Pedro Almodóvar lanza una colección de muebles: color, cine… y en Bilbao solo disponibles en esta tienda.

Los bilbaínos pueden llevarse una sorpresa al pasear por la calle Iparraguirre. En el número 26, algo parece haber salido directamente de una película: colores ... intensos, formas teatrales y una atmósfera que evoca la reconocible estética de las películas del director manchego Pedro Almodóvar. Pero, aunque pueda parecerlo, no se trata de un set de rodaje. Es Cromática, la colección que el cineasta ha desarrollado junto a Roche Bobois, y que puede explorarse en su tienda de Bilbao, además de en otros establecimientos de la firma francesa.

Ampliar La tienda de Roche Bobois en Bilbao se ha convertido en un estallido de color.

Desde los años ochenta, el color ha sido la firma invisible del cineasta. «Cuando era niño, las películas que me interesaban eran de finales de los 50, la época del Technicolor. Buscaba esos colores vibrantes, muy contrastados y explosivos», explica. Esa pasión por el color es ahora el corazón de Cromática, donde la estética cinematográfica se ha traducido en diseño para el hogar. Cada pieza de la colección, que se presentó en primicia durante la 'Milan Design Week' de este año, evoca fragmentos de la filmografía de Almodóvar. Elementos icónicos de películas como 'Volver', 'Hable con ella' o 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' se convierten en estampados que revisten cojines, sofás o vajilleros, como si las escenas hubieran saltado de la pantalla para instalarse en casa.

Ampliar Los colores vibrantes tiñen de alegría esta colección del cineasta manchego.

El sofá modular Lounge, diseñado por Hans Hopfer en 1971 y uno de los iconos de la firma francesa, ha sido reinterpretado por Almodóvar, convirtiéndose en la pieza central de la colección. Este sofá, denominado 'El Deseo', como su productora, tiene una edición limitada de cincuenta unidades numeradas y firmadas. Está revestido con imágenes extraídas de los carteles de las películas del genio manchego: 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', 'Volver', 'Los abrazos rotos', 'Hable con ella', '¡Átame!', 'Tacones lejanos' y 'La flor de mi secreto'. Además de la edición limitada, el sofá Lounge se reedita en una versión de tela lisa, fiel al espíritu del diseño original.

La mirada plástica del director se extiende también a otras piezas clave. El sofá Bubble, diseñado por Sacha Lakic, se presenta en cuatro colores inéditos inspirados en la paleta de Almodóvar y sirve también como homenaje al décimo aniversario de este icono del diseño. La gama de mesas incluye el modelo Pepa -mesa de cóctel, mesa auxiliar y mesa pedestal, diseñadas por Maurizio Manzoni, con sus volúmenes redondeados y colores vivos- y el modelo Pedro, mesa de cóctel que replica una fotografía de Pedro Almodóvar en la parte superior. Por su parte, el mueble para la vajilla Rondo destaca por cuatro imágenes del universo gráfico del cineasta: tres carteles de sus películas 'Átame', 'Tacones' y 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', además de una reproducción de una fotografía realizada por Almodóvar. Una gama de alfombras completa la colección, tres de ellas con gráficos tomados de los créditos iniciales de una de sus películas.

Ampliar La colección ha estado presente en la Fashion Week de Milán.

Cápsula de Rossy de Palma

Además, la colección incluye una cápsula diseñada por Rossy de Palma, musa de Almodóvar, que aporta teatralidad, humor y una poética muy personal. La serie 'The Collection de Rossy' destaca por accesorios decorativos inspirados en objetos femeninos icónicos: 'The Eye', un tocador con espejo en forma de ojo que invita a mirarse y cuidarse; el abanico, accesorio distintivo de Rossy de Palma, que aparece en jarrones y alfombras; y la peineta, adorno tradicional que se lleva en el cabello, que inspira elegantes lámparas. Con estas piezas, cada objeto se convierte en una declaración de estilo y personalidad, donde la decoración se transforma en narrativa y la teatralidad en parte del hogar.

Ampliar Rossy de Palma posa con la colección que ha diseñado, protagonizada por peinetas y abanicos.

Como explica el propio Almodóvar, Cromática no es solo mobiliario, es una experiencia sensorial. «Creo que se trata de muebles con los que se puede vivir, y hay una sensación muy positiva, como una alegría de vivir en los colores y patrones que hemos utilizado. Considero que el simple hecho de levantarte y caminar sobre estas alfombras o sentarte en uno de estos sofás te proporcionará optimismo», afirma el director de Dolor y gloria. Y es que, en tiempos grises, el color se convierte en una forma de resistencia y alegría, una intención que ha atravesado toda la filmografía de Almodóvar y que ahora se despliega en plena intensidad para habitar en cualquier hogar.