La nueva tienda de Bilbao con un toque vasco 'chic': ropa única y diseño local

El emprendedor Arturo de Diego, creador de la marca 'Colors of Basque Country', rinde homenaje a sus orígenes y la cultura vasca en su nuevo local del Casco Viejo

Virginia Melchor

Virginia Melchor

Martes, 21 de octubre 2025, 19:12

Comenta

Pese a que el corazón comercial de Bilbao acumula lonjas vacías y el Casco Viejo se llena de tiendas de 'souvenirs', aún surgen proyectos ... con alma e identidad capaces de mantener viva la esencia de la ciudad. Si la semana pasada descubrimos el coqueto comercio de objetos bonitos abierto por dos hermanos en Bidebarrieta, esta vez nos acercamos a la calle Correo, al número 16, donde destaca un nuevo comercio lleno de color y diseño local. Detrás de 'Colors of Basque Country', está Arturo de Diego, un emprendedor de 42 años que a los dieciséis ya se hacía sus propias camisetas. Desde este local, el segundo que abre en Bilbao -el primero está en Bidebarrieta- ofrece ropa única y unisex diseñada en Euskadi, con la que pretende rendir homenaje a sus orígenes y a la cultura vasca.

