El outlet de ropa vintage más grande de Europa llega a Bilbao este fin de semana.

Los amantes de lo 'vintage' tienen una nueva oportunidad de adquirir prendas únicas en Bilbao gracias el 'outlet' más grande de Europa, que llega este ... sábado 24 y domingo 25 a Silo, antigua fábrica de café convertida en un espacio para eventos ubicado en el número 21 del muelle de Olabeaga. Vinokilo recala de nuevo en la villa con más de dos toneladas de prendas para hombre y mujer que abarcan desde los años 50 hasta 2010. «Tenemos de todo, desde vestidos 'vintage' hasta camisetas locas o jeans de Levi's, Adidas o Converse. También hay ropa deportiva y prendas 'vintage' de calle, calzado y accesorios como cinturones, bolsos y bufandas. Con tallas de la XXS hasta la 3XL», explican desde la organización.

Lo que diferencia a Vinokilo de otros 'outlet' es que aquí las prendas no tienen una etiqueta con el precio. Cuando la clientela encuentra los tesoros que esconde la amplia oferta, tiene que pesar su 'botín' y pagar en función del resultado de la báscula. El precio del kilo de ropa será de 45 euros el primer día y de 40 el segundo. «Además, si la ropa no llega a un kilo, se pagará el peso exacto», recalcan. El pago solo puede hacerse a través de tarjeta de crédito. La entrada general al evento es gratuita y solo puede adquirirse online, pero una vez que se agoten, se puede reservar una entrada con un precio de 3 euros. «También disponemos de una entrada prioritaria a 7 euros para los que no quieran esperar colas ni para entrar ni para pesar su compra y acceder el día y a la hora que prefieran. Otra opción es la entrada anticipada, con un coste de 5 euros, para acceder en la primera hora del evento», detallan desde Vinokilo. Los niños menores de 12 años pueden entrar gratis y las entradas pueden adquirirse en este enlace.

El outlet abrirá sus puertas este sábado a las 12.00 del mediodía y estará abierto hasta las 20.00 horas. El domingo, por su parte, arrancará a las 10.00 y cerrará a las 17.00 horas. Además de comprar ropa, el evento promete «buena música y buen ambiente y cambios de ropa durante todo el día». Fieles a su firme apuesta por dar una segunda vida a las prendas, los asistentes al outlet de Bilbao podrán llevar sus propios artículos para donar, por lo que además se llevarán un cupón descuento de 4 euros por cada kilo donado para utilizar en el propio outlet. «Las prendas tienen que estar lavadas y en buen estado y no aceptamos artículos de marcas de moda rápida, calcetines, ropa interior, ropa de niños o accesorios», precisan.

Nueve años de historia

Este proyecto nació hace justo nueve años de la mano del alemán Robin Balser, su actual CEO, que montó una tienda en el garaje de su casa donde la gente intercambiaba ropa. Aquello le impulsó a lanzar un negocio de venta de ropa con la peculiaridad de venderse al kilo en vez de por un precio fijado por prenda. El primer evento lo organizó en el año 2016 y desde entonces Vinokilo no ha parado de llevar su propuesta a numerosas ciudades europeas y siempre con éxito. De hecho, este mes pasarán por Milán, Arau (Suiza), Schio y Parma (Italia), Dresden (Alemania) y San Sebastián.

Con motivo de su noveno aniversario, los organizadores de Vinokilo han recalcado en sus redes sociales que lo que empezó como una declaración de amor por lo 'vintage' y por el convencimiento de que es posible una moda mejor, se ha convertido en todo un movimiento. «Vinokilo siempre ha sido más que un evento de venta de ropa. Se trata de reescribir las reglas de la moda. Se trata de decir no a la sobreproducción, no al desperdicio y sí a la comunidad, la creatividad y la autoexpresión. Se trata de bajar el ritmo, elegir mejor y lucir increíble mientras lo haces. A todos los que alguna vez dijeron 'Lo conseguí en Vinokilo': gracias. No solo llevan ropa, llevan historias», concluyen.