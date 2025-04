Ni móviles ni cámaras en el desfile de la firma vizcaína Sophie et Voilà

La nueva Sophie et Voilà, la firma de moda nupcial capitaneada exclusivamente por Saioa Goitia, tras consumarse su ruptura con Sofía Arribas, ha puesto ... patas arriba el circo de la moda al sorprender con un desfile a puerta cerrada en la Barcelona Bridal Fashion Week.

En un mundo donde la inmediatez y la sobreexposición reinan, la marca vizcaína ha presentado una colección que ha ido en dirección contraria y roto los estereotipos más convencionales. Ha regalado uno de los momentos más memorables -y comentados- de la jornada: un desfile sin cámaras, sin móviles, sin testigos digitales. Solo los ojos, las emociones y la memoria de quienes han estado presentes.

Ya se las traía el título del desfile: 'el arte de guardar un secreto'. «Un secreto es un regalo», reza el manifiesto de la compañía. Que se llevara a cabo en uno de los templos donde se descubren y escrutan las tendencias de boda más relevantes tenía sus riesgos. Saioa Goitia lidera el proyecto de principio a fin, con una forma de hacer las cosas que combina sencillez sofisticada, valentía silenciosa y una belleza que no necesita estridencias.

Saioa Goitia. Hassan Hadad

Y en ese entorno de exclusividad total, Sophie et Voilà ha lanzado un mensaje sin precedentes a quien ha querido escucharla: periodistas, empresarios y curiosos; una oda al diseño puro, al misterio y a la elegancia radical en un escenario exento de flashes y destellos. De la mano de esta vizcaína dispuesta a sacudir todos los cimientos.

Los asistentes debían concentrarse en lo que pasaba delante de sus ojos. Unicamente. Nada de perder la atención con las luces y sonidos de los teléfonos y demás aparatos tecnológicos. «La gente miraba los vestidos solamente. Ni un móvil arriba, ni una luz. Me ha parecido un momento emocionante. Tener a 400 personas en una sala viendo algo sin móvil, vamos, no es nada habitual. Todo el mundo decía 'esto no ha pasado nunca antes en Barcelona'. Es algo sin precedentes», ha declarado una orgullosa y reivindicativa Goitia.



No se grabó nada. Tampoco se fotografió nada. La joven empresaria distribuirá las fotos a los medios de comunicación realizadas por la empresa que tenía la exclusiva del desfile. De hecho, no se ha permitido trabajar ni a fotógrafos de prensa.

El público disponía de pegatinas para tapar las cámaras de los móviles. Así que los que querían tener el móvil en sus manos podían tapar sus cámaras. «Darle al coco e intentar ser distintos para transmitir un poco que las cosas están cambiando a bien y que vamos por el camino adecuado. Hay que volver a hacer las cosas bien y no volvernos locos con los aparatos. Estamos llegando a un punto que ya no puede ser, es insostenible para la moda, sobre todo 'slow fashion'», ha subrayado Goitia. «Lo que se ha vivió en Barcelona no se puede repetir ni capturar. Pero lo que queda, ese deseo, esa curiosidad, ese recuerdo en blanco, es precisamente lo que convierte esta colección en una de las más emocionantes».

Hassan Hadad

Sophie et Voilà lo sabe. Por algo lo invisible, lo no mostrado, lo que se guarda solo para quien saber mirar es al final lo más deseable. Y de eso Goitia sabe un trecho.

En un universo saturado de referencias y ruido, ha apostado por el silencio y el diseño puro para vestir a una novia «poderosa, etérea, moderna y, sobre todo, libre».