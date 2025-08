La nueva tienda de ropa vintage de Bilbao para fans de los Levi's (y de las marcas de lujo).

Virginia Melchor Lunes, 4 de agosto 2025, 17:55 Comenta Compartir

Una bicicleta estática BH antigua, coronada por una sombrilla setentera de estampado geométrico, se ha convertido en el reclamo inesperado del número 23 de la calle Tendería, en pleno Casco Viejo. Marca la entrada de Vintage Bilbao, la nueva tienda de ropa de segunda mano impulsada por el centro cultural Espacio Open, con sede en Zorrozaurre. El proyecto recoge el testigo del popular mercadillo Open Your Ganbara, que cada domingo reunía a miles de personas en la isla desde que echó a andar en 2009. Dos años más tarde, aquel movimiento ocupó 2.000 de los 20.000 metros cuadrados de la antigua fábrica de galletas Artiach, hoy reconvertida en memoria viva del barrio.

Open Your Ganbara se consolidó como el mayor evento de economía circular de Euskadi hasta su cierre en 2019. Durante años, miles de personas recorrieron sus pasillos en busca de tesoros rescatados de trasteros, garajes y desvanes. Tres años después, en 2022, Espacio Open retomó el espíritu del proyecto con la apertura de Vintage Bilbao en su sede de Zorrozaurre, dentro de Artiach. Abre de lunes a jueves, de 10.00 a 18.00 horas, aunque la mayoría prefiere visitarlo de viernes a domingo, de 11.00 a 20.00, y completar el plan tomando algo en el bar El Jardín Secreto. Aun así, sentían que les faltaba algo: dar el salto al Casco Viejo, un lugar de culto para quienes buscan moda con historia. «Nuestra filosofía es mantener lo que ya existe, la tradición, las raíces. Por eso estamos en la galletera y ahora también en la parte histórica de Bilbao. Queríamos tener presencia a pie de calle y, al mismo tiempo, volver a los orígenes», explica Leire García, integrante de Espacio Open.

Ampliar Jordi Alemany

En el interior de la tienda, el abanico de prendas es tan amplio como sorprendente. Hay desde piezas únicas, como un kimono japonés de más de un siglo, hasta una gran selección de vaqueros de marcas míticas como Levi's o Wrangler. También hay bolsos, camisetas y chaquetas de firmas como Fred Perry, Missoni, Ralph Lauren, Marni o Miu Miu, la segunda línea de Prada. «Ahora mismo lo más caro son los kimonos, que rondan entre los 100 y los 200 euros. Tenemos también una camiseta de Philipp Plein, con un tigre de pedrería, que nueva cuesta 900 euros y aquí está a 180. O una pelliza de piel de Donna Karan por 390. Pero todo tiene un 20% de descuento, así que hay que quitárselo a lo que marca», explica Leire.

Ampliar Jordi Alemany

Aun así, también hay muchas opciones para presupuestos más ajustados: parches bordados desde 5 euros, camisetas rockeras por 10, bisutería asequible... Detrás de toda esta selección está Marta Sans, pionera de la moda vintage en Euskadi y una referencia a nivel estatal. Fundó tiendas como Espectro y Pavo Sintético en la Plaza Nueva, Room Full of Mirrors en Getxo y Vintagia en la calle 2 de Mayo, y hoy es el ojo experto que elige cada prenda que entra en el proyecto.

Un 20% de descuento

El perfil de quien compra ropa vintage es cada vez más diverso, y Leire lo comprueba a diario detrás del mostrador. «Están entrando muchos turistas, quizá porque tienen más cultura del vintage y están más acostumbrados a rebuscar entre joyas de otras épocas», cuenta. Pero no son los únicos. Plataformas como Vinted o Wallapop han democratizado el acceso a prendas de segunda mano, y cada vez más bilbaínos se animan a buscar piezas únicas con historia. «La gente se atreve más, se anima a reutilizar, a valorar lo que ya existe. No se desechan las cosas porque sí. Poco a poco, vamos tomando conciencia de la huella que dejamos en el planeta con nuestros actos», celebra. También se están acercando quienes ya las conocían de Zorrozaurre y antiguas clientas de Aiara, la tienda que ocupó este mismo local durante muchos años. «La gente se extraña porque no hay tallas, solo en los vaqueros. La mayoría de las prendas son únicas, como las personas que las llevan, y esa también es la magia del vintage».

Ampliar Jordi Alemany

Hasta la llegada de la nueva temporada, prevista para mediados o finales de agosto, todos los artículos tienen un 20% de descuento. «Además, con cada compra entregamos otro 20% para gastar en Artiach. Y si te tomas algo en El Jardín Secreto y luego subes a la tienda, también te aplican este descuento», explica Leire. La idea, dice, es fomentar la economía circular y reforzar ese vínculo simbólico entre la antigua galletera y el Casco Viejo: «Hemos querido crear un puente imaginario que conecte ambos espacios». De momento, la nueva tienda de la calle Tendería abre de lunes a sábado, de 11.00 a 20.00 horas, y la acogida no puede ser mejor. «Ha sido buenísima. Se está acercando muchísima gente. Y también los vecinos nos están ayudando mucho. El primer día no podíamos subir la persiana, se quedaba enganchada, y enseguida vino una señora a explicarnos cómo lo hacía la dueña de la tienda Aiara. Esos lazos que se crean con la gente son la verdadera chispa del comercio local».