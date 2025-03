De Argentina al centro de Bilbao: una madre y su hija abren una pastelería artesanal con lo mejor de ambos mundos.

Carla Gaiero y Pilar Jaureguialzo siempre soñaron con montar su propia pastelería. Esta madre e hija argentinas se mudaron hace un par de años a ... Bilbao con la ilusión de trabajar juntas y vivir de su pasión por la repostería. Después de un año dando forma a su proyecto, el pasado 20 de diciembre, madrugaron felices para despachar sus primeros dulces en Deleitería, la pastelería artesanal que han abierto en el número 3 de la calle Gregorio de la Revilla. «A veces, cuando estamos muy cansadas, sí que reñimos, pero en un segundo se nos pasa, porque está siendo maravilloso», cuenta Carla, que ha enseñado el oficio a su hija, Pilar.

Madre e hija siguieron un camino diferente hasta encontrarse en esta dulce aventura. Carla ya era repostera en su país, donde montó su propio negocio. «Trabajaba en casa, hacía dulces para particulares y empresas», comenta. Pilar, en cambio, estudió Relaciones Internacionales con la idea de seguir otro rumbo profesional. «Pero dejé la carrera, porque me di cuenta de que no me gustaba, que aquello no era lo que realmente quería hacer». Esta emprendedora de 26 años entró en el mundo de la repostería por accidente... «Un día estaba acompañando a mi madre a entregar una tarta al lado de casa y se cayó al resbalarse por la lluvia», recuerda. Carla se rompió la tibia y el peroné y necesitó cinco meses de rehabilitación, así que Pilar no dudó en ponerse el delantal y echar una mano en casa. «Aquello supuso un punto de inflexión, ayudando a mi madre me enamoré de este mundo», cuenta mientras sirve una medialuna a una clienta.

Ampliar Mireya López

Tarta de queso Idiazabal con membrillo

Llegaron a esta «bella ciudad» en momentos diferentes, pero con el mismo objetivo. La primera en trasladarse fue Pilar, que vino en 2022 y estuvo trabajando en un par de obradores y en una panadería antes de lanzarse con su propio proyecto. Y, después, en diciembre de 2023, se unió su madre para sumar fuerzas y hacer realidad su sueño. Hoy reparten amor con su pastelería artesanal «de acá y de allá». Hacen alfajores (de dulce de leche, de nuez, de pistacho, de crema de cacahuete y caramelo salado...), medialunas, pasta frola y chocotortas, pero también palmeras, cruasanes y tartas de queso. «Hemos creado 'gazta frola' y está siendo un éxito. Es una tarta con queso Idiazabal y membrillo», explican.

En Deletería -«nos inventamos el nombre y nos sonaba bien»- también sirven café de especialidad de NOKORA, que se puede acompañar de un bizcocho de zanahoria con nueces, cookies de arándanos y chocolate blanco, un sándwich de pan de miga, una tostada... También ofrecen siempre alguna opción vegana y pronto quieren vender dulces sin gluten de Magora Bakery. «No tenemos carta, vamos variando la producción. Como estamos solo las dos, llegamos hasta donde podemos». Eso sí, la clientela se puede llevar sus dulces o deleitarse en el propio local, que cuenta con varias mesas. Las miradas no solo se van a las vitrinas llenas de dulces. También a las paredes decoradas con brochetazos de colores y a los cuadros realizados por una artista valenciana con basura recogida de las playas, que están a la venta. «La pastelería nos la ha pintado el artista bilbaíno Eduardo Hurtado. Venir todos los días y ver tanto colorido nos da una alegría...».

Ampliar Mireya López

Carla y Pilar se complementan a la perfección, cuando una está con las manos en la masa, la otra atiende al público. Y sí, cada una tiene su especialidad. «A mi madre se le dan genial los alfajores y las tartas, que también personalizamos para cualquier evento. Y yo domino la bollería», cuenta Pilar. En estos tres meses de andadura, ya se han ganado el paladar y el corazón de su clientela. «Dejamos de hacer bollos de mantequilla porque preferían nuestros dulces argentinos, nos ha sorprendido que estén gustando tanto. La acogida ha sido buenísima, ya sabemos los nombres de varios clientes y algunos se están convirtiendo en amigos», agradecen madre e hija, que cuando no están en Deleitería están paseando frente al mar por la playa de Sopela.