Alejandro Pacheco, conocido como Patxes, abre en Bilbao un templo dedicado al 'cinnamon roll'.

Alejandro Pacheco, conocido como Patxes, abre en Bilbao un templo dedicado al 'cinnamon roll'. Mireya López

Patxes, el rey del cruasán, abre en Bilbao un templo dedicado al 'cinnamon roll'

Alejandro Pacheco lleva sus famosos rollitos de canela, con sabores sorprendentes como pistacho, maracuyá o tiramisú, a un segundo local, en Rodríguez Arias

Silvia Andrés

Silvia Andrés

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:19

Bilbao ya tiene un nuevo destino para los amantes del dulce: Patxes Roll, el segundo local de Alejandro Pacheco León, conocido como Patxes, ubicado en ... el número 8 de la calle Rodríguez Arias y dedicado a los 'cinnamon rolls'. Tras el éxito de su primera pastelería, centrada en cruasanes rellenos y otros dulces, este joven pastelero treintañero da un paso más con un espacio especializado en este bocado tan de moda. La idea llevaba tiempo rondando su cabeza: desde la apertura de la pastelería Patxes de la calle Heros en 2023, los 'cinnamon rolls' se habían convertido, junto a los cruasanes, en su propuesta estrella. «Se vendían rápido y los clientes repetían semana tras semana», recalca. Encontrar un local adecuado no fue sencillo, pero al dar con el sitio perfecto decidieron retomar la idea. «Era el momento, así que nos hemos lanzado sin miedo, pero con mucho respeto», asegura.

