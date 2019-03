Aquí hay aitas... ¡con mucho estilo! Ibai Gómez, Jorge Fernández, Iñaki López, Iker Muniain y Fito Cabrales celebran hoy el Día del Padre. En Bizkaia Dmoda repasamos sus mejores looks VIRGINIA MELCHOR Lunes, 18 marzo 2019, 20:41

Los padres intentan hacer lo mejor por sus hijos. Y aunque no siempre acierten, merecen un día en el que se les reconozca sus cuidados y afectos. Un día en el que se sucedan los gestos de cariño: un beso en la mejilla de agradecimiento, una llamada que empiece con un 'zorionak', un dibujo en el que aita es el protagonista... El 'regalo' de Bizkaia Dmoda por el Día del Padre es para aquellos 'padrazos' que saben defender sus estilismos con personalidad. Tener un aita 'dandi' no lo convierte en mejor, pero siempre es motivo de orgulloso. A continuación, analizamos los looks de los jugadores del Athletic Ibai Gómez e Iker Muniain, de los presentadores Jorge Fernández e Iñaki López y del músico Fito Cabrales:

El estilo de... Ibai Gómez

Galería. Ibai Gómez, con un estilismo más informal y con otro más sobrio.

Ibai Gómez (Bilbao, 1989) vivió el 6 de febrero de 2018 el día «más especial y bonito» de su vida con el nacimiento de su «princesa» Aiala, una niña muy risueña que guarda un gran parecido con el futbolista del Athletic. «Hoy hace un año que llegaste para revolucionar nuestras vidas. Y bendita revolución, porque ver una sonrisa tuya se ha convertido en el mejor momento de cada día», escribió el extremo de Santutxu en su Instagram para celebrar el primer cumpleaños de su pequeña, fruto de su matrimonio con la periodista Ingrid Betancor. Su familia la completan dos carlinos, el travieso de Gomis y Dubi, «más tranquilote»; y dos gatas persas, la dorada Nala, «una jeta que se sube encima de cualquiera», y su hija Lola, «bastante más selectiva».

Ibai se caracteriza por su estilo sport y desenfadado. Suele combinar camisetas básicas, en diferentes colores, con vaqueros y unas deportivas. Looks relajados que, en ocasiones, completa con alguna gorra y cazadora de cuero. Para sus estilismos más sofisticados, se decanta por camisas o polos de cuello alto. La pasada Nochevieja lució un traje de cuadros Príncipe de Gales, que combinó con un polo blanco, unas zapatillas de este mismo color y un abrigo gris de longitud tres cuartos.

El estilo de... Jorge Fernández

Galería. Jorge Fernández se decanta por las deportivas para looks sport y deja los zapatos de ante para los estilismos más arreglados.

La vida de Jorge Fernández (Mondragón, 1972) cambió cuando se presentó en 1999 al concurso de Mister España y venció. En aquel momento, este exprofesor de Educación Física inició su carrera artística, que le llevó a debutar como actor y presentador. En la actualidad, es el carismático conductor de 'La Ruleta de la Suerte', el mítico concurso de Antena 3 que lleva casi trece años de emisión.

Pero la vida de Jorge cambió especialmente en 2005, con el nacimiento de su hijo Ian, con el que comparte afición a la vela, a la bici y también al esquí. «Mi hijo ya no concibe estar conmigo sin hacer algún deporte», ha comentado orgulloso en alguna ocasión. De ahí que la mayoría de los looks que cuelga en su Instagram sean los propios de cada deporte. Sin embargo, de vez en cuando sorprende con estilismos más sobrios. El presentador suele combinar americanas con pantalones de vestir y zapatos de ante. Para sus looks más relajados, prefiere las camisetas básicas con pantalón vaquero o negro y zapatillas 'Vans'.

El estilo de... Iñaki López

Galería. Iñaki López de traje y con una camiseta informal.

Iñaki López (Portugalete, 1973) y su hijo, que en septiembre cumplirá dos años, comparten fondo de armario. Ambos suelen lucir camisetas del cantante Johnny Cash, del que el presentador de 'La Sexta Noche' es un gran admirador. «Es un niño cebo. Es tan bueno que te invita a tener otro», bromeó Iñaki durante una entrevista en televisión. El pequeño Roke, que debe su nombre al patrón de Portugalete, nació fruto de su relación con Andrea Ropero, copresentadora de la tertulia política de los sábados que conduce el portugalujo. Su familia la completa Malo, un perro Golden con cara de bueno.

Este gran aficionado al rock and roll suele decantarse por looks más relajados para su día a día, nada que ver con los sofisticados estilismos -de traje y corbata-, que luce en su programa. Además de camisetas de sus cantantes favoritos, de vez en cuando sorprende con algún modelo más divertido, como uno que tiene con la imagen de Popeye. También es habitual verle con vaqueros, cazadoras de cuero y zapatillas 'Converse'. Una vestimenta muy informal que contrasta con la pajarita que lució en las pasadas Campanadas de 'La Sexta'.

El estilo de... Iker Muniain

Iker Muniain (Pamplona, 1992) celebra este martes su primer Día del Padre por partida doble. El jugador del Athletic tiene dos hijos: Iker, que en febrero cumplió cuatro años, y Claudia, que vino al mundo el pasado mes de noviembre. «Te queremos mi pequeñita», escribió en Instagram antes de que naciera.

El rojiblanco suele llevar jerseys con cuello de pico, que combina con americana y pitillos en las ocasiones especiales, y con camisa y vaqueros cuando quiere ir más informal. Al igual que su compañero de equipo Ibai Gómez, no es extraño verle con polos de cuello alto. En su armario, en cambio, no falta alguna prenda más divertida, como una camiseta negra con un gran emoticono de una cara sonriente.

Dos complementos que añade a sus looks con frecuencia son las gorras y las gafas de sol. Y como Iñaki López, también comparte estilismos con su hijo: causó furor en Instagram una imagen de ambos en la que llevaban puestas unas deportivas de Gucci. Muniain, que eligió una corbata a rayas para su boda con la bilbaína Andrea Sesma en la basílica de Begoña, no duda en ponerse una pajarita cuando son sus amigos los que se casan.

El estilo de... Fito Cabrales

Galería. Fito siempre lleva su característica gorrilla y botas camperas.

A Fito Cabrales (Bilbao, 1966) le esperan tres felicitaciones por el Día del Padre. Las de Guillermo, de veinte años, y Diego, de quince, los dos hijos que tuvo con su anterior esposa; y la de la pequeña Marisa, de cuatro años, que se llama como su madre. «Yo me he volcado más con la niña que con mis dos hijos anteriores, porque entonces tenía más disperso el horizonte, más cosas en la cabeza. Ahora el Coyote -como llama cariñosamente a su hija- está en el pódium», afirmó en una entrevista a este periódico.

El estilo de Fito es tan auténtico como él. Su característica gorrilla, camiseta de rayas, vaqueros ajustados y botas camperas afiladas son su seña de identidad. De complementos, le acompañan siempre sus míticos pendientes de aro y una cadena de plata con el colgante de una cruz. Eso sí, se «disfraza» cada vez que sale a correr. Su ropa de 'running', muy llamativa y colorida, poco tiene que ver con el 'rollo' roquero que le caracteriza.