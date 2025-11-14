Roban en una tienda de Bilbao solo 10 días después de abrir: «No han cogido dinero ni el ordenador… solo ropa muy concreta»

Josu Bearán se llevó un buen susto este jueves de madrugada, cuando la Policía Municipal le llamó para informarle de que acababan de robar en ... su nueva tienda, Kocco, abierta hace apenas diez días en Telesforo Aranzadi, esquina con Licenciado Poza. El comercio, todo un referente de la moda masculina desde hace 27 años, se había trasladado la semana pasada a un local más amplio y moderno, a escasos metros de su anterior tienda. «Quería desde hace años trasladarme a esta esquina, siempre me había fijado en el local, que antes era una herboristería, y en cuanto se quedó libre no me lo pensé… Pero mira qué mala suerte», lamenta.

El robo ocurrió alrededor de la 01.45 horas, cuando los ladrones rompieron con una piedra la cristalera del escaparate. «Creo que no actuó un solo individuo y que lo han hecho por encargo, porque se han llevado piezas exclusivas que solo tenemos nosotros», explica Josu, que se enteró del robo casi de inmediato gracias a una vecina del edificio, con la que mantiene buena relación y que facilitó su teléfono a la Policía Municipal.

A Josu le sorprende que los ladrones no se llevaran ni el dinero de la caja registradora ni el ordenador Mac. «Robaron el móvil que usamos para la tienda, un Motorola, pero no parecen muy profesionales porque ni siquiera se molestaron en apagarlo. Llamamos después con los municipales y daba señal», explica. En su opinión, los asaltantes sabían bien a lo que iban. Eligieron cuidadosamente unas 20 prendas de la tienda. «Cogieron ocho abrigos, dos gorras, dos mochilas, una sobrecamisa, tres vaqueros… y también cuatro pares de zapatillas. Unas deportivas las llevaba puestas el maniquí; me parece raro que perdiesen tiempo en quitárselas. Me cuesta incluso a mí». También se llevaron un vaquero y una cartera que estaban en el escaparate. «Creo que alguien había visto las prendas antes, porque no cogieron ropa al azar, sino que seleccionaron piezas muy concretas, algunas de marcas que solo tenemos nosotros en Bilbao», detalla.

Ampliar

No saltó la alarma porque a Josu aún no le había dado tiempo a instalarla. «La tenía encargada, así que la puse ayer mismo, justo después del robo. Hemos colocado una muy potente. Estoy muy preocupado, porque no es la primera vez que ocurre, ni aquí ni en los comercios de alrededor. Ya dormimos en vilo, pensando en qué es lo siguiente que nos puede pasar».

El robo ha apagado los ánimos de este comerciante, que iniciaba con mucha ilusión esta nueva etapa. «Tenemos problemas para recuperar todo lo que nos han quitado y la tienda queda con destrozos que debemos arreglar nosotros. Los seguros no cubren todo… La lucha ya no es solo contra el clima, los precios de los alquileres o los impuestos. Al final parece que es una lucha contra todo», lamenta. De hecho, hace tres semanas le robaron su móvil, un iPhone 16 Pro, en su antigua tienda, ubicada en el número 8 de Licenciado Poza. «Me distrajo una chica preguntando por unos polos y otra aprovechó para llevárselo», relata.

No es un caso aislado

El robo en Kocco no es un hecho aislado. El pasado 2 de octubre, la sastrería bilbaína OSK Sastre, situada en el local contiguo, en el número 8 de Telesforo Aranzadi, sufrió un intento de robo fallido y accidentado. Un joven encapuchado accedió de madrugada al comercio con la intención de llevarse un botín, pero no consiguió ni un euro. Los ertzainas que acudieron al lugar encontraron varios ordenadores amontonados, la caja registradora abierta y trajes y chaquetas esparcidos por el suelo. El ladrón, que se hizo daño en una mano al romper la puerta de cristal, quedó atrapado en el interior por motivos que se desconocen. Cuando llegó la Ertzaintza, lo encontraron tumbado sobre una alfombra, junto a un par de gemelos y la cinta métrica con la que los hermanos Oskar e Iban toman las medidas a sus clientes.