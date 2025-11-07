El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El restaurante de Bilbao que reinventa el bollo de mantequilla y lo vende a un euro solo este sábado

La foccacería Molica lanza una versión con crema de mascarpone y cacao del icónico dulce bilbaíno, disponible en sus locales del Casco Viejo y Rodríguez Arias

Silvia Andrés

Silvia Andrés

Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:34

Comenta

En Bilbao hay sabores que son pura memoria. El bollo de mantequilla es uno de ellos: un postre que huele a infancia, a meriendas de ... siempre y a esa crema suave que solo los bilbaínos saben evocar a la perfección. Más que un dulce, es un símbolo de la ciudad, tan arraigado en nuestra cultura como la carolina o el pastel de arroz. Este sábado 8 de noviembre, ese clásico se reinventará con un toque muy sorprendente. Y es que, a partir de las 12.30 horas, en los locales de Molica ubicados en el Casco Viejo (en el número 3 de la calle Lotería) y en Rodríguez Arias 30, hará su puesta de largo el Bollo Molica, una reinterpretación del mítico postre de mantequilla, pero ahora con acento italiano. Los auténticos testadores de esta delicia serán las 100 primeras personas que lleguen a cada establecimiento, que podrán probarlo por un euro solo ese día.

