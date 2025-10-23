Nerea Garmendia, en Bilbao: «Leire Martínez es nuestra diva euskaldun»

Nerea Garmendia visitó este jueves Bilbao para inaugurar la nueva clínica MVOCA, situada en el número 51 de la Gran Vía y especializada en estética ... dental avanzada. La actriz, embajadora de la marca, participó en un show cooking en directo a cargo del chef Fernando Canales, que puso el toque gastronómico a la velada. Canales, que ha vuelto a ponerse al frente del restaurante Euskalduna, sorprendió con un menú inspirado en los colores corporativos -blanco, verde y crema- de la clínica. Los asistentes degustaron un falso merengue de bacalao con su pil-pil albino, una tarta de espinacas «de Bilbao de toda la vida» e incluso una pasta de dientes comestible de cardamomo, entre otros innovadores bocados.

La intérprete de '¡Vaya Semanita!', que condujo el evento, contó que también se defiende en los fogones, como demostró durante su participación en la novena edición de 'MasterChef Celebrity'. «Lo mío es la tortilla de patata con cebolla. El secreto es pochar patata y cebolla, unirlo con el huevo y dejarlo reposar para que, con el propio calor, el huevo se haga por dentro. ¡Sellamos y listo!», explicó. La de Beasain confesó que, además de ser cocinillas, también es «de buen comer» y que intenta mantener una alimentación saludable: «Me encanta el azúcar, pero me lo quiero quitar. De hecho, durante el embarazo lo eliminé por completo».

Tampoco come chuches su hijo, el pequeño Unax, que nació el pasado 4 de abril. «Le voy a cocinar rico y con fundamento, pero quiero inculcarle una alimentación completamente sana. Estoy siguiendo el 'baby-led weaning', es decir, come comida entera; purés, los justitos. Ya desde los seis meses me come brócoli, pollo… a dos manos», explicó. La actriz, que fue madre a los 45 años tras recurrir a la fecundación in vitro, confesó que está «enamoradísima de su hijo». «Me cae muy bien. Come mucho, me va a arruinar, voy a tener que meter horas extras. Y, además, duerme como un bendito. Es muy jatorra, todo el rato sonriendo. Estoy súper feliz», celebró la actriz, que luce un colgante con la palabra 'mamá' .

Eso sí, Nerea confesó que iba a aprovechar la noche de hotel en Bilbao para descansar de verdad. «He pedido un 'check-up late', porque voy a dormir mínimo ocho horas, hasta que me echen. No me voy a levantar ni para el desayuno», bromeó. Unax se ha quedado en Madrid con su pareja, Luis Díaz, donde viven. «Le hablo en euskera, porque para mí era muy importante conservar las raíces. Y en mi casa también se le habla en inglés. Va a ser trilingüe». La actriz reconoció que los primeros tres meses fueron los más difíciles: «El niño no se conocía a sí mismo, yo tampoco le conocía, y mi chico y yo tampoco nos conocíamos como padres. Esa adaptación ha sido dura y difícil, por desconocimiento más que nada».

Nerea ha utilizado Instagram, donde supera los 170.000 seguidores, para hablar de su gestación, la realidad del reloj biológico y cómo la ciencia -gracias a los óvulos que congeló hace diez años- le ha permitido ser madre. «Tengo un proyecto al respecto y hasta ahí puedo leer, porque me he dado cuenta de que era fundamental hablar de temas tabú como la fecundación in vitro y hacerlo con la naturalidad que merecen. He ayudado a muchas mujeres y parejas y quiero seguir haciéndolo. Es importante no mentir: decir que me he quedado embarazada de forma natural no ayuda a nadie y estaría engañando a la gente», adelantó, aunque habrá que esperar para descubrir su nuevo proyecto. «Al menos un embarazo», bromeó.

«Estamos hermanadas»

La intérprete, íntima amiga de Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, tampoco quiso dar fechas sobre el lanzamiento de su primer disco en solitario. «Yo no te voy a hacer una Cayetana. Sé muchas cosas, pero ella es una señora y yo voy a ser una señora también. Leire está teniendo el lugar que se merece en el mundo de la música. Es talento puro, tiene una voz increíble. No paro de cantar en la ducha las dos canciones que ha sacado. Es nuestra diva euskaldun», elogió.

De hecho, contó que ella también lleva Martínez como segundo apellido y que la madre de Leire, que es actriz, ha sido su madre en la ficción. «Lo fue tanto en 'Allí abajo' como en 'Hasiberriak'. Es la única madre que he tenido como actriz. 'Ay, cómo te pareces a mi hija', me decía. Siempre nos dicen que nos parecemos. Estamos hermanadas», concluyó.