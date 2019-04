Bizkaia Dmoda Mujeres creadoras exponen sus diseños únicos en el Casco Viejo El grupo de mujeres emprendedoras posa a la entrada del local del Casco Viejo donde exponen sus diseños. Trece emprendedoras, que un día decidieron unirse para dar visibilidad a sus marcas 'made in Bilbao', venden en un local de la calle Jardines sus artículos hechos a mano VIRGINIA MELCHOR Viernes, 5 abril 2019, 16:33

Cuando se conocieron hace año y medio en una exposición en Bilbao, no imaginaron que emprenderían un camino juntas con el deseo de dar a conocer sus diseños. Querían dar visibilidad a sus creaciones de una forma conjunta porque sabían que unidas llegarían más lejos. Bajo el nombre 'Design Pop Up Bilbao', se agrupan doce mujeres creadoras que exponen sus marcas en distintos espacios de la capital vizcaína en una firme apuesta por el consumo local. «En su momento decidimos unir fuerzas y ahora somos una gran familia que ofrecemos todas juntas nuestra parte más personal, que son los productos que hacemos», explica Susana Santos, una de las integrantes. Hasta este lunes quienes se acercen a la calle Jardines del Casco Viejo tienen la oportunidad de conocer a estas trece valientes -siempre hay alguna creadora invitada- que un día decidieron montar su propio negocio y que no han cesado en su empeño de vivir de lo que les apasiona.

Una puerta rosa con forma de corazón da la bienvenida a los visitantes que llegan hasta ellas. Aunque ya estaba allí cuando el local albergaba un bazar chino, parece un signo premonitorio de que algún día estas trece mujeres venderían en este espacio artículos artesanos «hechos con mucho amor». «Hemos pintado los muebles, tapado con corcho las humedades, hemos puesto las luces, limpiado todo... han sido quince días de trabajo para acondicionar el local, pero no nos asusta nada», asegura Santos.

Ya cuentan con cuatro ediciones anteriores, pero sienten que ésta es la más especial de todas por su ubicación, en pleno Casco Viejo, convertido en parada indiscutible para los turistas. «Elegimos un sitio así en una clara apuesta por el turismo y estamos muy contentas por la gran acogida que hemos tenido», cuentan. De ahí que salgan encantadas de sus talleres de creación donde trabajan cada día para poner a disposición de los clientes todos los productos que producen durante sus largas jornadas. Con este evento, los visitantes pueden conocer el proceso de creación de sus diseños y a quienes están detrás de cada una de estas marcas 'made in Bilbao'.

Arriba, Ibone, de Mama Kitenge, cuyas prendas son el resultado de África e India, sus dos pasiones. A la izquierda, Mariangela Artese con sus bonitas ilustraciones. A la derecha, los exquisitos tocados y las joyas minimalistas de Idoia, de Ciaobellaido.

Nada más entrar, los clientes se topan con los coloristas diseños de Ana Ortuondo, una especialista del diseño textil que convierte pañuelos, toallas, mochilas o bolsos en exclusivas obras de arte. A su lado, Aida y Eva, de Lágrimas de Cocodrilo, ofrecen ropa infantil divertida y llena de detalles, con ilustraciones propias, para que los peques de la casa vayan a la última. Aunque los niños prefieren fijar la mirada en los juguetes de madera que hacen Elena y Rosalía, de Palopalú, que consiguen que jugar sea también una forma de explorar, crear y aprender.

Para los amantes de la cosmética natural y ecológica está el 'stand' de Verónica, de Terai Cosmética, que elabora productos para la piel de forma artesanal en su tienda laboratorio de Bilbao. Junto a ella, destacan los exclusivos tocados y las joyas minimalistas de Idoia, de Ciaobellaido, con un gusto exquisito hacia los complementos que marcan la diferencia. Al igual que Astrid, de LoopAstrid, que personaliza bolsos, cazadoras, riñoneras... de forma que los clientes pueden elegir entre diferentes tejidos, tamaños o colores hasta conseguir una pieza totalmente única y exclusiva. Diseños que encajan a la perfección con la ropa para mujer que vende Esti, de Mxuk, prendas muy de tendencia con estampados de flores o geométricos para ir a la moda sin renunciar a la comodidad.

Arriba, Aida y Eva, de Lágrimas de Cocodrilo, que explotan el mundo de fantasía de los niños con su ropa infantil. Abajo a la izquierda, Olaia, de Kiribiltxo, con sus exquisitas joyas de metal. A la derecha, Susana, de con S de Su, que elabora bolsos muy ligeros y personales.

DATOS ¿Dónde? C/ Jardines, 6 (Casco Viejo). ¿Cuándo? Hasta este lunes día 8. En horario de 11.30 a 20.30 horas, excepto el domingo, que abren de 12.00 a 15.00 horas. La entrada es libre.

Diseños con alma

Los diseños de Ibone, de Mama Kitenge, son el resultado de la fusión de África e India, sus dos grandes pasiones. Diseña y crea prendas especiales para una mujer con espíritu joven y viajero sin miedo a diferenciarse. Piezas únicas como las ilustraciones de Mariangela Artese o sus originales pajaritas de madera y raso que aseguran un regalo original e inolvidable. Y también son garantía de éxito las creaciones de de Emma y Maitane, de Torontile, que se dedican a la serigrafía artística con mirada feminista.

Olaia, de Kiribiltxo, ha expuesto las delicadas joyas de metal que elabora en su taller de Solokoetxe y que son auténticas obras de arte, literamente, porque una de ellas está inspirada en una escultura de Oteiza. Combinan con los bolsos que crea Susana, de S de Su, que son tan ligeros que parece que no los llevas puestos. Y, además, muy personales porque cada uno se llama de una forma, como el diseño Conchita, en honor a su abuela. ¿Quieres saber porqué le puso su nombre? Acércate a su 'stand' porque te lo contará encantada. Y, por último, los visitantes tienen que hacer una parada en el puesto de Leire y María, de Wawata, que venden camisetas sostenibles con palabras que transmiten emociones. Estas dos emprendedoras sabían que querían contar una historia con sus diseños, así que muchas de sus prendas llevan escrito un pequeño cuento que no puedes perderte.

En definitiva, tienes al menos trece motivos para pasarte este fin de semana por este creativo 'pop up' del Casco Viejo. Un espacio en el que encontrar artículos con alma hechos con mucho amor. No cabe duda de que para llegar a las creaciones de estas trece valientes se hacia necesaria una puerta con un corazón gigante.