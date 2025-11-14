El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Retenciones en el Txorierri y una persona herida tras un accidente entre 7 vehículos
Josu Bearán, propietario de Kocco, junto a la entrada de su tienda, cuyo escaparate resultó dañado tras el robo sufrido en la madrugada del jueves..

Roban en una tienda de Bilbao solo 10 días después de abrir: «No han cogido dinero ni el ordenador… solo ropa muy concreta»

Tras solo una semana en su nuevo local, Josu Bearán, al frente de Kocco desde hace 27 años, considera que el robo fue «por encargo» y muestra su preocupación por la creciente inseguridad en el centro

Virginia Melchor

Virginia Melchor

Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:17

Comenta

Josu Bearán se llevó un buen susto este jueves de madrugada, cuando la Policía Municipal le llamó para informarle de que acababan de robar en ... su nueva tienda, Kocco, abierta hace apenas diez días en Telesforo Aranzadi, esquina con Licenciado Poza. El comercio, todo un referente de la moda masculina desde hace 27 años, se había trasladado la semana pasada a un local más amplio y moderno, a escasos metros de su anterior tienda. «Quería desde hace años trasladarme a esta esquina, siempre me había fijado en el local, que antes era una herboristería, y en cuanto se quedó libre no me lo pensé… Pero mira qué mala suerte», lamenta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  2. 2

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  3. 3

    Incendio en Barakaldo: «Todas las zonas comunes están destrozadas y han robado hasta el cable de tierra del edificio»
  4. 4

    «No he conocido a nadie tan malo como Trump», escribió Epstein
  5. 5 Lío con la bandera española: Palestina modifica el cartel con el que promociona su partido contra Euskadi
  6. 6

    33 vacas muertas en el incendio de una cuadra de Carranza en una noche de mucho viento en la zona
  7. 7

    El incendio de un piso en Barakaldo destapa el calvario de los vecinos: denuncian «agresiones, robos y prostitución»
  8. 8

    El inaudito error del piloto de un jet privado con destino Loiu
  9. 9 Un tío de Luis Rubiales intenta agredirle tirándole huevos en la presentación de su libro
  10. 10

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Roban en una tienda de Bilbao solo 10 días después de abrir: «No han cogido dinero ni el ordenador… solo ropa muy concreta»

Roban en una tienda de Bilbao solo 10 días después de abrir: «No han cogido dinero ni el ordenador… solo ropa muy concreta»