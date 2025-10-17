El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pilar Echevarría, experta bilbaína en micropigmentación de areolas y pezones. Yvonne Iturgaiz

Pilar, la experta bilbaína que micropigmenta mejor que nadie las areolas y pezones de afectadas de cáncer de mama

La tatuadora se corona campeona en el certamen mundial de Róterdam y se felicita de devolver la autoestima y «feminidad» a las mujeres. «Algunas vuelven a hacer toples», aplaude

Luis Gómez

Luis Gómez

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:51

Comenta

«Estas son cejas totalmente pigmentadas. Mire, esta mujer tiene, además, una alopecia frontal fibrosante», detalla Pilar Echevarría en su consulta de la calle Elcano. ¿ ... Qué significa? «Que tiene alopecia de cejas y luego «un poquito de la cabeza». «Implanto pigmentos para dar color e imitar lo que antes fue y ya se ha perdido. A quien ha perdido las pestañas, se le puede hacer un 'eyeliner'. Se realiza ahí, en donde nace la pestaña. Se efectúa un difuminado menos intenso. También el color se elige en función de la estética de la paciente. Si es una mujer rubita, con poco pelo, no le vas a poner un color negro porque va a ser muy agresivo. Igual vas a marrones un poco más cálidos. Y a la inversa, si es una joven morena, que lo que quiere es potenciar el color o belleza de sus ojos, ya se podría optar por colores más oscuros».

