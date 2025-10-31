El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pepe por Dios se ha convertido en uno de los bares de moda en Bilbao.

Pepe por Dios, colas de vértigo en uno de los garitos de moda en Bilbao

El bar de Barrenkale revienta todas las noches con éxitazos e himnos de los 80

Luis Gómez

Luis Gómez

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:32

Comenta

Pepe, por Dios, grita la concurrencia casi todas las noches antes de pasar a uno de los garitos de moda. Solo le falta añadir a ... la impaciente clientela 'ábreme, por Dios'. «Parece que el Casco Viejo bilbaíno sigue siendo centro neurálgico de la villa, tanto desde el punto de vista comercial como hostelero», apostilla Oscar del Hoyo, uno de los grandes capos de la noche. Con este local ha pegado un gran pelotazo, igual que con el Imperial de Lersundi. Este hostelero parece tocado por una varita mágica, pero hay que reconocerle que últimamente no falla una. Recuerda a Mbappé, que las mete todas.

