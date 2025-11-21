El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Juan Garrido y Maira Lozano han abierto una tienda de arte contemporáneo en el Casco Viejo.

Juan Garrido y Maira Lozano han abierto una tienda de arte contemporáneo en el Casco Viejo. Mireya López

Por amor al arte: un matrimonio abre una tienda en el Casco Viejo con obras originales desde 115 euros

Juan Garrido y Maira Lozano acaban de inaugurar Carré d'Artistes Bilbao, la primera galería de la firma internacional en España, donde ofrecen obras originales de 14 artistas a precios accesibles

Virginia Melchor

Virginia Melchor

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:17

Juan Garrido y Maira Lozano crecieron rodeados de arte gracias a la sensibilidad creativa de sus madres. La de él es escultora y la de ... ella, pintora en Argentina. Pero este matrimonio nunca imaginó que acabaría celebrando sus raíces desde su nueva galería en el Casco Viejo, donde rompen las reglas del arte contemporáneo para hacerlo cotidiano, cercano y accesible, con obras originales y únicas de artistas internacionales. «Desde el principio supimos que la galería debía ubicarse en el Casco Viejo, porque tiene vida propia, carácter y mucha afluencia. Queríamos que el arte no fuese solo para unos pocos, sino para todos los que sienten algo al contemplar una obra», reflexiona Juan.

