El modelo y dj parisino que causa furor con sus fotos por Bilbao Iván Diop, de 31 años y con más de 150.000 seguidores en Instagram, es embajador de varias firmas de moda y ha lanzado su propia marca de ropa VIRGINIA MELCHOR Miércoles, 3 julio 2019, 21:04

Iván Diop vino a vivir aquí hace seis años por amor a una bilbaína que conoció en una discoteca de Barcelona. Aquel noviazgo se acabó, pero la villa y su gente le cautivaron tanto que decidió quedarse. «Me gusta mucho la ciudad, pero sobre todo los bilbaínos. No son muy abiertos de primeras, pero después descubres que son muy buenas personas. Aquí nunca he sufrido racismo», asegura este joven de 31 años y padres senegaleses que nació en París, donde vivió hasta su adolescencia. Su trabajo como Dj le llevó después por Salou, Madrid o Zaragoza antes de recalar en Bilbao. Hoy compagina sus sesiones como Dj residente de la sala Marquee de General Concha con su otra gran pasión: la moda.

Las firmas de ropa deportiva han encontrado en este joven de apariencia robusta y musculosa un filón para vender sus prendas. Sus cualidades físicas y don de gentes le han convertido en embajador de marcas como las suizas BTR o Platinescape. Además, colabora con la cadena alemana de zapatillas deportivas y ropa urbana Snipes, que le paga por publicar fotografías con sus prendas y calzado en su cuenta de Instagram. Los empresarios de moda le reclaman porque saben de su capacidad para influir en mucha gente. Iván supera los 151.000 seguidores en esta red social. ¿El secreto? «La calidad de sus fotografías es muy buena», asegura la experta en moda Miren González de Mendialdua.

En un principio, eran dos amigos fotógrafos, Steven y Jeff, los que le hacían el favor de retratarle, pero al aumentar el volumen de trabajo decidió contratarlos. Son los artífices de los posados que sube luciendo distintos modelitos por ambas márgenes de la ría, junto a las Torres Isozaki o en el emblemático Mercado de La Ribera. Y así su legión de admiradores reciben un dos por uno: ven su ropa y algunos enclaves bilbaínos al mismo tiempo. Quién sabe si de esta forma hasta contribuye también a que crezca el turismo, porque a Iván le siguen desde Francia, Inglaterra, Senegal, Colombia... y en Bilbao, claro. «Cuando me paran por la calle o me piden una foto es algo que se agradece mucho y que hace ilusión», reconoce. Antes subía una publicación cada día, pero le llevaba mucho tiempo, así que ahora cuelga dos o tres por semana. Eso sí, dedica bastantes horas a interactuar con otros 'influencers', comentar sus imágenes o dar 'like', consciente de que para mantenerse en un mundo tan competitivo el apoyo debe ser recíproco.

A Iván de momento le va sobre ruedas. Hace dos años creó su firma Iván Killer Shop, donde vende camisetas, sudaderas y gorras deportivas. «Los inicios fueron duros, pero este año estamos teniendo más ventas, no me puedo quejar.» Para septiembre espera incluir también una colección de zapatillas y pantalones. Y compaginar así su faceta como empresario con sus trabajos como modelo. De vez en cuando forma parte de las sesiones de fotos que organiza la agencia de modelos bilbaína SF4O y viaja a Barcelona para participar en distintas campañas publicitarias.

El tiempo libre lo emplea en esculpir su atlético cuerpo en el gimnasio, donde practica boxeo o kick boxing cuatro veces por semana. Eso sí, cuidar su dieta le cuesta más. «Suelo comer fuera de casa y me encanta la carne: las hamburguesas, el chuletón...» Cuando se cocina en casa tira por lo fácil, «pasta o arroz», aunque de vez en cuando se anima a preparar algún típico plato africano. En un futuro le gustaría vivir en Miami, donde reside parte de su familia, para expandir allí su marca de ropa. Porque a pesar de ser un enamorado de Bilbao hay dos factores que no acaban de convercerle... «El clima, que llueve mucho. Y lo de que aquí no se liga también es verdad, ¿qué estaremos haciendo mal?»