El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente La caída de X (antes Twitter) en España deja sin servicio a miles de usuarios
La 'influencer' vizcaína Ariane Hoyos, en el centro, abre con dos amigos una librería en Madrid.

El sueño cumplido de la 'influencer' vizcaína Ariane Hoyos: abre una librería en Madrid con dos amigos

La joven de Santurtzi combina su pasión por los libros con su experiencia en redes para crear Lasai, un espacio literario único con clubs de lectura, talleres y cursos

Silvia Andrés

Silvia Andrés

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:46

Comenta

En medio del bullicio madrileño, entre cafés de moda y escaparates que cambian cada semana, tres jóvenes han decidido apostar por un sueño poco común: ... abrir una librería independiente. Así nace Lasai -que en euskera significa «tranquilo»-, el proyecto de la influencer Ariane Hoyos, conocida por sus vídeos frescos y auténticos en TikTok e Instagram, y de sus amigos Beñat Azurmendi, de Sopela, y la catalana Carla Lurqui. Con menos de treinta años, el trío se lanza a crear en pleno centro de Madrid un espacio literario que aspira a ser un pequeño refugio: un lugar donde los libros, la calma y la comunidad recuperan protagonismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vacile de Paula Badosa a su ex David Broncano en las preguntas sobre sexo y dinero: «Más que tú»
  2. 2

    El PNV aparta a la concejala de Seguridad de Santurtzi acusada de filtrar un examen a un policía
  3. 3 Embiste a varios vehículos en Bilbao y luego rompe el cristal del coche patrulla que le llevaba detenido
  4. 4

    El asesino de Buesa y de su escolta queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  5. 5 El SEPE obligará a los que cobran un subsidio a presentar la declaración de la renta en 2026
  6. 6 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  7. 7 Alertan de que la situación de inseguridad ciudadana en Portugalete es «insostenible»
  8. 8

    El Barça no da entradas al Athletic y frustra el viaje de los 600 rojiblancos que deseaban ir
  9. 9 La dura confesión de Dani Benítez: «Eran las ocho de la mañana, iba muy borracho, tenía que entrenar y me metí una raya de coca... Fue el mayor error de mi vida»
  10. 10

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El sueño cumplido de la 'influencer' vizcaína Ariane Hoyos: abre una librería en Madrid con dos amigos

El sueño cumplido de la &#039;influencer&#039; vizcaína Ariane Hoyos: abre una librería en Madrid con dos amigos