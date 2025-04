La vizcaína Sophie et Voilà, una de las grandes firmas nupciales del mundo, se separa

Sucedió hace justo un año. Sophie et Voilà, la firma vizcaína y una de las empresas más importantes de la escena de la moda internacional ... nupcial, se partió en dos en mayo de 2024. Trabajaban como una sola criatura de dos cabezas. Sofía Arribas llevaba la dirección creativa y Saioa Goitia, como CEO, dirigía el área financiera de un negocio boyante que las situó, en muy poco tiempo, en los mercados más exclusivos del mundo. La empresa fundada en 2010 hizo un punto y aparte con la salida de la fundadora.

Aquella separación, que venía larvándose desde hacía bastante tiempo, pasó casi de puntillas por el impacto mediático que supuso el 'caso Tamara Falcó'. Sofía y Saioa saltaron al ruedo de la polémica tras su negativa a «traspasar ciertos límites» que podían poner «en peligro la autoría original del diseño» que debía lucir la marquesa de Griñón. Sin embargo, la hija de Isabel Preysler tiró por la calle de en medio y acabó subiendo al altar con un modelo confeccionado por Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera. Compuestas y sin vestido de novia se quedó el tándem vizcaíno.

Antes de oficializar su separación, las integrantes de Sophie et Voilà desmintieron todo tipo de diferencias, que eran vox populi en el sector, y aparentaron una complicidad, personal y profesional, sin ambages, que saltó este martes por los aires. Arribas decía adiós el pasado lunes, desde su cuenta de Instagram, a una de las etapas «más bonitas» de su vida. «Me despido de mi primer hijo. Imposible contener la sonrisa mientras escribo. Me hiciste terriblemente feliz. Mañana (por este martes) todo será distinto, pero es alucinante pensar que siempre habrá un pedacito de mí, con mi nombre, recorriendo solo el mundo. Siempre estaré aquí, mirándote a ratitos y sonriendo. Has sido, en tu nacimiento y ahora en tu vuelo, mi mejor decisión. Espero que mañana también tú estés orgulloso de mí», subrayaba.

«Mi proyecto más íntimo»

La creadora volvía a felicitarse en las redes sociales tras anunciar este martes mismo el lanzamiento de su proyecto «más íntimo, maravilloso y maduro». En un emotivo homenaje a sus padres, Arribas-Garamendi, nombre de su nueva empresa, que recoge los apellidos de sus progenitores, se postula como un atelier de alta costura que será a la vez un club en el que convergerán «el arte, la decoración, las antigüedades y el buen gusto en todas sus variantes».

Sofía recupera la esencia del atelier para elevarlo a una experiencia «aún más sofisticada y personalizada» con el funcionamiento de dos puntos de venta en Madrid y Zaragoza, además del de Bilbao. Arribas da un nuevo giro a su trayectoria y apuesta por la alta costura en su vertiente más exclusiva. Ofrecerá a sus mejores clientas «experiencias únicas», como el acceso a exposiciones de artistas reconocidos, talleres de fotografía y ventas especiales de productos seleccionados personalmente.

Si hace un año ninguna de las dos dijo ni mu y desmintieron cualquier atisbo de ruptura, este martes revivieron una especie de 'déjà vu', pero esta vez para confirmar lo contrario, que la pareja ha tomado caminos diferentes para dedicarse «cada una a hacer lo que quiere, le gusta y con lo que verdaderamente disfruta». No obstante, en esta nueva etapa mantendrán ciertos «vínculos», ya que Sofía no descarta, por ejemplo, seguir participando en el diseño de las colecciones nupciales de su antigua compañera. Arquitecta de formación, se desvincula de la marca como directora creativa, pero seguirá como 'advisor'.

No obstante, este acuerdo incluye una letra pequeña que deja bien a las claras que, «bajo ningún concepto», podrá lanzar colecciones nupciales. Sofía, que se ha quedado con el espectacular atelier de Alameda de Mazarredo tras la venta del 51% de las acciones a Goitia, solo podrá confeccionar «vestidos a medida durante los próximos cinco años para evitar cualquier tipo de competencia», aseguró a este periódico su antigua socia, que emplea a 12 personas.

En números positivos

Goitia se ha mostrado encantada por la marcha de la empresa tras haber vuelto «a los beneficios» en el primer trimestre del actual ejercicio. Sophie et Voilà, añadió, se ha posicionado en los mercados «de alto poder adquisitivo», como Estados Unidos y Emiratos Árabes, además de seguir afianzando sus colecciones en destinos como Japón, con prendas cuyos precios más accesibles fluctúan entre los 1.500 y 3.500 euros. Los diseños concebidos en el estudio bilbaíno pueden alcanzar fácilmente los 5.000 euros.

El objetivo de la marca no es otro que seguir reforzando el prestigio de una enseña en un sector extremadamente competitivo. En abril de 2024 se consagró como una de las mejores firmas nupciales del mundo al lograr el premio a la colección más destacada en la Barcelona Bridal&Fashion Awards. Goitia mantiene su propósito de desafiar las convenciones ofreciendo una versión «renovada de la novia contemporánea» pero ahora sin Sofía, con la que asegura mantener «muy buen rollo».