Patxes, el rey del cruasán, abre en Bilbao un templo dedicado al 'cinnamon roll'

Bilbao ya tiene un nuevo destino para los amantes del dulce: Patxes Roll, el segundo local de Alejandro Pacheco León, conocido como Patxes, ubicado en ... el número 8 de la calle Rodríguez Arias y dedicado a los 'cinnamon rolls'. Tras el éxito de su primera pastelería, centrada en cruasanes rellenos y otros dulces, este joven pastelero treintañero da un paso más con un espacio especializado en este bocado tan de moda. La idea llevaba tiempo rondando su cabeza: desde la apertura de la pastelería Patxes de la calle Heros en 2023, los 'cinnamon rolls' se habían convertido, junto a los cruasanes, en su propuesta estrella. «Se vendían rápido y los clientes repetían semana tras semana», recalca. Encontrar un local adecuado no fue sencillo, pero al dar con el sitio perfecto decidieron retomar la idea. «Era el momento, así que nos hemos lanzado sin miedo, pero con mucho respeto», asegura.

Ampliar Mireya López

El concepto de Patxes Roll sigue la misma filosofía que su primer local, combinando tradición y tendencia. Ofrece 'cinnamon rolls' de estilo americano, ligeramente crujientes por fuera y jugosos por dentro. La carta, elaborada con «las mejores materias primas», incluye varios sabores fijos, como pistacho, maracuyá, tiramisú, Kinder y el clásico con glaseado de vainilla. «Uy, la gente se ha vuelto loca con el de maracuyá, ha sorprendido y gustado mucho. En Bilbao somos muy golosos», asegura Alejandro. Además, hay otros sabores como Lotus, crema de chocolate o alternativas aptas para veganos. Y tienen incluso una opción salada con camembert y bacon. «Cada jueves, viernes y sábado se sumarán dos sabores sorpresa que irán rotando constantemente. Además, vamos a usar lámparas de calor para que se mantengan templados, por si quieres llevártelos y comerlos por la calle», apunta Alejandro.

Abrir este nuevo local ha sido un trabajo conjunto de muchas personas. Alejandro es la cara visible, pero reconoce que sin la ayuda de su pareja y socia, su familia y su equipo de pasteleros y dependientes, «todos muy motivados», no habría sido posible. «Tengo un equipazo que ni yo me lo creo. Han hecho un trabajazo increíble», confiesa. Entre risas, largas jornadas y esfuerzo, la tienda abrió oficialmente el 3 de noviembre y ya se ha convertido en un lugar imprescindible tanto para los numerosos fans del local de la calle Heros como para los nuevos visitantes. «Hemos creado una especie de 'ruta improvisada' entre un local y otro. Cuando alguien pide 'cinnamon rolls' en Heros, le mandamos a la tienda de Rodríguez Arias y cuando piden cruasanes en la nueva, al revés. Al final no están tan lejos. Ahora, eso sí, en los dos mantenemos los 'patxekitos', los pequeños hojaldres que son ya una de nuestras señas de identidad», apunta Alejandro.

Larga trayectoria

El éxito de Alejandro no ha surgido de la noche a la mañana. Comenzó su formación a los 16 años y gran parte de su carrera se desarrolló en la veterana pastelería bilbaína Felipe, un referente del dulce desde 1963. Allí aprendió los fundamentos del oficio que hoy domina con pasión. «Soy felipero, sí», dice con orgullo. Su padre, Alejandro León, también se incorporó más tarde a la profesión tras quedarse en paro y decidir formarse al ver la dedicación de su hijo. En 2018 dieron el salto en solitario, abriendo un primer local en su pueblo, Ugao, con un estilo tradicional que rápidamente conquistó a los vecinos. Allí hicieron famosos los 'patxekitos' y los 'ugaotxones', así como 14 tipos distintos de palmeras. La experiencia en Ugao fue tan positiva que en 2023 se lanzaron a abrir su primer local en Bilbao, centrado en cruasanes rellenos, que se convirtió en un fenómeno inmediato, con largas colas y clientes fieles.

La filosofía de Alejandro se mantiene en este nuevo proyecto: menos cantidad, más calidad. Cada 'cinnamon roll', cada detalle de presentación y cada sabor se ajustan escuchando a los clientes y buscando siempre sorprender. La cercanía y el contacto directo con quienes prueban sus productos son clave: «Aunque a mí me guste algo, si a mis clientes no, lo retiramos sin darle más vuelta», asegura. Ahora, mientras sigue ultimando los detalles del nuevo local, Alejandro también tiene un hueco para pensar en el futuro. «Todavía es pronto, pero ya estamos viendo más opciones de apertura, hay cosas viables. A veces no soy consciente de hasta dónde hemos llegado: con dos tiendas propias en Bilbao y otra en Ugao puede entrar cierto vértigo, pero ver que lo has creado tú junto a tu equipo y que a la gente le gusta disipa todos los miedos», concluye.