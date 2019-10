El 'miniskater' vasco que triunfa con su estilazo

A los dos años y medio Luka Uzabal ya se subía en el 'skate' y se entretenía yendo del sofá a la pared del salón sin soltar el chupete. Desde pequeñito apuntaba maneras y el tiempo no ha hecho más que confirmar una pasión heredada de su padre Rubén. A sus seis años Luka se ha convertido en un 'miniskater' que no pasa desapercibido por las calles de Vitoria, donde reside. Llama la atención con sus camisetas anchas, las zapatillas Vans en edición infantil, la bandana en la cabeza y su melena, convertida ya en seña de identidad. «No me voy a cortar el pelo hasta que lo tenga súper súper largo», nos confiesa durante la sesión de fotos.

Rubén es el encargado de gestionar el Instagram que este pequeño 'influencer' comparte con su perrito Aihotz de raza Carlino y en el que siguen sus andanzas más de 1.100 personas. «Empecé en 2012 con el Instagram, cuando estaba empezando la aplicación y todavía no había nacido Luka. A mi me gusta mucho la fotografía y entonces estaba dedicado a Aihotz», nos cuenta Rubén. Ahora cuelga vídeos de Luka patinando en lugares emblemáticos de la capital alavesa. También fotos que le hacen ellos mismos o de sesiones profesionales.

«A través de la cuenta quiero transmitir la magia que desprende Luka y lanzar también un mensaje de lo importante que es pasar tiempo con nuestros hijos. Dedicarles horas y compartir sus pasiones», reflexiona Rubén, que lleva tatuado a su hijo en tres partes diferentes de su cuerpo. Ahora planea tatuarse una de sus fotos preferidas del pequeño con su inseparable tabla que cubriría toda su espalda.

Además de 'raider' que compite a nivel de Euskadi y nacional, este vitoriano es también modelo de la agencia bilbaína SF40. «Con cuatro años hizo la campaña de Forum Sport de Navidad a nivel nacional y ahora van a grabar un 'spot' en el 'skate park' de Sopela con drones», apunta su ama Elene, que se confiesa una amante de la moda. Algo de eso también ha heredado Luka, y es que a pesar de su corta edad ya hay algunas marcas de ropa que colaboran con él. PFA Clothing, Wappex y Surviboard, las tres de estilo 'skater', le han mandado sus prendas.

Luka posa con Aihotz y el 'skate'. / IGOR AIZPURU.

Que le gusta posar es un hecho que demuestra ante nuestro objetivo, pero entre eso y el patín no tiene dudas. Para esta sesión ha elegido el que le regaló Javier Sarmiento, uno de sus padrinos en este mundo, y su inseparable casco Bauer de hockey. «Con cuatro años explosionó y nuestro próximo reto es un 'spot' de 1,75 metros en el MACBA de Barcelona. Si lo consigue sería el primer niño en hacerlo», avanza Rubén junto a Luka y Elene. «Somos un equipo, siempre lo decimos», concluye ella.