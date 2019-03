¡Las minifaldas no tienen freno!

¡Hola a todas! Si la semana pasada os propuse distintos looks con zapatillas, hoy os traigo otra tendencia que no pasará nunca de moda... ¡la minifalda! Así que en esta ocasión os enseño distintas formas de combinar esta prenda, en un diseño básico, en color negro, fácil de adaptar a cualquier estilismo. La minifalda es uno de los básicos que forman parte de mi fondo de armario, ¿te animas tú también a llevarla?

Un look 'lady' en negro

En primer lugar, he combinado la mini falda con una blusa satinada negra de cuello alto con manga abullonada para conseguir un 'total black' que he querido 'romper' con un cinturón joya que marca la cintura, de esta forma también conseguimos quitar un poco de volumen a la parte superior. Además, lo he combinado con sandalias y bolso rosa para dar un toque de color. Este look me parece ideal si queremos un 'estilo lady.' La falda y la blusa son de Zara, las sandalias y el bolso de Michael Kors y las gafas de Chanel.

Un estilismo más rompedor y rockero

En mi segunda propuesta quería conseguir un look más rompedor y rockero. Para ello, he combinado la mini falda negra con un top lencero del mismo color. El toque de fuerza lo imprime la biker de cuero negra con pinchos y unas sandalias de tacón alto con una pequeña plataforma delantera que hace más fácil caminar. Si no os atrevéis con una cazadora de pinchos, podéis combinarlo con una blazer y unos stilettos consiguiendo un look más elegante. La falda es de Zara, el top lencero de Intimissimi, la biker de pinchos de Bendita Pasión y las sandalias de Michael Kors.

Un 'streetstyle chic' con un toque sport

Mi tercera y última propuesta de hoy es de las que yo más utilizo en el día a día. Un 'streetstyle' para ir vestida con un estilo sport que permita ir corriendo de un lado para otro sin perder ni la comodidad ni el ir bien vestido. He combinado la mini falda negra con una camiseta de plena tendencia con mi adorado Snoopy, que me trae muy buenos recuerdos. En este caso, le he quitado a la falda el cinturón joya. Lo he combinado con una blazer negra, otra de las prendas que no pueden faltar en mi fondo de armario y las zapatillas-calcetín negras de las que os hablaba en mi primer post, las cuales no me las quito. La falda y la blazer son de Zara, la camiseta de La Duquesa Showroom y las zapatillas de Michael Kors.

Hasta aquí mi artículo de hoy, espero que os haya gustado y, ya sabéis, ¡nos vemos la próxima semana!

