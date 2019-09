Un novio rockero y un vestido de novia de 7.000 euros: se filtra la boda de Melendi y Julia Nakamatsu Las páginas de fans en redes sociales han desvelado algunos de los secretos mejor guardados de esta boda, celebrada en la más estricta intimidad MARÍA CALVO Lunes, 9 septiembre 2019, 13:01

El secretismo fue absoluto. La incertidumbre también. La prensa se había congregado el pasado sábado a las puertas de la finca La Romanée, situada a las afueras de Madrid, donde supuestamente se iba a celebrar la boda del cantante Melendi con la bailarina Julia Nakamatsu. Durante la tarde y a la hora prevista no hubo ningún movimiento, nadie apareció por allí, hasta el punto de que muchos aseguraron que el asturiano y la argentina no se iban a casar. Las tácticas de la pareja para jugar al despiste dieron sus frutos y, finalmente, contrajeron matrimonio al día siguiente, el domingo 8 de septiembre a las 13:00 horas, en el Castillo de Batres, al sur de la capital madrileña. Se trata de un espectacular enclave renacentista, limítrofe con la provincia de Toledo, que cuenta con amplios jardines donde se celebró el cóctel y la posterior comida. Normalmente, en esta finca suelen contar con los chefs Dani García, Paco Roncero o Ramón Freixá. A pesar del hermetismo con el que los preparativos se llevaron a cabo, una vez más, las redes sociales fueron culpables de dar a conocer algunos de los secretos mejor guardados de esta celebración. Al parecer, Melendi y Julia no siguieron la moda impuesta entre muchas parejas mediáticas de prohibir los teléfonos móviles en la entrada, como ya ocurrió en la de Sergio Ramos y Pilar Rubio.

Gracias a esto, y a la propia hermana de la novia, Livia, se ha filtrado el bonito vestido de novia de la bailarina y el atípico atuendo que eligió el irreverente Melendi, quien ya aseguró a los medios hace unas semanas que no sería un novio tradicional. Dicho y hecho. El cantante ha sido fiel a su estética rockera, prescindiendo de traje de chaqueta o chaqué a favor de una camisa y un pantalón, ambos de color negro, donde la corbata brilló por su ausencia. En su lugar, eligió un accesorio que lo convertía en un novio único y original: un llamativo cinturón con motivos florales en tonos fucsias, verdes, naranjas y azules.

Julia, por su parte, ha seguido los patrones más clásicos de una novia eligiendo una de las firmas españolas más demandadas por los rostros conocidos: Rosa Clará. Se trata de un diseño de la nueva colección 'Couture 2020', en la que cada temporada se encuentran algunos de los looks más espectaculares. En este caso, ha optado por el modelo 'Merced', cuyo pronunciado escote en la espalda es uno de sus rasgos definitorios.

Rosa Clará

Es un vestido de corte sirena, manga larga y encaje bordado con pedrería, elegante y con un punto sensual, que tiene una amplia abertura lateral en la falda y está rematado en una escueta cola. Tiene un precio de partida de 6.690 euros y está disponible bajo petición. En cuanto al 'beauty look', ha elegido una base natural y tonos 'nude' en los labios y un recogido bajo con detalles trenzados. La elección de este peinado cede todo el protagonismo a unos discretos pendientes de perlas y diamantes y a la espectacular espalda del vestido.

Un cambio de look

Gracias a las páginas de fans de Instagram, hemos podido ver, entre otros, el momento en el que los novios cortan la tarta, miradas cómplices entre ellos o a Julia fotografiándose con su hermana. Además, a través de un vídeo que se ha difundido en esta plataforma, hemos podido intuir un segundo cambio de vestuario por parte de la pareja, que ideó un escenario donde ellos mismos subieron a cantar y a tocar. Como podemos comprobar, Melendi dejó de lado la camisa negra y escogió un look más informal, compuesto por una camiseta blanca y unos pantalones estampados. Julia, por su parte, cambió el vestido de la ceremonia por otro blanco, de corte 'mini' con plumas y escote palabra de honor. Además, se soltó el recogido y optó por una coleta pulida que imprimía un tono más festivo al look.

Lo que no se ha difundido son imágenes de los invitados, entre los que se esperaba a su gran amigo Alejandro Sanz o a la pareja más buscada, formada por la cantante Malú y el político Albert Rivera. También han acudido los cuatro hijos del cantante, Carlota, Marco, Lola y Abril, dos de ellas nacidas durante su relación con Julia y otros dos de relaciones anteriores.

Melendi y Julia Nakamastsu se conocieron durante el rodaje del videoclip de 'La Promesa'. El cantante asegura que se cruzó con la argentina y que fue un auténtico flechazo. Un amor a primera vista que hoy se consolida tras cinco años y dos pequeñas en común.