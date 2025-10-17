Pilar, la experta bilbaína que micropigmenta mejor que nadie las areolas y pezones de afectadas de cáncer de mama

«Estas son cejas totalmente pigmentadas. Mire, esta mujer tiene, además, una alopecia frontal fibrosante», detalla Pilar Echevarría en su consulta de la calle Elcano. ¿ ... Qué significa? «Que tiene alopecia de cejas y luego «un poquito de la cabeza». «Implanto pigmentos para dar color e imitar lo que antes fue y ya se ha perdido. A quien ha perdido las pestañas, se le puede hacer un 'eyeliner'. Se realiza ahí, en donde nace la pestaña. Se efectúa un difuminado menos intenso. También el color se elige en función de la estética de la paciente. Si es una mujer rubita, con poco pelo, no le vas a poner un color negro porque va a ser muy agresivo. Igual vas a marrones un poco más cálidos. Y a la inversa, si es una joven morena, que lo que quiere es potenciar el color o belleza de sus ojos, ya se podría optar por colores más oscuros».

Echevarría se ha coronado recientemente campeona del Worlwide Micropigmentation Championship, celebrado en Róterdam. Realiza micropigmentaciones de cejas -«las más habituales»- y de labios, ya que con los años, advierte, «vamos perdiendo volumen y color. Con el tiempo se van haciendo más estrechitos, se afina la piel, se afina todo. Con los años los labios ya no son tan bonitos, uniformes ni jugosos. Se proporciona más luz a la cara. Las clientas buscan labios rosaditos, pestañas fuertes y largas... Las ayudamos a que se vean mejor», destaca.

Ultimamente se ha puesto muy de moda también la micropigmentación de lunares, «y alguna pequita». Lo difícil de este tratamiento, subraya la especialista, es conseguir los «colores adecuados» para que no llamen la atención. Aunque parecidos, no son lo mismo que los tatuajes. «Son muy similares porque se utilizan los mismos tipos de máquinas, agujas, y cartuchos... Cambian las tintas. Las tintas de tatuaje tienen una partícula más gruesa, de tal manera que al cuerpo le cuesta más eliminarlos». Los pacientes que los desean mantener en perfecto estado deben hacer mantenimientos cada dos años.

– ¿Se pueden borrar fácilmente?

– Si está bien hecho y en la profundidad adecuada, y se han utilizado los pigmentos idóneos, existen las herramientas como el láser de eliminación. Pero algunos pigmentos cuesta mucho eliminarlos. Incluso no se pueden erradicar del todo.

Pilar Echevarría realiza todo tipo de trabajos pero se siente inmensamente feliz por haber ganado el certamen mundial de micropigmentación en areolas y pezones. «Normalmente son pechos que están muy agredidos. La piel, a veces, ha sufrido los efectos de la radioterapia. Sobresalen cicatrices, injertos... Los cuerpos se han tenido que abrir una y otra vez. Para que lo entiendas mejor, hago tatuaje imitando la areola y pezón».

Esos tatuajes pueden durar «bastante bien dos años o así». Después se tienen que someter a retoques, ya que no es «lo mismo pigmentar en una zona que en otra». Pilar trabaja con un propósito: ayudar a la gente a recuperar «la autoestima y la feminidad» perdida. «De repente, tú tienes 40 años o 45 años, mujeres en su plena juventud. Hoy nos cuidamos mucho las mujeres, nos gusta estar guapas, y, de repente, te quitan un pecho. Cuando has pasado tus quimios y todas las operaciones, llega la hora de ver la realidad enfrente del espejo.

– ¿Cómo es ese momento?

– Cuando ya te han operado y hemos acabado con todo, ¿qué te falta? Falta la guinda, que es verte en el espejo y verte los dos pechos. Dentro de que vas a tener tus cicatrices, por lo menos verte mejor. Supone conectar otra vez con tu feminidad, esa parte estética que es tan importante para nosotras, las mujeres.

– ¿Acaban satisfechas y contentas las pacientes?

– Claro, después de todo lo que han pasado, dices 'bueno, ya he llegado hasta el final. Nunca va a ser ya lo mismo que cuando tuviste tu... pero el tatuaje es realista'. Hay pacientes que han llegado a hacer después toples. El efecto psicológico es una maravilla. Con lo que me ha costado llegar hasta aquí, yo voy a hacer toples, aunque solo sea media hora, ¿eh?, dicen algunas.

– ¿Esperaba conseguir el campeonato?

– Pues a ver, es algo muy difícil. La subcampeona fue de Brasil y la tercera mejor clasificada, de Ucrania. Compitieron expertas de Japón, Tailandia... El premio es el fruto a 25 años de trabajo.

Hombres con glándulas mamarias muy grandes

– ¿La micropigmentación también se abre a hombres?

– Eso es. Habrá visto en la calle gente sin nada de pelo en las cejas, los ojos, las pestañas... A los hombres también les afecta. Se les cae el pelo de todo el cuerpo. Hay cada vez más chicos que se quieren hacer los labios, porque los tienen muy pálidos y desean verlos un poquito más sonrosaditos. Y también los hay que se tratan las areolas.

– ¿Quiénes?

– Hombres que les han hecho ginecomastia (intervención de senos) por exceso de grasa o grandes glándulas mamarias. Cuando les abren la areola, les queda una pequeña cicatriz que se disimula también con micropigmentación. Por cirugía estética se hacen bastantes reconstrucciones de areolas en mujeres. Al abrir, para meter la prótesis, quedan unas cicatrices muy feas que acomplejan muchísimo a las pacientes. A veces son disimuladas con la micropigmentación.

– Todo sea por la salud mental.

– Incluso tengo un chaval de 15 años que le trajo su madre porque tenía un complejo terrible de pecho. Se le hizo la micropigmentación de areola, porque, claro, llegaba el verano y tampoco quería ponerse delante del resto con tantas cicatrices.