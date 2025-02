La pequeña artista vizcaína que brilla en los escenarios y en los 'castings' de moda

Sarai Vázquez Martes, 22 de octubre 2019 | Actualizado 24/10/2019 13:07h. Comenta Compartir

A los siete años, Claudia es una artista con todas las letras. A los cuatro lo tenía claro: quería bailar. Así que se lo comentó a sus padres un día que pasaban por una escuela de baile próxima a casa. Ahí, una semana más tarde, comenzó a dar sus primeras clases de pasos urbanos y ballet. Aunque la sorpresa vino a los tres meses, cuando la profesora del grupo les comunicó a Miguel y Olivia, sus padres, que su niña tenía cualidades. Además, propuso que hiciera el papel protagonista de su grupo en el festival de fin de curso y lo bordó. «Era tan chiquitina y lo hacía tan bien que todo el mundo hablaba de la 'rubita'. En esta actuación, intepretó a la cantante Ariana Grande y en otra ocasión, le dieron un papel destacado en una coreografía. La escuela representaba una adaptación del cuento Alicia en el País de las Maravillas y ella era el conejito blanco», cuentan Miguel y Olivia.

Más adelante, la directora de la escuela la llamó. La compañía artística, formada por los alumnos más brillantes de la escuela, necesitaba una niña pequeña para representar el musical de la obra 'Las brujas de Salem'. Hizo el casting y fue elegida. «Para ella fue una experiencia increíble. Era la más pequeña y no había actuado nunca, pero lo supo resolver, se quedaron impresionados», admite Olivia. Así que Claudia recorrió varios teatros de Bizkaia y actuó sobre los escenarios de lugares como Barakaldo o Muzkiz. Su magia también llegó a Cantabria. La niña maravilló al público en cada función y se comportó como una verdadera profesional. «Entrar en escena no me asusta, al principio siento mariposas en el estómago, pero me concentro en el papel que tengo que interpretar y se me pasa enseguida», explica Claudia.

Su belleza angelical llama la atención: grandes ojos verdes, larga melena 'de oro' y tez morena. Desde pequeña ha sido la modelo estrella de sus padres, aficionados a la fotografía y así perdió el miedo a posar frente a la cámara. Amigos y conocidos de la niña, embelesados por su encanto, animaron a sus padres para que se iniciara en el mundo de la moda. «Nos decían que apuntaba maneras, así que le propusimos la idea y le fascinó», cuenta Olivia. Claudia comenzó a formar parte del elenco de modelos de la agencia bilbaína SF40 a principios de año. «Contactamos con ellos, ya teníamos referencias del equipo, sabíamos que la iban a cuidar muy bien», asegura la madre de la niña.

Su primera campaña

La mini artista realizó su primer trabajó como modelo hace unos meses para la campaña de 'Vuelta al Cole' de la firma deportiva Forum Sport. «Fue súper divertido, jugamos a baloncesto, fútbol, nadamos en la piscina… », nos cuenta Claudia. Aunque destaca que lo mejor vino después: su rostro apareció en la televisión, revistas y vallas publicitarias. «La gente me reconocía y mis amigas del cole me decían que ellas también querían ser famosas», comenta con una gran sonrisa.

Ahora que está inmersa en este mundo de la moda, a Olivia le pareció buena idea abrirle una cuenta de Instagram. Dicho y hecho. Ahí muestra todos los trabajos de la pequeña: imágenes de campañas publicitarias, sesiones fotográficas, actuaciones de teatro, de baile... y siempre luciendo su mejor sonrisa. «Es una buena herramienta de comunicación publicitaria. La uso como medio de promoción profesional, muchas marcas buscan nuevas caras en esta red social», admite.

A esta niña tampoco se le escapa tocar la guitarra y entona melodías de los grandes, como Fito & Fitipaldis o Leiva. «Cuando empezó era digna de ver, el instrumento abultaba más que ella, pero aun así, no desistió», recuerda Miguel, el padre de la niña entre risas. Y es que Claudia está en edad de probar y encontrar todo lo que le apasiona realmente. Aunqu, por el momento, tiene claro que de mayor quiere trabajar detrás de la cámara. «La verdad es no se le da nada mal, suele ayudar a su abuela cuando quiere hacer alguna instantánea, sabe decidir el encuadre necesario para sacar la foto adecuada», cuenta.

En su próximo trabajo, Claudia se subirá por primera vez a la pasarela. «Tengo muchas ganas, no puedo esperar», expresa entusiasmada. ¿Nervios? ¡Para qué! «Estoy acostumbrada, tengo que hacer lo mismo que cuando me sacan fotos o estoy sobre el escenario, solo que esta vez en línea recta», cuenta. Aunque sus padres siempre la recuerdan que tan solo es una niña, que se trata de pasarlo bien y que lo primero son los estudios. Mientras tanto, esta pequeña artista seguirá brillando donde se lo proponga.