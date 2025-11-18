El sueño cumplido de la 'influencer' vizcaína Ariane Hoyos: abre una librería en Madrid con dos amigos

En medio del bullicio madrileño, entre cafés de moda y escaparates que cambian cada semana, tres jóvenes han decidido apostar por un sueño poco común: ... abrir una librería independiente. Así nace Lasai -que en euskera significa «tranquilo»-, el proyecto de la influencer Ariane Hoyos, conocida por sus vídeos frescos y auténticos en TikTok e Instagram, y de sus amigos Beñat Azurmendi, de Sopela, y la catalana Carla Lurqui. Con menos de treinta años, el trío se lanza a crear en pleno centro de Madrid un espacio literario que aspira a ser un pequeño refugio: un lugar donde los libros, la calma y la comunidad recuperan protagonismo.

La santurtziarra Ariane saltó a la fama hace unos años gracias a su naturalidad y desparpajo en redes sociales. Tras mudarse a Madrid para cursar un máster en Sociología en la Complutense, grabó un vídeo improvisado preguntándose: «¿Conseguiré hacer amigas?». En cuestión de días reunió 10.000 seguidores en TikTok y, desde entonces, su comunidad no ha dejado de crecer: hoy supera el millón entre TikTok e Instagram. Su estilo directo y auténtico la convirtió en una especie de «guía turística digital» que recorre barrios, comercios locales y rincones inesperados de la ciudad. Y su éxito no se ha quedado en las redes: ha trabajado con marcas como L'Oréal, Nivea o Zalando, ha participado en campañas de Prime Video y ha sido nominada a los Premios Ídolo en las categorías de contenido creativo y revelación.

Pero el proyecto de la librería revela otra faceta de Ariane: su amor por los libros, una pasión que arrastra desde la infancia. La idea de abrir Lasai junto a Beñat y Carla nació medio en broma, medio en serio. «Siempre lo decíamos: '¿Y si abrimos una librería?'», recuerda. Hasta que un día, su entusiasmo les impulsó a lanzarse antes de lo previsto. «Somos culo inquieto, así que nos tiramos a la piscina. Queríamos hacerlo ya y hacerlo bien», añade entre risas. Los tres comparten una pasión desmedida por la lectura y una convicción clara: las librerías todavía importan. Antes de atreverse con Lasai pusieron en marcha un club de lectura, 'Aquí no hay quien lea'. «Empezamos online y funcionó muy bien; luego sorteábamos quince plazas y hacíamos los encuentros en La Fabulosa, aquí en Madrid. Nos encantó: la cercanía con los lectores, la conversación después de leer el mismo libro… Ahí entendimos lo importante que es crear comunidad alrededor de la literatura», resume Ariane.

Desde el pasado junio trabajan en la reforma del local, que abrirá oficialmente sus puertas en diciembre. «Estamos deseando ver cómo queda. Cada detalle está pensado con mucho cariño», confiesan. La acogida, incluso antes de la apertura, ha sido abrumadora. «Nos hemos sentido súper acompañados. Desde amigos y familiares hasta personas que apenas conocíamos se han volcado con nosotros. Julen, un amigo, se encargó de la identidad gráfica, y la comunidad de lectores ha respondido con muchísimo entusiasmo», explica Ariane. «Nos escriben desde todos lados; justo el otro día, una seguidora de Mallorca nos dijo que vendrá a conocer la librería cuando inauguremos. Es muy emocionante».

Clubs de lectura y cursos

Lasai no pretende ser una librería más, sino un refugio literario en medio del ruido, un lugar para detenerse frente al ritmo implacable de la vida diaria. Su catálogo, cuidadosamente elegido, será muy variado e incluirá narrativa, poesía, novela gráfica, editoriales independientes… «Siempre con historias interesantes». Lasai será también un espacio vivo: habrá clubs de lectura, talleres y cursos de escritura creativa. «Queremos que haya movimiento constante, que la gente venga no solo a comprar libros, sino a quedarse, a conversar, a compartir», explican sus fundadores.

En tiempos de pantallas y prisas, abrir una librería puede parecer una apuesta valiente, incluso romántica. Pero para ellos tiene todo el sentido. «Se compran más libros en papel que hace unos años. Creo que la gente busca precisamente eso: volver a lo tangible», reflexionan. «El papel sigue siendo un refugio, y nosotros queremos ofrecer ese refugio». Lasai está a punto de abrir y, aunque aún quedan cajas por desembalar y estanterías por llenar, la ilusión se percibe en cada palabra. «La buena acogida te tranquiliza, te da confianza. Sentir que hay una comunidad detrás te hace seguir adelante», cuenta Ariane. ¿Y una segunda librería? «Quién sabe. Lo que sí tenemos claro es que, si abrimos otra, será en el País Vasco y llevaremos todo lo que estamos aprendiendo aquí».