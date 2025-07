Naelys y su familia endulzan Bilbao con su nueva pastelería y unos cruasanes que vuelan.

Silvia Andrés Viernes, 11 de julio 2025, 14:16 Comenta Compartir

La pasión de Naelys por la repostería nació hace más de quince años en su Venezuela natal. Una afición que heredó de su madre y cultivó desde la infancia, y que, con el tiempo, se convirtió en una vocación a la que nunca ha renunciado. Dio sus primeros pasos en el ámbito profesional elaborando tartas personalizadas para bodas y eventos, en colaboración con 'wedding planners', lo que le permitió perfeccionar su técnica y desarrollar una sensibilidad especial por los detalles y la presentación.

Hoy, con 33 años, Naelys ha dado un paso más en su trayectoria profesional con la apertura de Krookies, su propio local en el número 45 de la calle Iparraguirre, un proyecto que comparte con su familia. «Hace dos años abrimos un pequeño obrador-pastelería en Barakaldo y pronto descubrimos que lo que más disfrutábamos haciendo eran las cookies al estilo neoyorquino», recuerda con entusiasmo. Lo que empezó como un capricho repostero pronto se convirtió en todo un fenómeno. Sus cookies de gran tamaño -150 gramos sin relleno y hasta 180 cuando lo llevan- no tardaron en conquistar a un público fiel que llegaba desde lugares tan distantes como Santander o San Sebastián. «Muchos clientes nos pedían que abriéramos en Bilbao y, tras casi un año buscando el lugar perfecto, por fin lo hemos encontrado», explica.

Ampliar Mireya López

Hace apenas una semana que Krookies abrió sus puertas y el éxito ha sido inmediato. «Inauguramos un sábado y el jueves ya no nos quedaba ni una cookie. Habíamos preparado mil y literalmente volaron», cuenta Naelys, aún sorprendida por la acogida. ¿El secreto? Lo tiene claro: «Hemos adaptado la receta americana a nuestro estilo, dándole un toque personal». Actualmente ofrecen diez sabores distintos, aunque los más demandados son los de Kinder Bueno, el clásico de chocolate y el de pistacho, un ingrediente cada vez más popular. Estas cookies, que además de chips de chocolate en su interior llevan generosos 'toppings' por fuera, destacan no solo por su sabor, sino también por su impactante presencia. «La gente alucina cuando las ve y cuando las prueba… ¡ni te cuento! Además, cada mes lanzamos un sabor nuevo, así que siempre habrá algo diferente que probar», adelanta.

Fusión de cookie y cruasán

Pero las cookies no son su única propuesta innovadora. En el nuevo local bilbaíno también se pueden degustar las 'krookies', una original fusión entre cookie y cruasán, inspirada en la repostería americana más creativa. «Es un cruasán relleno de masa de galleta y, por ahora, lo ofrecemos en cuatro sabores: Nutella, Kinder Bueno, pistacho y Lotus. Siempre se hornean el mismo día y los elaboramos de forma totalmente artesanal», explica. Estas delicias también se agotan rápidamente, por lo que el obrador no descansa ni un momento. La oferta se completa con cheesecakes chorreantes de Oreo o pistacho, además de una cuidada selección de bebidas: cafés, 'matcha latte', 'pink latte', 'frappés' y batidos de helado, ideales para acompañar cualquier dulce.

Poco a poco, Krookies se ha ido dando a conocer entre bilbaínos y turistas, que se sorprenden tanto por la calidad de los productos como por el ambiente acogedor del local. «Muchas personas me preguntan si es una franquicia. ¡No sé por qué! Siempre les explico que es un proyecto familiar: estoy yo, mis padres, mi esposo… y todo lo hacemos de forma artesanal, con mucho cariño», subraya Naelys. Aunque no descartan crecer en el futuro, por ahora están centrados en consolidar este primer local y seguir haciendo lo que más les gusta. «Estamos muy agradecidos por la respuesta del público y por poder desarrollar este proyecto de vida en una ciudad como Bilbao. Llegamos hace nueve años y, sinceramente, me siento tan a gusto que cuando me proponen irnos de vacaciones, no quiero. ¡Yo prefiero quedarme en el Botxo!», concluye entre risas.