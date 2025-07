Paula, la invitada vizcaína que deslumbró en una boda en Madrid embarazada y con transparencias.

Silvia Andrés Viernes, 11 de julio 2025, 19:28 Comenta Compartir

La vizcaína Paula Gorriarán fue una de las invitadas que más miradas acaparó en la boda de su amiga Lucía con JT, celebrada el pasado 28 de junio en Madrid. Fundadora de la productora de moda y publicidad +1creatives, Paula apostó por un impactante vestido de Javier Simorra que realzaba su incipiente embarazo de 15 semanas. ¿Qué hizo tan especial su elección? «Tenía claro que no quería seguir los códigos preestablecidos de la moda premamá y que, en lugar de camuflar la tripita, tenía que enseñarla», explica. Por eso eligió un diseño verde botella, de tejido rígido y transparente, firmado por la marca española, con un patrón que marcaba su silueta sin ocultar nada. «Ensalza muchísimo el cuerpo de la mujer por sus transparencias y, aunque al principio me pareció demasiado arriesgado, me encantó la idea de no llevar nada por debajo. Lo suficiente para que no se vea nada, pero se insinúe todo».

Ampliar

El vestido de Simorra llegó a sus manos gracias a Fabra, la agencia de comunicación a la que Paula recurre habitualmente cuando busca looks para ocasiones especiales. «Suelo ir sin una idea preconcebida, voy allí a inspirarme», cuenta. En esta ocasión, se probó un par de modelos que no terminaron de convencerla. «Fue en la segunda vuelta por el 'showroom' cuando lo vi y me enamoré. Funciono así, tengo que sentir un flechazo. Y eso que en la percha no parecía gran cosa, pero cuando me lo probé lo tuve clarísimo», recuerda. Eligió el vestido apenas unos días antes del enlace. Estando embarazada, su cuerpo cambia casi de un día para otro, y quería asegurarse de dar con el diseño perfecto en el momento justo.

Ampliar

Como complementos, Paula apostó por la mezcla de piezas accesibles y detalles de lujo: unos collares de Zara, fichados en rebajas, y unas sandalias doradas de Manolo Blahnik, sencillas pero cómodas, perfectas para aguantar una larga jornada de celebración. Y, por supuesto, no podía faltar uno de sus accesorios fetiche: la pamela. En esta ocasión, firmada por Zahati. «Improvisé bastante. Me lo probé todo en casa y fui decidiendo el look completo sobre la marcha. Fue un proceso muy libre, como soy yo», confiesa entre risas. A pesar del calor del día -la ceremonia se celebró en Madrid y la fiesta posterior en El Escorial-, Paula llevó el conjunto con naturalidad y confianza: «Me sentí bien y guapa». Su estilismo no pasó desapercibido: recibió numerosos halagos de otras invitadas y también de sus más de 23.000 seguidoras en Instagram. «¡Hasta aparecí en la versión online de la revista ELLE! Me incluyeron en un reportaje sobre las invitadas de boda mejor vestidas del fin de semana. ¡Me hizo muchísima ilusión!», reconoce aún sorprendida.

Fan de Javier Simorra

Ampliar Paula, en otra boda anterior.

No es la primera vez que Paula deslumbra con un look original en un evento. El pasado 10 de mayo viajó a Extremadura para asistir a la boda de su amiga Laura, celebrada en la finca familiar del novio, Nacho, en Badajoz. En aquella ocasión -cuando aún no se notaba su embarazo- apostó también por un diseño de Javier Simorra en tono mostaza, cedido por la agencia Fabra. El toque final lo puso un sombrero de la sombrerería sevillana Nana Golmar, otra de sus firmas de cabecera, que también se lo prestó para la ocasión.

Ampliar Paula se casó el verano pasado en Lekeitio, donde acaparó todas las miradas con su pamela XL.

«El vestido me pareció muy especial y tenía claro que quería llevar pamela, porque es mi seña de identidad», asegura. Para completar el look, apostó por unas sandalias joya de Manolo Blahnik, un bolso con pedrería de Zara del año pasado y un cinturón -también de Zara, de otras temporadas- que decidió llevar como collar, en un gesto de estilismo improvisado y muy personal. No es la primera vez que esta experta en moda capta todas las miradas: hace justo un año, en su propia boda celebrada en Lekeitio, dejó a todos boquiabiertos con una pamela XXL y un look nupcial inolvidable.