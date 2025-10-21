La nueva tienda de Bilbao con un toque vasco 'chic': ropa única y diseño local.

Pese a que el corazón comercial de Bilbao acumula lonjas vacías y el Casco Viejo se llena de tiendas de 'souvenirs', aún surgen proyectos ... con alma e identidad capaces de mantener viva la esencia de la ciudad. Si la semana pasada descubrimos el coqueto comercio de objetos bonitos abierto por dos hermanos en Bidebarrieta, esta vez nos acercamos a la calle Correo, al número 16, donde destaca un nuevo comercio lleno de color y diseño local. Detrás de 'Colors of Basque Country', está Arturo de Diego, un emprendedor de 42 años que a los dieciséis ya se hacía sus propias camisetas. Desde este local, el segundo que abre en Bilbao -el primero está en Bidebarrieta- ofrece ropa única y unisex diseñada en Euskadi, con la que pretende rendir homenaje a sus orígenes y a la cultura vasca.

«A los turistas les encanta nuestra firma, porque les permite llevarse un recuerdo de calidad que no van a encontrar en otro sitio. Y, sobre todo, estamos teniendo una gran acogida entre los bilbaínos que, ante la expansión de las cadenas 'low cost', cada vez valoran más el diseño local y la artesanía», celebra este donostiarra. Desde adolescente vendía entre familiares y amigos las camisetas que diseñaba: «Empecé con 30, luego 100… me las estampaba un serígrafo de Donosti», recuerda. Tras estudiar Bellas Artes en la UPV/EHU, creó Prudey Clothing, abriendo su primera tienda en San Sebastián a los 22 y otra en Madrid a los 24. «Estaba zumbado: sabía de diseño, pero nada de gestión», admite. Aun así, desembarcar en la capital le puso en el mapa: «En 'El Hormiguero' todos salían con mis camisetas, y Maribel Verdú también era fan».

En 2011, Arturo dio un giro a sus planes: fichó como responsable de compras en Inditex, dentro de la firma Lefties, y cerró sus dos tiendas para mudarse a Barcelona. «Estaba bastante superado, era muy joven, tenía mucha responsabilidad… me apetecía apostar por este gran reto», recuerda. Una experiencia que le aportó los conocimientos necesarios para sacar adelante su propio proyecto. «Fueron tres años y pico en los que viajé y aprendí muchísimo». Tras vivir desde dentro el vertiginoso ritmo de la moda 'low cost', Arturo decidió hacer las cosas de otra manera, sin prisa. Al regresar, fundó otra firma, Sayonara, que hoy ha integrado en 'Colors of Basque Country', que nació en abril de 2023.

Entrar en su local, decorado en tonos verdes, blancos y rojos, los colores de la ikurriña, da un chute de alegría. Predominan las sudaderas y camisetas unisex -desde la talla XS hasta la XXL- con motivos «muy nuestros» estampados. «Reflejamos nuestra gastronomía, costumbres, deporte rural...». En sus prendas, todas de algodón orgánico, plasma dibujos de montañas de colores, copas de txakoli, apetitosos pintxos, carteles antiguos de herri kirolak... Encarga las ilustraciones a los diseñadores vascos Jorge Primo e Ibai Echevarria. Triunfa el diseño dedicado a los txikiteros y en el que aparece un pintxo con forma de Marijaia. «Siempre me ha dado mucha envidia como promocionan la cultura vasca en Iparralde, sin connotaciones políticas. Yo he querido hacer lo mismo y me encanta que nos compre gente de toda España. En Madrid, por ejemplo, la marca les flipa».

En su tienda, Arturo deja espacio a otras marcas que comparten sus valores y estética. La barcelonesa Pitágoras, con sus petos y sobrecamisas unisex sin etiquetas, encaja a la perfección con las boinas Elósegui de todos los colores que adornan el nuevo local del Casco Viejo. También destacan los originales botines de agua de estilo nórdico de Igor, hechos con plástico reciclado, y las zapatillas de serraje retro de Coolway, que triunfan por su aire vintage y colores vibrantes. Para protegerse del sol, la propuesta incluye las estilosas gafas de Mr. Boho.

Además, colabora con la marca vizcaína Beletxara, que confecciona kaikus y mendigoizales. Juntos buscan rescatar estas prendas del olvido y extender su uso en el día a día. «Entre los vizcaínos están gustando mucho; los turistas, en cambio, prefieren la camiseta dedicada a la siesta, con el mensaje 'the Spanish way of life'», cuenta Beatriz, dependienta de la tienda.

Arturo se ha propuesto llevar los diseños de 'Colors of Basque Country' a todos los rincones posibles. «Ya hemos abierto cinco tiendas en San Sebastián. La última es Txikiteros Club, un local que simula un bar, con una estética muy cuidada, donde vendemos diseños relacionados con los txikiteros y también organizamos eventos. Queremos abrir en los próximos meses otras dos tiendas en la Parte Vieja», adelanta. Además, cuenta con un establecimiento de temporada en Zarautz y otra tienda en Pamplona. En diciembre tiene previsto inaugurar su tercer local en Bilbao, también en la calle Bidebarrieta, donde se encuentra su primera tienda bilbaína. Arturo todavía tiene las ganas y la ilusión de aquel chaval que soñaba con sus primeras camisetas, pero hoy dirige un negocio que se ha expandido con varias tiendas, colaboraciones con otras marcas y nuevas ideas 'made in Euskadi'.