La nueva peluquería de Bilbao llena de arte: techos pintados por Ignacio Goitia... ¡y jirafas saliendo de las paredes!

Hay profesionales que apuestan por la calidad o la cantidad y otros que se la juegan con la calidad y la cantidad. Es el caso ... de Iñaki Iglesias, uno de los grandes de la peluquería vizcaína. Con cinco establecimientos entre Bilbao, incluido Miribilla, Algorta y Las Arenas, además de dos centros dedicados a la fabricación de pelucas oncológicas (junto al Hospital de en Cruces y en Máximo Aguirre), acaba de abrir un nuevo establecimiento en Particular de Estraunza, al lado del que supuso su lanzamiento en la capital vizcaína.

Ampliar Luis Ángel Gómez

El nuevo salón es un arte de peluquería. Literalmente. El pintor Ignacio Goitia se ha encargado del gigantesco mural que corona su techo, igual que ha hecho, por ejemplo, en la techumbre del comedor principal del castillo de Le Fresne de su íntima amiga Flore de Brantes. Fiel a su estilo, plagado de desnudos masculinos y sus descomunales jirafas, dos ejemplares de esta clase de mamífero sobresalen entre sus paredes dando la bienvenida a las clientas sin asustarlas, esperemos. «La experiencia empieza cuando entras, no cuando ya ves el resultado del peinado. Desde el primer momento se experimenta placidez. La clienta arranca su experiencia antes de que se le toque el pelo», detalla el estilista.

Ampliar Luis Ángel Gómez

Plagado de espejos

El resultado es un espectacular espacio plagado de espejos y muy diáfano que provoca al primer golpe de vista una sensación de amplitud. «Había que agrandar como fuese el local», subraya Iñaki, porque era más pequeño que el anterior. Y a fe que lo ha conseguido porque parece más grande de lo que es. Pero es el estilo el que termina imponiéndose en un establecimiento que deja atrás las anticuadas peluquerías que todavía siguen funcionando en la ciudad. «Yo sería incapaz de poner una peluquería básica o normalita», argumenta.

Ampliar Luis Ángel Gómez

Iglesias quería un espacio moderno y vanguardista, y debe estar satisfecho. Las usuarias no saben si se encuentra en París, Londres o Nueva York. Es mejor quedarse con la consideración de que este espacio pertenece a Bilbao. «Supone vanguardia e innovación», matiza Alfredo, pareja de Iñaki. Si en el establecimiento de Colón de Larreátegui dirigieron su mirada a los suelos, esta vez trasladan el foco a las alturas. Desde un local que antaño fue una tienda de ultramarinos antes de probar suerte como bar. «Ha exigido mucha obra, pero se le ha sacado mucho partido», afirma la pareja.

«Lo verdaderamente importante es que entre tantos cierres como se suceden en Bilbao hay gente que hace todo lo contrario y renueva y renueva. Es fundamental invocar la importancia de tener un local con una estética y decoración acorde a lo que tú quieres ofrecer. La vanguardia del servicio debe arrancar por la vanguardia de la estética. No vale todo y poner cualquier toldo o persiana», razona Alfredo. «La experiencia del cliente debe empezar por los ojos para acabar en el servicio que le das. Debe ser una experiencia 360 grados».

Ampliar Luis Ángel Gómez

Iñaki siempre se ha alejado de los convencional. «Somos el primer negocio con techos de Ignacio Goitia. Los había puesto antes en pisos de Madrid, pero en ningún comercio, salvo el suyo», aclara Iñaki, que ha perfilado la decoración. «De eso nos hemos encargado nosotros. Nos movemos y por todos los sitios que voy ando comprando cosas», explica Iñaki. Ignacio ha sido la guinda. «Me encantan todos sus trabajos», le elogia Iñaki, que descartó empapelar esta vez las paredes porque al final «se acaban tiñendo, se acaban despellejando... Ofrecemos calidad para que la gente esté a gusto», matiza Alfredo. Lo hacen desde una dirección que acogía el local que más tiempo llevaba cerrado en Bilbao. Desde los años 80, concretamente.

Ampliar Luis Ángel Gómez

Ocho meses de obras

Ocho meses han llevado los trabajos. «Tuve claro que debía estar en Particular de Estraunza. De lo contrario, no me hubiera movido», matiza Iñaki. «Es donde me conocen. Se ha convertido en una calle de vanguardia porque está Rosita, Idrisi, la zapatería Choses de Femme, Edonora... Todos los negocios son chulos», aplaude.

Con 34 empleados en todos sus locales. la nueva peluquería sigue la línea vanguardista de Colón de Larreátegui. «Si en la de Colón lo que viste es el suelo, con sus tonos blancos y negros, aquí nos viste el techo. Las clientas lo agradecen, porque si no son ellas las que te lo dicen. Ese buen gusto en la decoración les hace luego todavía confiar manos en las manos de las peluqueras y en las de Iñaki», aplaude Alfredo.

Hasta los vecinos se han rendido al buen hacer de esta pareja. «'En ti confiamos. sabemos que tienes buen gusto'. Nos lo dicen vecinos que no son clientes. Y es que Bilbao necesita más locales como este», se enorgullece Iglesias.