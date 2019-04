«La ropa interior es para enseñar y epatar»

«Los slips arrasan porque se ajustan a todo tipo de cuerpos»

Gotor está contento porque dispone de una cartera de clientes muy fieles que desean cada temporada cosas totalmente distintas, lo que encaja en su filosofía.

- ¿El boxer es el rey de la cama?

- No, no, no. Es mucho más el slip y los calzoncillos de media pata. Los boxer no están ahora mismo en su mejor momento.

- ¿Y por qué sí los slips?

- El slip es ahora mismo el rey de la cama, de la calle, de la casa y absolutamente de todo.

- ¿Se adapta mejor?

- Es más anatómico. Se adapta a todo tipo de cuerpos, tanto por exceso como por defecto. Si ya tienes un 'cuerpo 10', los calzoncillos y slips que lleven un algodón y un poquito de elástico, mejor aún. Pero los slips estilizan mucho más la figura.

- Dentro de los estampados de moda, ¿caben los corazones, ositos y palmeras de los años 90?

- No, ese tipo de cosas ya pasaron hace mucho tiempo.

- ¿De qué tipo se estilan entonces?

- Me refiero a estampados arquitectónicos, florales , vegetales, de pájaros... ¡Y todo muy exagerado! Pero no los típicos ositos. Eso está 'out' totalmente.