Moda

ESTAMPADO DE LEOPARDO, EL REY DEL FESTIVAL. Nora Linares es una bilbaína de 26 años que define su estilo como ‘rockero choni’. Ella misma ha cortado su top negro de Pull & Bear “¡Tenía demasiada tela¡”, afirma. Su minifalda de leopardo en rojo es la parte de abajo de un `dos piezas’ que se compró esta Nochevieja. No se la suele poner mucho, pero se probó la combinación frente al espejo y… ¡no se pudo resistir!

ESTAMPADO DE LEOPARDO, EL REY DEL FESTIVAL. Pablo Donoso y Daniel Carmona, dos madrileños de 32 y 21 años respectivamente, han apostado los dos por el 'animal print' en su look festivalero. ¿Qué os parece?

ESTAMPADO DE LEOPARDO, EL REY DEL FESTIVAL. Naiara Portuondo, de 39 años, y Ruth Guerrero, de 40, ambas de Bilbao, son compañeras de trabajo y amigas. No sabían que ponerse para la ocasión y al final han venido a conjunto con camisa de leopardo. Naiara pensó que este estampado era propio de un festival. Compartió la idea con su amiga y aquí están las dos con un mismo look felino. “¡Esto no nos lo ponemos en la ofi!”, afirman entre risas. La camisa de Naiara es de Mango y la de Ruth de Zara.

ESTAMPADO DE LEOPARDO, EL REY DEL FESTIVAL. Amy Hall es de Londres, aunque reside en Bilbao desde hace nueve años. A sus 37 años le apasiona el BBK Live, siempre que puede se acerca a ver sus grupos de música favoritos. “Mis looks siempre son hippies y un poco punk”, asegura. El estampado de leopardo le corre por las venas.

ESTAMPADO DE LEOPARDO, EL REY DEL FESTIVAL. Lourdes Blanco viene desde Sevilla para disfrutar de su tercer año en el BBK Live. Es tan fan que lleva hasta el símbolo del festival, las dos montañas terminadas en pico, tatuada en su piel. Luce una camisa con estampado de leopardo que se compró este jueves en la sección masculina de Zara.

ESTAMPADO DE LEOPARDO, EL REY DEL FESTIVAL. Julia Martínez, madrileña de 26 años, lleva un vestido con estampado de leopardo que se ha comprado en H&M. Su amigo, Rafa Beato, madrileño de 25 años, ha optado por una camisa de leopardo de Zara. "Ha sido casualidad que vayamos los conjuntados", asegura.

ESTAMPADO DE LEOPARDO, EL REY DEL FESTIVAL. Rafa Beato, madrileño de 25 años, ha optado por una camisa de leopardo de Zara y, además, ha ideado una original forma de llevar el katxi

COLORES NEÓN PARA ACAPARAR TODAS LAS MIRADAS. Brianna Garza, es de Chicago y tiene 22 años. Ha cruzado el charco para ver a su grupo favorito, The Strokes. “Me he puesto este top verde neón para que se den cuenta de que estoy aquí”, dice entre risas. En sus estilismos, no falta el brillo.

COLORES NEÓN PARA ACAPARAR TODAS LAS MIRADAS. Nekane Bayarri, de 23 años, y Paula, de 25, son de Bilbao. Es su primera vez en el BBK Live y han optado por unos top muy llamativos en color neón rosa y naranja. “Son demasiado para lo que nos solemos poner, aunque la ocasión lo merece”, expresan. Además con unos 'shorts' vaqueros ¡están perfectas!

¡LAS CAMISAS HAWAIANAS AL PODER! Juan Hernández es de Donosi y tiene 35 años. Ha venido con sus amigos a disfrutar del ambiente que se respira en Kobetamendi. Le gusta mucho la moda y las tendencias. “Cuando voy de compras siempre encuentro gangas”, asegura. Así es como se hizo con esta camisa multicolor de Pull & Bear que le queda de miedo. Con gafas de sol y gorra, ¡está preparado para darlo todo en el festival!

¡LAS CAMISAS HAWAIANAS AL PODER! Nahia Líbano, bilbaína de 19 años, luce sus mejores galas con esta camisa hawaiana azul celeste. “Es el BBK Live, así que hay que venir espectacular”, expresa. Es de la firma Styling y se la compró hace tan solo tres semanas, ¡a tiempo para la cita!

¡LAS CAMISAS HAWAIANAS AL PODER! Santiago Hermoso viene de Ciudad Real y tiene 18 años. Es su primera vez en el BBK Live, siempre había querido venir y ahora que está aquí, solo quiere disfrutar al máximo. A la hora de vestir no tiene un estilo concreto, aunque para que se ponga una prenda, solo tiene que reunir una condición: que sea cómoda. ¡Esta de Pull & Bear no lo podía ser más!

¡LAS CAMISAS HAWAIANAS AL PODER! El modelo e 'instagramer' bilbaíno, Ager Abarka, de 20 años, lleva una camisa hawaiana y unos vaqueros deshilachados, de la firma Kaotika Barcelona. Remata el look con unas atrevidas gafas 'cat-eye'.

'TIE-DYE': el estampado estrella del festival. María Camacho es de Ciudad Real y tiene 18 años. Se estrena este año en el BBK Live y por eso decidió hace unos meses incluir en su look festivalero unos pantalones de tendencia, con un estampado tie-dye en un marrón oscuro. “Los vi en Bershka y enseguida me enamoré de ellos ¡son tan hippies! Su armario está lleno de prendas ‘vintage’.

'TIE-DYE': el estampado estrella del festival. María Maroto tiene 26 años y viene de Valencia. Su sudadera de Bershka es el centro de su look festivalero. Se la compró porque le alucinó la combinación de colores pastel, muy propia para estos meses de verano. “En realidad visto como una señora, pero sigo las tendencias”, afirma entre risas.

'TIE-DYE': el estampado estrella del festival. María Gómez es experta en tendencias. Esta bilbaína de 28 años mezcla un top en color neón y un peto con estampado tie-dye sin dificultad. ¡El resultado es alucinante! Tiene una fuerte predilección por las prendas coloridas, aunque cuando el negro invade su ‘outfit’ lo hace en su totalidad con un ‘total black’.

'TIE-DYE': el estampado estrella del festival. María Fernández, bilbaína de 39 años, afirma que se ha hecho un peinado de una influencer para la ocasión. En su look predomina un vestido con estampado tie-dye en tonalidades marinas. “Este vestido es de American Vintage y me lo compré hace 4 años, cuando no se llevaba tanto”, asegura. Estos días ha estado tan liada en el trabajo que ha tenido que rescatarlo del armario. Proclamarse como una de las mujeres más ‘cool’ del BBK Live ¡no estaba entre sus planes!

'TIE-DYE': el estampado estrella del festival. Carme Alegre es de Valencia y tiene 22 años. Ya es una incondicional del BBK Live, es la tercera vez que pisa Kobetamedi y asegura que vendrán ¡muchas más! Hoy endulza la jornada festivalera con su look en colores pastel. “No soy mucho de estampados, es más, es la primera vez que me atrevo a ponerme algo así”, afirma. Vio la minifalda en Bershka en rebajas y sin pensarlo se hizo con ella.

'TIE-DYE': el estampado estrella del festival. June Bascaran luce un minivestido fruncido a la cintura con estampado 'tie-dye' y unas botas 'cowboy' que ha combinado con joyas de plata y coral. Esta joven de Bakio de 19 años, estudiante de Ingeniería de Diseño Industrial, disfruta de su primer año en el BBK Live. "Me iba a poner un modelito más apretado, pero he preferido ir a lo cómodo", afirma.

¡ARRIBA EL ESTAMPADO FLORAL! Elene Arrien tiene 25 años y es de Gernika. Ha optado por un vestido blanco de flores. “Me lo he puesto porque es ajustadito y se lleva”, cuenta. Suele seguir las tendencias, aunque las adapta a su estilo.

¡ARRIBA EL ESTAMPADO FLORAL! Robert Román, de 39 años es de Logroño aunque lleva nueve viviendo en Bilbao. Para este día de festival en Kobetamendi se ha llevado a su ‘chupipandi’, a Jaime González y a Nahikari de Palacio. Los dos son bilbaínos. “Siempre nos han gustado mucho los colores alegres para verano, lo que no pensábamos era que íbamos a coincidir”, cuentan entre risas. La camisa de Robert es de la firma Polar, la de Jaime de Primark y el Kimono de Nahikari de Zara.

¡ARRIBA EL ESTAMPADO FLORAL! Patricia López es de Bilbao y tiene 38 años. Siempre viene al BBK Live con sus amigos. Su vestido de flores es de Springfield. “Me lo he puesto porque es cómodo y a la vez muy veraniego, aunque me quedaría mejor si estuviera un poco morena”, cuenta entre risas. Le encanta la ropa de las firmas locales del Casco Viejo.

LOS CALCETINES HASTA ARRIBA. Álvaro Pisano tiene 22 años y viene de Barcelona. Lleva un polo 'oversize' de Adidas, unos pantalones de una firma suiza y una sudadera del Primavera Sound.

LOS CALCETINES HASTA ARRIBA. Jon Arzamendi, ingeniero bilbaíno de 27 años, lleva un total look de Zara, que ha combinado con unas zapatillas Converse negras y unos calcetines blancos.

LOS CALCETINES HASTA ARRIBA. Lucía Gómez, de 17 años, ha venido desde Valencia a lucir unos calcetines bien subidos hasta arriba. Son blancos y con rayas rojas, amarillas y azules, quedan de miedo con sus zapatillas Converse. Su primo le regaló la entrada para que vinieran juntos con un grupo de amigos. “Me encantan mis calcetines, le dan al look un aire retro”, cuenta.

LOS CALCETINES HASTA ARRIBA. Diego Vigil es de Gijón y tiene 13 años. Ha venido expresamente a ver a la estrella de la noche, Rosalía. Su look deportivo es de un estilista profesional, sus calcetines negros de Adidas ¡Son lo más! “Él se lo ha montado todo”, expresa su madre. ¡No puede vivir sin sus vaqueros y zapatillas!

LOS CALCETINES HASTA ARRIBA. Isaac Valdés es de Barcelona y tiene 24 años. Ha venido al BBK Live con un amigo al que le ha robado los calcetines. Bueno, no están totalmente seguros ¡tienen los mismos! “¿Pero a que molan?”, pregunta con orgullo.

¡LA RIÑONERA, EL BOLSO POR EXCELENCIA! Uxue Unzurrunzaga, gipuzcoana de 17 años, lleva un top de Bershka, unos shorts Levi’s que se compró en una tienda de segunda mano, una riñonera que se trajo de un viaje a Amsterdam y unas playeras blancas de Nike.

¡LA RIÑONERA, EL BOLSO POR EXCELENCIA! Alba Barón, 21 años y de Barcelona, ha elegido para su primera vez en el BBK Live un 'total look' en color negro que no pasa desapercibido. La camiseta de rejilla es de H&M, el pantalón y riñonera de Stradivarius y las botas de Sixty Seven.

¡LA RIÑONERA, EL BOLSO POR EXCELENCIA! Álvaro García, de 26 años, y Sandra Herranz, de 25, son se Fuenlabrada, Madrid. Estos amigos se compraron esta riñonera con estampado étnico en un mercadillo. A los dos les apasiono su colorido. Desde entonces no se separan de ellas. “Nos recuerdan tanto a la playa...”, expresan.

¡LA RIÑONERA, EL BOLSO POR EXCELENCIA! Rita Pereira, de 24 años, y Sara Dantas, de 28, son de Lisboa. Han aprovechado que tienen una amiga en nuestro país para escaparse al BBK Live. Es su primera vez. Que estas dos amigas lleven la misma riñonera granate de Mango es pura coincidencia. Su efecto de piel de cocodrilo le aporta elegancia a la pieza. “Son súper prácticas”, aclaran.

¡LA RIÑONERA, EL BOLSO POR EXCELENCIA! Almudena Faci, de 24 años y Sara García, son de Madrid. “Nos las compramos por el postureo”, cuentan entre risas. El día en el que adquirieron la entrada para el BBK Live pasaron por Primark y les parecieron perfectas para la ocasión.