Pablo Iglesias echa abajo la fama «ganadora» de la marca de moda 198 Revolt Clothing

Hasta el pasado 28 de abril, 198 Revolt Clothing presumía de ser una firma de moda sostenible, triunfal e infalible. Vencedora, en una palabra. Sus responsables aseguraban que era «la marca de los ganadores y el símbolo de la victoria de la gente». Haciendo gala de una recalcitrante fe republicana, festejaron en privado que Pablo Iglesias hubiese acudido al último debate electoral de la pasada campaña con un jersey oscuro sobre camisa blanca «de la marca de la gente». No es la primera vez que vestían a los dirigentes de Podemos, convertidos en poco menos que 'embajadores' de una compañía fundada el 12 del 12 de 2012. Llevan haciéndolo de forma regular desde 2014. Pero con las audiencias millonarias de espectadores que congregó la cita televisiva, la empresa madrileña creada por Eduardo Garrido y Eduardo Olmo se frotó las manos por el impacto mediático.

«Es la marca de ropa de los que saben que van a ganar», insistían los 'eduardos'. 198 y su logo simbolizan el rostro de la República en la figura de Apolo, «la cara de la gente, de lo civil, rematada por la corona de laurel, porque sabemos que es sobre quien debe residir la soberanía y porque sabemos que vamos a ganar». Y solo es media cara, se aclara en la página web de una compañía que fabrica gran parte de su producción en España, porque es una figura que está saliendo de «una sombra, está apareciendo de donde nunca debió estar y se presenta como lo que es, los que vamos a ganar. Vamos a cambiarlo todo», repetían.

Pero no. No sólo no ganó, sino que el candidato de Unidas Podemos se pegó un buen batacazo. Perdió 29 escaños y quedó relegado a la cuarta fuerza política. Con tienda en el barrio de Malasaña, 198 Revolt Clothing acusó el golpe. Entre las tonalidades de esta firma inspirada en la moda callejera –polos, camisetas, sudaderas ...– abundan los morados. Lo esperado, pero también los blancos rojos, verdes y negros. Es ropa, sostienen sus responsables, para gente acostumbrada a tirar de prendas casual y que aborrece los trajes. Consumidores que jamás, se supone, vestirán con corbata, pieza a la que no pocos profetizan, sin mucho éxito, cada cierto tiempo, su desaparición.

Los precios de sus piezas van desde los 15 euros para las camisetas hasta los 54 para las zapatillas. Lo cierto es que en 198 soñaban con que el jersey 'carbón red label' se convirtiese en 'el jersey de Pablo Iglesias'. Ayudaba, desde luego, su precio: 39,99 euros.

Una camiseta, una sudadera y un bolso de 198 Revolt Clothing.

¿La moda tiene ideología?

En medio de este debate, emerge siempre la misma pregunta: ¿La moda tiene ideología? ¿Hay prendas que tiran más a la derecha o que se escoran más a la izquierda? ¿Acaso los mocasines solo los calzan los de derechas? ¿Y también los náuticos? ¿Y los mal llamados 'palestinos', que ya se dejaron ver en el mayo francés del 68, o las cazadoras de pana? Si así fuera, 198 Revolt Clothing, más que una marca de moda, que lo es, aunque también venda ... ¡miniguillotinas!, sería un perfecto disfraz para muchos porque les permitiría pasar por lo que no son.

Iglesias, por si acaso, no se quitó en ningún momento a lo largo del debate el jersey de marras, dejando al descubierto el llamativo logotipo –Apolo–, al que en 198 se describe como «símbolo de la victoria civil». La elección no fue casual. Iglesias podía haber lucido un cocodrilo (Lacoste), una medusa (Versace) o un caballo (Ralph Lauren). Pero escogió al dios de la belleza. Y lo hizo en una televisión privada, no en la pública. Iglesias apoyó así a la misma empresa que confeccionó la camiseta de fútbol de la selección española inspirada en la bandera de la República y que diseña sudaderas con la enseña cubana y con el escudo de las Brigadas Internacionales. También fabrica banderas con los papeles de Bárcenas.

198 dispone de un amplio muestrario: chaquetas militares y urbanas entalladas y un larga lista de accesorios entre los que sobresalen toallas, tazas, parches, gafas, gorras, collares, colgantes e incluso bodys. Todas revestidas de una iconografía republicana a la que Iglesias, con sus resultados electorales, no ha ayudado a reforzar su «fama ganadora». Nada que ver, por ejemplo, con New Balance, que celebró por todo lo alto, en enero de 2017, la victoria de Donald Trump.