de Alameda de San Mamés, entre los que destaca el pack estrella de tres calcetines por 9,99 euros. Aunque también han ido incorporando otros más especiales para, por ejemplo, regalar en fechas señaladas. «Siempre he tenido muchas ideas, la verdad es que necesito esa gasolina, esa ilusión por probar negocios y si no funcionan, intentar otra cosa. Aunque la verdad es que ahora estoy muy contenta porque nuestra tienda Jungle Socks se ha estabilizado y eso espero conseguir también con la que abra en Tendería».