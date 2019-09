Bizkaia Dmoda La novia bilbaína que se casó en zapatillas un jueves cualquiera La pareja de modelos formada por Miren Rodrigo y Eder Aguirre se casaron por lo civil y entre semana con originales looks nupciales SARAI VÁZQUEZ Viernes, 20 septiembre 2019, 20:39

El Palacio de Justicia de Bilbao, en el centro de la villa, es todo un punto de encuentro para los enamorados que deciden sellar su amor y pronunciar un 'si quiero' para toda la vida. A diferencia de las bodas por la Iglesia, en las ceremonias civiles no existe ningún código de vestimenta. Ellas no tienen por qué ir de blanco, como marca la tradición, ni ellos con trajes de chaqueta. Cada uno puede contraer matrimonio a su manera, con su propio estilo. Entre las elegantes novias que se pasaron por allí el pasado jueves ahí estaba ella, la modelo bilbaína Miren Rodrigo, uno de los rostros más cotizados de China, para contraer matrimonio con su novio de toda la vida, el también modelo Eder Aguirre, de 33 años.

Una fotografía de Instagram hizo saltar todas las alarmas. La joven de 26 años compartía con sus casi 20.000 seguidores una imagen vestida de blanco junto a su pareja. Una fecha: «19/09/19» coronada con un corazón, el Palacio de Justicia de fondo y decenas de comentarios dándoles la enhorabuena confirmaban la noticia.

La pareja se dedica al mundo de la moda y eso se nota. Los looks nupciales que escogieron eran frescos, diferentes y juveniles. Sorprendieron, y mucho, por su originalidad. Miren ya se había vestido de novia para sesiones fotográficas de la firma bilbaína Sophie et Voilà!, entre otras, sin embargo, en la vida real ha optado por una versión mucho menos clásica: un vestido de encaje blanco, que incorpora un corsé y un cinturón. «Me lo regaló mi madre, que tiene muy buen gusto y le encanta la moda. Me lo trajo de un viaje a París y es de la firma «For Love and Lemons». Nunca había pensado qué ponerme en el caso de casarme, me apasionó cuando lo vi y supe que era mi vestido», desvela. El precio de los diseños de esta firma rondan los 200 y 300 euros y se caracterizan por tener transparencias, fruncidos, volantes... Aunque este modelo en concreto fue comprado en la capital del Sena, no hace falta desplazarse hasta Francia para adquirir uno de estos mágicos diseños, ya que están disponibles en la boutique multimarca Ekathe, ubicada en la calle Doctor Achucarro de Bilbao.

Además, fascinada por las superposiciones, y también por no pasar frío, lo combinó con un toque muy personal: una camiseta blanca por debajo, de la firma «American Vintage». Como ocurre con las novias más transgesoras, también se saltó las normas en cuanto al calzado y eligió sus zapatillas blancas favoritas, de la firma Converse. «Me las pongo a diario, me gustan tanto como para casarme con ellas», cuenta entre risas. Por su parte, el novio también eligió un look desenfadado, compuesto por pantalones oscuros de la firma Armani, camiseta beige de Massimo Dutti, americana del mismo color de Mango y Converse negras.