La ropa cómoda de las tiendas vizcaínas para pasear o hacer deporte con estilo

Estábamos contando los días y, por fin, llegó. El pasado dos de mayo nos permitieron salir de nuestras casas por primera vez después de estar entre cuatro paredes durante casi dos meses. De esta manera, la cuarentena nos daba un pequeño respiro. Siguiendo las restricciones, los adultos de más de 14 años y hasta los 69 años podían pisar la calle para pasear o hacer actividad física una vez al día, respetando los horarios -de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche- y la distancia de seguridad, de uno a dos metros. Así, los paseos, los parques y los montes de Bizkaia cobraban vida en unos días calurosos y primaverales. ¿Qué más podíamos pedir?

Después de haber pasado más de siete semanas utilizando prendas cómodas para vestir en casa, el cambio de indumentaria para salir a tomar el aire no podía ser radical. Al parecer, nos olvidaremos de los vaqueros una buena temporada. Como se ha observado jornada tras jornada, el confinamiento ha reafirmado la estética deportiva como tendencia. Sí, las sudaderas 'oversize', las mallas, los pantalones fluidos y las camisetas amplias serán la nueva ropa de calle. Una moda que no está reñida, en absoluto, con el buen gusto. Y si no lo crees, échale un vistazo a esta galería de fotos que hemos preparado en Bizkaia Dmoda con un amplio abanico de prendas, calzado y accesorios que ofrecen las tiendas vizcaínas para no perder estilo cuando salgamos a caminar en esta desescalada. ¿Ya has fichado algún modelito?