Nuria Roca y la barakaldesa 'Soy una pringada' se van juntas de viaje por EE UU La presentadora valenciana y la 'youtuber' Esty Quesada viajarán en coche por la costa este de Estados Unidos en el nuevo formato de TNT BIZKAIA DMODA Lunes, 26 agosto 2019, 18:30

Después de recalar en Bilbao para disfrutar de la Aste Nagusia, Nuria Roca pone rumbo a Estados Unidos para embarcarse en uno de sus proyectos televisivos más rocambolescos. La presentadora valenciana y la 'youtuber' de Barakaldo Esty Quesada, más conocida como 'Soy una pringada', compartirán en los próximos meses algo más que un 'reality', juntas van a emprender un «viaje emocional» en el que vivirán diferentes aventuras y en el que la personalidad de ambas, que son totalmente opuestas, será el ingrediente principal para enganchar al espectador. La comunicadora y la 'influencer' se han embarcado en un proyecto que lleva como nombre 'Road Trip', un programa de televisión que emitirá la cadena TNT y que las llevará en travesía por Estados Unidos.

El estreno, previsto para comienzos del próximo año, narrará las aventuras de Nuria y Esty con un coche por Estados Unidos. Un viaje que arrancará en Miami y finalizará en Nueva York. Más de dos semanas de grabación en las que tendrán la oportunidad de conocerse y compartir con los espectadores todo lo que les ocurra durante el trayecto. «No se conocen, no se parecen en nada, pero van a cruzar juntas los EEUU en un viaje en coche. Nuria Roca y Esty Quesada protagonizan 'Road Trip'», afirman desde la cadena, que adelantan las primeras palabras de sus protagonistas.

«No conozco a Esty, no conozco este tipo de formato, no conozco Miami, no conozco la costa Este de EEUU… Muero por embarcarme en esta nueva historia y ver a dónde me lleva», ha explicado Roca en unas declaraciones vertidas por TNT. «Es una gran oportunidad para que el espectador nos vea tal y como somos, sin guion, en una situación límite», afirma la presentadora valenciana. La colaboradora de 'El Hormiguero' ha publicado varias historias en Instagram mientras viajaba en el taxi de camino al aeropuerto para compartir con sus más de 469.000 seguidores su nueva aventura televisiva. «Lo vamos a disfrutar, va a haber un montón de sorpresas, porque todo es una incógnita, no sabemos qué va a pasar, dónde vamos a ir y a dónde nos va a llevar tanto física como emocionalmente. Me apetece mucho que nos acompañéis en esta historia y que me deseéis mucha suerte, porque tengo nervios, no sé que va a salir de aquí, pero me apetece todo», ha dicho Nuria a sus incondicionales.

Por su parte, Esty Quesada, más conocida como 'Soy una pringada', ha apuntado a TNT encontrarse «muy emocionada por este Thelma y Louise particular. Será un viaje de la hostia en el que nos empaparemos de la esencia yanqui. Además de los kilómetros, también habrá un recorrido emocional entre las dos».

Cinco capítulos

Toda esta aventura podrá verse a comienzos del próximo año, pero antes tendrán que rodarlo. Dicha grabación comenzará en pocos días en Florida y se prolongará durante al menos dos semanas. Asimismo, contará con cinco episodios en total de este particular road producido por Atresmedia Studios.

Por último, el director de contenidos de la cadena, Guillermo Farré, ha señalado que éste «es un formato que tiene mucho de aventura y eso es precisamente lo que hace que sea tan atractivo».