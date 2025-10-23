El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto del jueves: comprobar resultados del 23 de octubre
Nerea Garmendia, en Bilbao: «Leire Martínez es nuestra diva euskaldun»

La actriz vasca, que inauguró este jueves la clínica dental MVOCA en la Gran Vía, habló de su nueva etapa como madre, de lo «enamoradísima» que está de su pequeño Unax y de su amistad con Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:00

Nerea Garmendia visitó este jueves Bilbao para inaugurar la nueva clínica MVOCA, situada en el número 51 de la Gran Vía y especializada en estética ... dental avanzada. La actriz, embajadora de la marca, participó en un show cooking en directo a cargo del chef Fernando Canales, que puso el toque gastronómico a la velada. Canales, que ha vuelto a ponerse al frente del restaurante Euskalduna, sorprendió con un menú inspirado en los colores corporativos -blanco, verde y crema- de la clínica. Los asistentes degustaron un falso merengue de bacalao con su pil-pil albino, una tarta de espinacas «de Bilbao de toda la vida» e incluso una pasta de dientes comestible de cardamomo, entre otros innovadores bocados.

