Paz Padilla y su hija triunfan en la apertura de su tienda de ropa Paz Padilla, José Antonio León y Anna Ferrer. La humorista y su hija inauguraron este sábado 'No Ni Ná', un comercio de ropa situado en Zahara de los Atunes VIRGINIA MELCHOR Lunes, 15 abril 2019, 17:33

A Paz Padilla no hay quien le frene. La humorista es jurado en 'Got Talent', presentadora de 'Sálvame', 'La Chusa' en 'La que se avecina', actriz en la obra 'Desatadas', tiene un restaurante en Madrid, un chiringuito en la playa... y desde este sábado también una tienda de moda junto a su hija, Anna Ferrer.

Ambas inauguraron este fin de semana 'No Ni Ná', un comercio de ropa situado en Zahara de los Atunes. La cita se convirtió en el evento del año en este pequeño pueblo gaditano. Los vecinos se echaron en masa a la calle para mostrar su apoyo en este nuevo proyecto a su paisana más ilustre. Tampoco quisieron perderse el gran día familiares y amigos de la presentadora, entre ellos el reportero de 'Sálvame' José Antonio León, con quien le une una gran amistad. De ahí que las colas diesen la vuelta a la calle y fuese prácticamente imposible acceder al local.

Madre e hija ya anunciaron hace unos días en redes sociales que estaban trabajando en su primer negocio en común. Aunque en un primer momento se especuló con que iban a abrir un hostal, las protagonistas no tardaron en desmentirlo. «Llevamos mucho tiempo preparando todo y nos hace muchísima ilusión. Hemos elegido con mucho gusto ropa y complementos de marcas que nos inspiran y muchas de ellas con las que llevamos trabajando mucho tiempo», escribieron ambas en sus respectivos perfiles de Instagram.

La presentadora se ha mostrado muy agradecida por la gran acogida que ha tenido su nuevo proyecto empresarial. «Muchísimas gracias a todos mis hermanos y amigos que como siempre están cuando los necesito y a José Antonio León por su cariño y generosidad, a todos los que os habéis acercado para celebrar el nacimiento de 'No ni ná' viniendo desde muy lejos, a todos mis queridos y envidiados zahareños, muchas gracias de corazón. Las puertas de 'No Ni Ná' están abiertas hasta que llegue el otoño», ha expresado en redes sociales.

La idea de abrir una tienda de ropa parece haber sido de la propia Paz al ver la pasión que su hija siente por la moda. Anna Ferrer, de 22 años, es una 'influencer' con más de 344.000 seguidores en Instagram, donde comparte sus looks diarios, sus rutinas de belleza o los viajes que hace junto a su madre, a quien está muy unida. Para ella han ido dedicadas las últimas palabras que ha escrito en esta red social. «Feliz de empezar esto con la persona que más admiro. Gracias a todos por venir, por la acogida de No Ni Ná y todo el cariño. En definitiva, que estáis siempre y eso me hace la persona más feliz», ha escrito la joven.

Cumpleaños de su madre

La humorista aprovechó su viaje al sur para celebrar el cumpleaños de su madre, la entrañable y carismática Doña Lola, de la que suele hablar en televisión siempre que tiene oportunidad. «¡Le dio la vuelta y puso 19! Y es que ella es como se siente, tiene muchas ganas de vivir y como cada cumpleaños pide al apagar las velas el mismo deseo, vivir un año más. Por favor que se cumpla», escribía Paz junto a una foto en la que besa a su madre y ésta a su vez a su nieta Anna.