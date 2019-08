Bizkaia Dmoda La ropa bilbaína infantil que planta cara a los superhéroes y las princesas Los divertidos diseños de la firma Pinatapei, realizados con tejidos naturales, no distinguen entre niños y niñas. «A mi hijo le he enseñado desde pequeño que todos los colores son de todos y ahora adora el rosa», cuenta Aroa Fernández, creadora de la marca SARAI VÁZQUEZ Viernes, 2 agosto 2019, 21:37

La firma bilbaína infantil Pinatapei no hace distinción entre niños y niñas, entre el azul y el rosa, entre superhéroes y princesas. La ropa para ellas no está llena de corazones ni la de ellos de dinosaurios. Sus prendas son unisex para dar respuesta a una demanda creciente, ya que cada vez son más los padres que quieren educar a sus hijos lejos (muy lejos) de los estereotipos de género. Una cuidada selección de tejidos naturales, estampados propios y mucha ilusión es la mezcla que utilizan para dar vida a divertidas creaciones que apuestan por la igualdad. «Considero que las diferencias por sexo son un error. A mi hijo le he enseñado desde pequeño que todos los colores son de todos y ahora adora el rosa. Mi firma permite que abramos la mente», expresa Aroa Fernández, la diseñadora y fundadora de Pinatapei.

Tras una consolidada trayectoria profesional en firmas como Ion Fiz o Laga, Aroa aparcó en 2016 el diseño de moda de mujer para centrarse en su proyecto más personal. Ser madre fue el impulso definitivo que necesitó para lanzar su propia firma en un momento en el que a esta bilbaína de 41 años le costaba encontrar prendas compuestas por tejidos naturales para su hijo. «Mario padece dermatitis desde pequeño y no le podía poner cualquier cosa», reconoce. Asimismo, los diseños que ofrecía la industria textil infantil la «horrorizaban», ya que muchas prendas estaban cargadas de grandes volantes y lazos de colores dependiendo del sexo del bebé. Con el apoyo de su marido y con unas ganas tremendas de tomar un nuevo rumbo en su vida, puso en marcha su propia firma de ropa. «Era el momento, aunque puedo decir que Pinatapei está donde está gracias también a mi marido, cree mucho en mí y, de verdad, no tengo palabras», cuenta Aroa con emoción.

Eso sí, los comienzos no fueron fáciles. Tuvo que partir de cero en el patronaje de niño y, poco a poco, ponerse al día. «En realidad no tiene nada que ver con lo que había hecho antes, aunque ha sido un proceso de aprendizaje muy agradecido», subraya. Siempre lo tuvo claro, quería que su firma contara con estampados propios para diferenciarse frente a otras marcas del sector. Comenzó a colaborar con Mooneki, un estudio de Vitoria especializado en digitalización de estos dibujos. Aroa buscaba las ideas y ellos las materializaban. Su inspiración siempre le llega cuando está trabajando e incluso los dibujos de su hijo Mario le han servido más de una vez para realizar sus propios bocetos.

Como madre, Aroa es consciente de que la comodidad de los críos se debe anteponer a las modas. «Son personitas inquietas, tienen que correr, saltar, en definitiva, disfrutar de todo y nada les puede frenar. Mis artículos están pensados para eso, solo que les añado un toque de diseño muy fresco y personal», expresa. Además, sus prendas están creadas a partir de tejidos naturales, como el algodón 100% o el lino, y la durabilidad es alta, debido a su gramaje, lo que permite que no se deshagan cuando se lavan. Sus diseños minimalistas, con inspiración nórdica, protagonizan animadas camisetas y pantalones con un tallaje desde cero hasta diez años y que cuestan entre 35 y 55 euros. «Es un precio medio-alto, aunque no tanto teniendo en cuenta la filosofía y la durabilidad de las piezas», explica.

Producción sostenible

La sostenibilidad de esta firma para peques no se limita a utilizar tejidos naturales, sino que, además, producen únicamente cuando las existencias ya se han agotado. «No creo colecciones al uso, trabajo con un stock pequeño y cuando se termina pienso en qué puedo hacer para los próximos meses», asegura Aroa. No quiere «bajo ningún concepto» que se queden prendas sin vender. Las piezas de Pinatapei se producen en diferentes talleres locales a lo largo y ancho de Bizkaia, los más destacados están ubicados en el centro de Bilbao y Orduña.

En esta nueva temporada, se ha centrado en trabajar el tallaje de bebé. «Lo tenía algo abandonado, pero como voy a ser tía otra vez me he venido arriba», cuenta emocionada. Las tendencias de la temporada se cuelan de forma sutil en la firma con las mangas largas, la falda pantalón o el tejido muselina. También ha rescatado unas originales sudaderas de sus inicios que tienen las costuras al revés. Asimismo, ha realizado su primera colaboración con el salón de belleza Flores del Norte y Nasei, al lanzar de forma conjunta un ambientador infantil 100% natural con un suave olor a cítricos y hierbabuena. «Ha sido todo un éxito», cuenta.

Aroa Fernández, la diseñadora y fundadora de Pinatapei.

Aroa ya trabaja en su próxima colección, inspirada en el sistema solar y en EGB, que seguro que trae grandes recuerdos a muchos padres. Además, pretende que sus prendas den un salto a diferentes puntos de venta de nuestro país y entrar a un 'showroom' con otras firmas para dar visibilidad a su marca. «Quiero llegar a mucha más gente y para eso necesito que profesionales del sector me representen», reconoce. Aunque en realidad, el mayor deseo de esta valiente emprendedora es que su firma siga creciendo como lo hace su hijo Mario, en igualdad y sin estereotipos de género.