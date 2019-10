Las invitadas más elegantes en la boda de Nadal y Xisca, al detalle Aunque ha sido una boda hermética, hemos tenido la oportunidad de ver algunos de los looks que han elegido las mujeres de los tenistas MARÍA CALVO Domingo, 20 octubre 2019, 00:30

El vestido de novia siempre es uno de los secretos mejor guardados de cualquier boda y más, si se trata del enlace de Rafael Nadal y Xisca Perelló, que se han esmerado en que su día más especial se aleje del foco mediático. Sin embargo, y gracias a la propia diseñadora, han acabado saliendo a la luz los detalles de sus dos vestidos de novia confeccionados por Rosa Clará. Aparte de los looks estrictamente nupciales, los vestidos que eligen las invitadas generan cada vez más expectación y nos dan buenas ideas de cara a nuestras próximas citas. Aunque, por expreso deseo de los novios, los invitados no han podido acceder al recinto con sus móviles y han tenido que dejarlos en unos casilleros situados en la entrada de Sa Fortalesa, sí hemos podido ver algunas pinceladas de los mejores looks que han pasado por esta boda mallorquina en el momento que se dirigían al autobús que los trasladaba a esta exclusiva finca.

Carolina Cerezuela

La polifacética actriz, que desde hace dos años destaca por su faceta de cantante, ha llegado a Sa Fortalesa en un coche conducido por su marido, Carlos Moyá, el actual entrenador de Rafa Nadal. Su estilo habitual se podría definir como femenino, sensual y con un punto 'rock' que casa perfectamente con su vida laboral sobre los escenarios. Y es que, lejos de ser una aventura pasajera, Cerezuela estrenó el pasado mes de marzo su segundo disco, 'Detrás del corazón', junto al cantautor Jaime Anglada. Para esta ocasión, la artista ha sacado su lado más 'lady' con un diseño de corte 'New Look', con cintura marcada y falda de vuelo. Era ¡ un vestido de color granate, acabado satinado, manga corta, escote en 'v' firmado por Ana Torres. Además, lo ha combinado con sandalias plateadas y ha dejado suelta su melena rubia. La pareja, que ha llegado con algo de retraso a la ceremonia porque ella se encontraba de gira en San Sebastián, han confesado que estaban muy contentos de compartir este día tan especial con los novios.

Sandra Gago

La joven madrileña, que se casó hace menos de un mes con el tenista Feliciano López, ha sido una de las invitadas revelación de la jornada. Sencilla y elegante, ha hecho fácil una fórmula muy veraniega que se antoja complicada para esta época del año: ¿vestido camisero y estampado de flores para otoño? ¡Así sí! La modelo sabe elegir con acierto todos sus looks de invitada, decantándose en la mayoría de las veces por vestidos románticos, femeninos y estampados. En este caso, ha apostado por los tonos malvas y magentas, las líneas fluidas y los detalles sencillos. El accesorio que, sin duda, ha transformado su look y lo ha hecho apto para una boda ha sido un lazo de acabado satinado y color verde, a juego con los motivos florales del vestido, que ha ceñido a su cintura. Como complementos, ha apostado por un bolso rígido a tono y ha recuperado de su fondo de armario unas sencillas sandalias de tiras blancas de Carolina Herrera que ya hemos visto en otras ocasiones a través de sus redes sociales. Cabe destacar también un maquillaje muy natural y su semirecogido a modo trenza lateral.

Marta Tornel

La faceta pública de Marta Tornel no está tan acentuada como la de Sandra Gago o Carolina Cerezuela, y eso que está casada con uno de los mejores y más queridos tenistas de nuestro país, David Ferrer. Marta Tornel ha presumido de lookazo de invitada gracias a una gran pamela que acaparaba toda la atención. Era una creación en forma de plato, confeccionada en rafia y con detalles de plumas y flores a tono del vestido. Este diseño, en un adecuado color morado tiene manga asimétrica y un maxi-detalle al hombro, tal y como dictan las últimas tendencias. Remata su perfecto estilismo con un 'clutch' rígido y amarillo de piel grabada.