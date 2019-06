La firma bilbaína que viste de novia a las famosas (aunque ya estén casadas) Sophie et Voilà! es un fenómeno sin precedentes cuyos diseños nupciales se han convertido en el perfecto look de invitada de clientas tan dispares como la modelo Helen Svedin, la 'influencer' María Fernández-Rubíes o la cantante Ana Belén MARÍA CALVO Domingo, 23 junio 2019, 21:59

Sophie et voilà! es la marca que da nombre a las creaciones de la diseñadora bilbaína Sofía Arribas, especializada en moda nupcial e invitadas. Esta compañía echó a andar hace una década en su atelier de la villa, situado ahora en Alameda Rekalde, un céntrico lugar teñido de blanco que hoy en día es su centro de operaciones. Su expansión en tan solo 10 años sobrecoge. Actualmente, no solo cuenta con cinco puntos de venta en España, sino que está presente en países como Italia, Alemania, Suiza, Irlanda, Estados Unidos, Japón, China, Corea o Singapur. Además, el boca a boca y las redes sociales también han contribuido para hacer de esta vizcaína una de las diseñadoras más buscadas del panorama actual, y es que no hay modelo, 'celebrity' o 'influencer' que no caiga rendida a sus vestidos. ¿El secreto de su éxito? Unas colecciones arquitectónicas y depuradas que parecen obras de arte.

Sofía Arribas es la fundadora de la firma y quien se encarga de la dirección creativa. Es arquitecto de formación y su amplio conocimiento de las formas y los volúmenes quedan plasmados en su obra. Además, forma el tándem perfecto con Saioa Goitia, una zornotzarra que se unió al proyecto más tarde como CEO de la firma, dejando atrás una exitosa carrera empresarial de 10 años en el sector de la restauración, donde llegó a ser la mano derecha del chef Eneko Atxa. En poco más de un año de intenso trabajo, han conseguido que Sophie et Voilà! esté presente en los eventos con más glamour de nuestro país, en pasarelas de renombre como 'Valmont Barcelona Bridal Fashion Week' y en los armarios de las que más saben de moda.

Sus propuestas nupciales se han posicionado a la vanguardia de los vestidos de novia, haciendo gala de un estilo muy diferente, sencillo y moderno. Sofía tiene un don especial para crear novias de alta costura a base de siluetas sobrias, atemporales y minimalistas que guardan coherencia a través de todas sus colecciones. Es por ello que está destinada a mujeres que buscan algo diferente y muchos ya la consideran la firma favorita de las 'millenials' a la hora de pasar por el altar. Pero nada más lejos de la realidad, lo mismo puedes ver a una chica de 20 con alguna de sus creaciones que a una mujer pasados los 60. Sus creaciones se alejan tanto de los cánones más clásicos que tan solo les separa una delgada línea de la moda a pie de calle. Esto queda demostrado en que muchos rostros conocidos han convertido sus vestidos de novia en looks de invitada para eventos tan dispares como cócteles, entregas de premios o galas de televisión.

La actriz Ana Fernández es un claro ejemplo, ya que eligió el vestido que hemos visto en la imagen superior. Se trata del modelo 'Cannelle', un diseño de largo 'mini', cuello a caja y lazo en el escote, ideal para bodas informales.

María Fernández- Rubíes tiene 27 años y es una 'influencer' madrileña asidua a esta firma. Lo mismo la vemos luciendo sus delicados looks de invitada que adaptando vestidos de novia a cualquiera de las citas a las que acude. Un ejemplo de ello es el diseño que eligió para asistir a un cóctel de verano. Se trata del modelo 'Coralinne', uno de los iconos de la casa. Se trata de un vestido 'mini', ideal para bodas civiles, cuyo principal atractivo reside en unas llamativas mangas globo.

Sobre la pasarela, Sofía y su equipo ya dieron cuenta de su marcada personalidad, incorporando al vestido de novia una boina, unas gafas oscuras y unas botas 'over-the-knee'.

Helen Svedin, mujer del futbolista Luis Figo, utilizó otro de los looks nupciales estrella de su colección como un vestido de alfombra roja. En su caso, fue para acudir al Salón de Alta Relojería de Ginebra.

Eligió el modelo 'Capucine', de silueta recta y extremadamente minimalista, tal y como vemos en el lookbook que, curiosamente, protagoniza Miren Rodrigo, la modelo bilbaína que triunfa en China.

Las propuestas de Sophie et Voilà! parecen no tener edad. Son capaces de adaptarse a las siluetas de la generación 'millenial', a mujeres de más de 40 años como Helen Svedin o a mujeres maduras como Ana Belén. La cantante, de 68 años, también supo defender como nadie el mismo diseño que llevó la modelo sueca para un 'shooting' de la revista Elle.

En este caso, sucedió en la última edición de los Premios Feroz el pasado mes de enero. Una gala que, por primera vez, se celebró en Bilbao. Curiosamente, la actriz Sandra Escacena elegía un vestido-capa en blanco impoluto de la firma vizcaína. La protagonista de 'Verónica', apostaba por esa inconfundible silueta que triunfa en las alfombras rojas y conseguía ser una de las mejor vestidas del evento gracias a este vestido de líneas limpias y depuradas.